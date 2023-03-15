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Португальские моряки отказались следить за российским кораблём в связи с состоянием своего боевого корабля

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Португальские моряки отказались следить за российским кораблём в связи с состоянием своего боевого корабля

Группа португальских моряков из 13 человек, включая командира, отказалась участвовать в миссии по слежению за российским боевым вымпелом, проходящим вблизи территориальных вод страны. Экипаж заявил, что их патрульный корабль непригоден для её выполнения, потому что он пребывает в плохом состоянии.


Как отмечается в издании Publico, моряки пояснили, что NRP Mondego из-за «множества недостатков» нёс риски затопления при выполнении миссии во время ночного шторма. Указывается на выход из строя двигателя и одного из электрогенераторов, а также на многочисленные утечки масла.

Инцидент, произошедший в субботу к северу от острова Порту-Санту (недалеко от Мадейры), во вторник подтвердила Национальная ассоциация. Её президент Антонио Лима Коэльо призвал командование учесть «солдатскую боль». Он указал, что инцидент нанес ущерб имиджу португальских вооружённых сил на международной арене.

Во вторник ВМС Португалии объявили, что уже начато расследование отказа моряков NRP Mondego выполнить приказ. Доводы моряков также были отвергнуты: состояние судна было охарактеризовано как хорошее. При этом было указано, что только командование ВМС может определять, какие корабли подходят для выполнения задач, а какие нет, а «экипаж должен уметь нести службу даже в режиме критических повреждений, что является частью боевой подготовки». Отмечается, что «13 моряков узурпировали функции, не присущие их должностям».

Эти факты всё ещё подробно расследуются, и соответствующие дисциплинарные меры и последствия будут применяться соответствующим образом

- сказано в заявлении ВМС.

С начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине Минобороны Португалии несколько раз сообщало об отправке кораблей ВМС страны для слежения за российскими боевыми кораблями в Атлантике.

NRP Mondego – это патрульный корабль класса Tejo, который был приобретён португальской армией в 2014 году у ВМС Дании. В 1992-2010 годах корабль носил название HDMS Glenten.
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Использованы фотографии:
Минобороны Португалии
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14 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 13:49
    +6
    инцидент нанес ущерб имиджу португальских вооружённых сил на международной арене.
    А он был, этот самый имидж? Сильно сомневаюсь, что имидж, даже если он был, каким то положительным.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:05
      +3
      Какая чушь про имидж.
      Тут важно, что команда вместе с капитаном реально оценили состояние своего судна и приняли единственно правильное решение не доводя ситуацию до ЧП и героической работы местных спасателей по их вызволению из морской пучины.
      И себя спасли и корабль и природу от загрязнения.
      Побольше бы таких моряков во всех странах НАТО, цены бы им не было. love
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 14:39
        0
        Солдат должен тупо выполнять приказ! Начальству всегда видней! Поэтому эту чертову дюжину следует перетопить как котят! Зарассуждались!
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 14:11
      +2
      Имидж конечно, был. Давным давно. Как-никак бывшие великие мореплаватели, первооткрыватели, колонизаторы, мать их. am
    3. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 14:36
      0
      Не, ну по справедливости был он, этот самый имидж ... во времена Колумба. Он таки под португальским флагом плавал. А вот после...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:49
    +4
    Бунт на корабле? Всех на реи..... Чего только не сделаешь, лишь бы с русскими не связываться.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 13:56
      +1
      .....инцидент нанес ущерб имиджу португальских вооружённых сил на международной арене.

      Совсем как-то не скромное высказывание. winked
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:49
    +1
    Португальцы умные ,они не идиоты ,гонятся предположительно за Адмиралом Касатонов.Проверил.Других вариантов нет ,вчера Касатонова сопроводил через Ла Манш англицкий Портленд(на фото) ,старая лоханка.
  4. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 13:56
    +1
    Проблема в каждой стране всегда одна и та же: люди служат в армии только за месячную зарплату. Теперь эти солдаты, которые отказались выйти с кораблем, сославшись на соображения безопасности, что они делали до этого?? Если они никогда ни о чем не сообщали, они надерут себе задницу. Если бы они всегда сообщали, что у корабля проблемы, это другое дело.
  5. janin
    janin Сегодня, 13:57
    +9
    Наследники Васко да Гамы, иногда делают правильные веши!
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:59
    +1
    Вот так же, как резко поумнели португальские моряки, я очень надеюсь, начнёт умнет и остальная Европа. Ведь в Европе великое множество умных людей, которые всё понимают правильно. Ума не приложу - как они ухитрились позволить захватить власть злобным и глупым карликам?
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:06
    +3
    Цитата: marchcat
    инцидент нанес ущерб имиджу португальских вооружённых сил на международной арене.
    А он был, этот самый имидж? Сильно сомневаюсь, что имидж, даже если он был, каким то положительным.


    Früher hatten die Portugiesen mal ein positives Images...;
    für PORTWEIN...!!! laughing
  8. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 14:08
    +1
    Хм... А что такое "солдатская боль" у португальских моряков? Заинтриговали...
  9. Ан К-ов
    Ан К-ов Сегодня, 14:16
    0
    Хибины? lol Вот увидите ,что это Хибины hi