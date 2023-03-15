Украина исключена из списка претендентов на проведение ЧМ по футболу 2030 года

В октябре прошлого года Украина подала заявку вместе со странами Пиренейского полуострова – Испанией и Португалией, на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Странно, что тогда эту заявку приняли, несмотря на то, что происходит в стране. Естественно, объяснили "поддержкой Украины".Теперь же, согласно публикациям ряда СМИ, Украина не претендует на роль принимающей ЧМ-2030 страны. По словам журналиста Sky Sports Роба Гарриса, вместо Украины в совместную заявку Испании и Португалии включили североафриканскую страну Марокко.Очевидно, что такое решение является верным, если учесть, в каком положении сейчас находится Украина, да и логистику самого турнира, предусматривающую перелёты. Для принятия же спортивных соревнований такого уровня необходимо готовиться за много лет вперед. Кроме того, принимать чемпионат мира по футболу в странах, находящихся в разных концах Европы, также является нецелесообразным и вызвало бы затруднения как у спортсменов, так и у болельщиков. Марокко хоть и находится на другом континенте, но совсем рядом от Пиренейского полуострова.Напомним, что в 2012 году Украина провела совместный с Польшей чемпионат Европы по футболу. Однако тогда и положение в стране было другое, и Польша находится рядом, и турнир был не того уровня.ФИФА выберет страну (страны) проведения ЧМ-2030 на своем 74-м конгрессе в 2024 году.