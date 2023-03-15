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Президент Сирии прилетел в Москву впервые с сентября 2021 года: О вероятных целях визита

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Президент Сирии прилетел в Москву впервые с сентября 2021 года: О вероятных целях визита

Вчера, 14 марта, президент Сирии Башар Аль-Асад прибыл в Москву с официальным визитом. Сегодня он проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным


Стоит отметить, что Асад посетил столицу России впервые с сентября 2021 года. В связи с этим, некоторые эксперты предполагают, что визит сирийского лидера связан с проблемами, возникшими в его стране, а главной темой переговоров будет финансовая и энергетическая помощь для стабилизации ситуации в САР.

Согласно данным, опубликованным ООН, порядка 90 процентов населения Сирии находится за пределами нищеты и остро нуждаются в гуманитарной помощи. В свою очередь Дамаск винит в происходящем западные санкции.

Ранее сообщалось, что в связи с действиями США с конца прошлого года в Сирии возник серьезный дефицит топлива со всеми вытекающими для экономики страны последствиями. США оккупируют богатые нефтью районы, а потому нефтедобывающей Сирии даже приходится импортировать нефть.

Наконец, серьезным ударом по и без того слабой экономике Сирии стали последствия недавнего землетрясения.

Впрочем, Асад мог прилететь в Москву не только за экономической, но и за военной помощью.

В последнее время возросла активность ВС США, на захваченных ими сирийских территориях. Сообщалось даже о переброске освобожденных из тюрем террористов ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) на американские базы для подготовки к будущим атакам на САА и мирное население Сирии. Также возросла и активность израильской авиации, которая наносит удары по Дамаску.

Как бы там ни было, об истинных целях визита президента Сирии мы узнаем уже очень скоро. Основные переговоры уже сегодня.
Автор:
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14 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:57
    -8
    В Сирии сейчас заметнее поспокойнее,чем во многих странах мира.Все как то и подзабыли уже о ней.
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 11:01
      +3
      Выбить бы полосатых оттуда, и стало бы куда спокойнее. Да и 90 процентов населения, смогли бы питаться за счет захваченных ныне скважин.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:08
      +4
      Не будет в Сирии спокойно пока часть их территории оккупирована США. эти наглецы в наглую качают природные богатства суверенной страны, пора вышвырнуть их из Сирии.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 11:12
        +2
        Бить по незаконной добыче, уничтожать конвои и силы окупантов, но кто сейчас это позволит?
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:29
          0
          Цитата: Mitos
          Бить по незаконной добыче, уничтожать конвои и силы окупантов, но кто сейчас это позволит?

          А кто или что сейчас не позволяет?
          По просьбе законного правительства Сирии расхреначивали ведь караваны нефтевозов.
          Потом это прекратилось хотя видимых причин для прекращения не просматривается.
          Стало быть и там постарались некие "абрамовичи".
  2. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:58
    +2
    Сирия воюет последние полвека и более, но в стране нет обязательной воинской повинности, призыва. На что они рассчитывают в борьбе с Израилем, где даже женщины военнообязанные?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:59
      +3
      А на что расчитывает Израиль в возможном конфликте с Ираном,если он в 2006 году не смог справиться даже с Хезбаллой в Ливане?
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:07
        0
        с Хезбаллой в Ливане?
        Разницу чувствуете? У себя внутри или в Ливане? А пускать самодельные ракеты прячась за мирными кварталами, не говорит о непобедимости Хезболлы. Но надо признать, бойцы Хезболлы на голову выше (сильнее) сирийских вояк, которым если не подвезут обед, они могут бросить освобожденную Пальмиру.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 11:11
          0
          Опыт Израиля.С начала же 2020 года ЦАХАЛ взял курс на постепенное доведения до нуля нахождение женщин в передовых формированиях армии. Тем не менее для девушек, желающих добровольно служить в пусть и не передовых, но боевых подразделениях, такая возможность сохраняется, но отбор в такие места крайне непростой.Так смысл тогда в Сирии делать женский призыв,если от него даже в Израиле постепенно отказываются?
      2. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 11:46
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        А на что расчитывает Израиль в возможном конфликте с Ираном,если он в 2006 году не смог справиться даже с Хезбаллой в Ливане?

        Первоочередной задачей операции 2006-го было прекращение регулярных обстрелов северных городов Израиля со стороны Хизбаллы. Результат - обстрелы прекратились, никто не ставил задачей искоренение Хизбаллы, для этого пришлось бы оккупировать Ливан и несколько лет проводить зачистки, шерстя каждый дом. Что в свою очередь повлекло бы огромные жертвы среди мирного населения Ливана, так как основная тактика Хизбаллы - живой щит из своего мирного населения. Их огневые точки и склады оружия находятся в школах и больницах. На момент прекращения огня, АОИ продолжал наступать, вытесняя Хизбаллу из южного Ливана, а само прекращение огня было инициировано по просьбе самой Хизбаллы в ООН (через посредников) и принято на израильских условиях. "Победа Хизбаллы" - это попытки сделать хорошую мину при плохой игре, если послушать арабов, так они все войны против Израиля "выиграли"... с определённой точки зрения. yes
    2. ветеран-танкист
      ветеран-танкист Сегодня, 11:28
      +2
      Женщины в Армии обороны Израиля могут служить на различных должностях и в различных родах войск, но не могут находиться там, где есть риск захвата их в плен. Это одно из ограничений при прохождении воинской службы для женщин.
      1. Havoc
        Havoc Сегодня, 12:04
        0
        Цитата: ветеран-танкист
        Женщины в Армии обороны Израиля могут служить на различных должностях и в различных родах войск, но не могут находиться там, где есть риск захвата их в плен. Это одно из ограничений при прохождении воинской службы для женщин.

        Т.е. служить в танковых экипажах , они могут , весь Ю туб забит роликами, а на передовой нет. Так зачем такая показуха. Танки в тылу не воюют.
        Да и армия это такая штука, когда находясь в тылу можешь в плен попасть, особенно когда находишься в состоянии конфликта .
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 12:00
      -1
      Цитата: Сабуров_Александр53
      На что они рассчитывают в борьбе с Израилем.

      Усидеть одним местом на двух стульях. Сирийско-израильская граница была самым тихим местом с 82-го года, пока в Сирию не влез Иран.
      Асад зажат между молотом и наковальней, он вынужден, в ущерб себе, предоставлять базы Ирану, цель которого - сформировать плацдарм для атак на Израиль (они этого не скрывают даже).
      На данный момент, сложился негласный договор, Израиль старается не трогать сирийских военных при ударах (если те сами не лезут), а Асад не приказывает своим военным лезть в ирано-израильские разборки и не гонит волну на политической арене.
      Израиль даже гуманитарку через Турцию передаёт для сирийцев пострадавших в землятрясении, по просьбе Путина.
      Все что Асаду остаётся, это ждать, пока КСИР не наиграется и не свалит домой, или пока страна не окрепнет достаточно, что бы попросить их на выход, ради восстановления тишины.
  3. dump22
    dump22 Сегодня, 12:07
    -1
    главной темой переговоров будет финансовая и энергетическая помощь для стабилизации ситуации в САР


    ...плясал и скакал сам технический директор.
    — Давай деньги! Деньги давай! — закричал он сердито.
    Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки. Остап собрал в дорожной пыли тридцать копеек...