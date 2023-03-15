Благодаря ночным атакам бойцы ЧВК «Вагнер» вклиниваются в оборону ВСУ в промзоне Артёмовска

Российские силы продолжают продвижение к центру промышленной зоны Артемовска. Сейчас на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) успешно действуют подразделения ЧВК «Вагнер».Об этом «оркестранты» сообщают в своем Telegram-канале.В сообщении отмечается, что ВСУ организовали на заводе мощную оборону, но у них нет приборов ночного видения и тепловизоров. Это помогает «вагнеровцам» развивать успех. Они пользуются отсутствием у украинских военных специального оборудования, позволяющего им эффективно действовать в темное время суток. Поэтому преимущественно благодаря ночным атакам бойцы ЧВК «Вагнер» вклиниваются в оборону ВСУ в промзоне Артемовска.Продвигаясь к центру Артемовска (украинское название – Бахмут), российские силы ведут тяжелые бои. Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут наступательные действия в артемовских районах Квадраты, Буденовка и Собачевка. Их подразделения с боями подходят к улице Корсунского.Днем ранее ими было полностью занято предприятие «Востокмаш» в промзоне Артемовска.По сути, российские военные продолжают сжимать кольцо вокруг отчаянно сопротивляющейся бахмутской группировки ВСУ. Сложность складывающейся для нее ситуации признается и украинскими экспертами.Командование ВСУ пытается удержать город, отправляя туда подкрепления, но российские силы всячески этому препятствуют. В частности, сегодня ночью по тылам группировки, пытающейся прорваться в Артемовск, был нанесен ракетный удар. Поражены цели в Константиновке, Краматорске и Славянске.