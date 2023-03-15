Губернатор Гладков: Сегодня ночью над Белгородом и прилегающим районом система ПВО сбила три ракеты

Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбито 3 ракеты. Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения

Повреждено два автомобиля. К счастью, никто не пострадал

Самое главное: никто не пострадал. Осмотр территорий и подомовой обход продолжается

Сегодня ночью в Белгородской области вновь отработала система противовоздушной обороны ВС РФ. Российские зенитчики перехватили и уничтожили три реактивных снаряда над административным центром и прилегающим Белгородским районом. Обломки одной из ракет упали в жилом секторе Белгорода, есть разрушения. Повреждения зафиксированы и в частном секторе Белгородского района. Об инциденте в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.— рассказал губернатор.По его словам, на место происшествия выехали соответствующие экстренные службы и мэр Белгорода Валентин Демидов. На место падения обломков в Белгородском районе выехал глава районной администрации Владимир Перцев, сообщил губернатор.Позже мэр Белгорода уточнил, что повреждения получили девять частных домов и четыре квартиры в многоэтажках. В результате падения обломков выбиты или треснули оконные стекла, осколками посечены крыши.— добавил Демидов.Глава Белгородского района, побывав на месте происшествия, рассказал, что выявлены повреждения трех строений в Тавровском и Стрелецком поселениях: двух жилых домов и гаража. В одном из домов обломок ракеты пробил кровлю и перекрытие, в другом повреждена крыша. Также пострадали два автомобиля.— добавил глава районной администрации в своем телеграм-канале.После начала спецоперации Белгородская область регулярно подвергается террористическим воздушным атакам и диверсиям со стороны украинских националистов. Накануне, 13 марта, над Белгородским районом системой ПВО были сбиты четыре ракеты ВСУ. В результате инцидента пострадали несколько домов и четыре автомобиля. Серьезные ранения получила женщина 37 лет, у нее диагностирована черепно-мозговая травма, сообщил глава района. В данный момент медики рассматривают возможность перевода ее в медучреждение Москвы.