Президент Сирии прилетел в Москву впервые с сентября 2021 года: О вероятных целях визита

Вчера, 14 марта, президент Сирии Башар Аль-Асад прибыл в Москву с официальным визитом. Сегодня он проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным
Стоит отметить, что Асад посетил столицу России впервые с сентября 2021 года. В связи с этим, некоторые эксперты предполагают, что визит сирийского лидера связан с проблемами, возникшими в его стране, а главной темой переговоров будет финансовая и энергетическая помощь для стабилизации ситуации в САР.
Согласно данным, опубликованным ООН, порядка 90 процентов населения Сирии находится за пределами нищеты и остро нуждаются в гуманитарной помощи. В свою очередь Дамаск винит в происходящем западные санкции.
Ранее сообщалось, что в связи с действиями США с конца прошлого года в Сирии возник серьезный дефицит топлива со всеми вытекающими для экономики страны последствиями. США оккупируют богатые нефтью районы, а потому нефтедобывающей Сирии даже приходится импортировать нефть.
Наконец, серьезным ударом по и без того слабой экономике Сирии стали последствия недавнего землетрясения.
Впрочем, Асад мог прилететь в Москву не только за экономической, но и за военной помощью.
В последнее время возросла активность ВС США, на захваченных ими сирийских территориях. Сообщалось даже о переброске освобожденных из тюрем террористов ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) на американские базы для подготовки к будущим атакам на САА и мирное население Сирии. Также возросла и активность израильской авиации, которая наносит удары по Дамаску.
Как бы там ни было, об истинных целях визита президента Сирии мы узнаем уже очень скоро. Основные переговоры уже сегодня.