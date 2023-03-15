На Купянском направлении подразделения российской армии продвинулись вперед, взяв под контроль часть промзоны

В Харьковской области отмечается продвижение российской армии на Купянском направлении, где подразделениям 6 общевойсковой армии силами шести штурмовых групп удалось взять под контроль часть промзоны. В настоящее время российские военные полностью овладели тремя ангарами.В районе населенного пункта Синьковка российские мотострелковые подразделения обнаружили и полностью уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, входившую в 14 отдельную механизированную бригаду ВСУ. Также, благодаря действиям российских военных, удалось сорвать две попытки переброски резервов противника.Таким образом, подразделения российской армии приблизились к оставленному осенью прошлого года Купянску и в настоящее время уже находятся на расстоянии около 10-11 километров от города.Контроль над этим населенным пунктом позволит серьезно нарушить логистические пути противника на северном участке фронта, а также создаст плацдарм для последующего наступления на города Балаклея, Изюм и Чугуев и окрестные села и поселки Харьковской области.Купянское направление, где в последнее время отмечается некоторое продвижение, имеет очень важное значение для российской армии, поскольку контроль над этим регионом позволит сдерживать атаки противника на территорию ЛНР, а также перерезать логистические пути и лишить украинскую армию возможности эффективно проводить ротацию своих подразделений.