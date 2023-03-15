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Губернатор Гладков: Сегодня ночью над Белгородом и прилегающим районом система ПВО сбила три ракеты

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Губернатор Гладков: Сегодня ночью над Белгородом и прилегающим районом система ПВО сбила три ракеты

Сегодня ночью в Белгородской области вновь отработала система противовоздушной обороны ВС РФ. Российские зенитчики перехватили и уничтожили три реактивных снаряда над административным центром и прилегающим Белгородским районом. Обломки одной из ракет упали в жилом секторе Белгорода, есть разрушения. Повреждения зафиксированы и в частном секторе Белгородского района. Об инциденте в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.


Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбито 3 ракеты. Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения

— рассказал губернатор.

По его словам, на место происшествия выехали соответствующие экстренные службы и мэр Белгорода Валентин Демидов. На место падения обломков в Белгородском районе выехал глава районной администрации Владимир Перцев, сообщил губернатор.

Позже мэр Белгорода уточнил, что повреждения получили девять частных домов и четыре квартиры в многоэтажках. В результате падения обломков выбиты или треснули оконные стекла, осколками посечены крыши.

Повреждено два автомобиля. К счастью, никто не пострадал

— добавил Демидов.

Глава Белгородского района, побывав на месте происшествия, рассказал, что выявлены повреждения трех строений в Тавровском и Стрелецком поселениях: двух жилых домов и гаража. В одном из домов обломок ракеты пробил кровлю и перекрытие, в другом повреждена крыша. Также пострадали два автомобиля.

Самое главное: никто не пострадал. Осмотр территорий и подомовой обход продолжается

— добавил глава районной администрации в своем телеграм-канале.

После начала спецоперации Белгородская область регулярно подвергается террористическим воздушным атакам и диверсиям со стороны украинских националистов. Накануне, 13 марта, над Белгородским районом системой ПВО были сбиты четыре ракеты ВСУ. В результате инцидента пострадали несколько домов и четыре автомобиля. Серьезные ранения получила женщина 37 лет, у нее диагностирована черепно-мозговая травма, сообщил глава района. В данный момент медики рассматривают возможность перевода ее в медучреждение Москвы.
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Использованы фотографии:
Телеграм-канал мэра Белгорода
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1 комментарий
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  1. Саша Коблов
    Саша Коблов Сегодня, 09:55
    +1
    Мы сбиваем американские ракеты над Белгородом, и в то же время оправдываемся о сбитом американским беспилотником.?