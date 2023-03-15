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Немецкий генерал: В ходе тренировок на полигоне в ФРГ обучающиеся украинские танковые экипажи поражают 8 целей из 10-ти с расстояния до 2 км

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Немецкий генерал: В ходе тренировок на полигоне в ФРГ обучающиеся украинские танковые экипажи поражают 8 целей из 10-ти с расстояния до 2 км

Украинские танковые экипажи обучают управлению немецкими «Леопардами-2», американскими «Абрамсами», а также боевыми бронированными машинами (ББМ) AMX-10 французского производства.


Как сообщало ранее немецкое информационное агентство DPA, в ходе тренировок, проходящих на одном из учебных полигонов в Германии с середины прошлого месяца, военнослужащие ВСУ сумели поразить более 80% целей (8 целей из 10-ти). По словам немецких инструкторов, это довольно хороший результат за столь короткое время. Как уточнил бригадный генерал и командующий школой бронетанковых войск ВС ФРГ Бьорн Шульц, украинских военных обучали не только вождению, но и, естественно, навыкам стрельбы из этих бронированных машин.

Во время учения было задействовано 4 танка, на каждый из которых приходилось по взводу. Солдаты ВСУ, по словам немецкого генерала, отрабатывали удары по целям на расстоянии до 2 км.



Тем временем велась и подготовка украинских экипажей 10 танков Leopard 2A4 и в Испании. Украинские военные в количестве 55 человек проходили её в Национальном центре подготовки военнослужащих сухопутных войск Испании под городом Сарагоса, куда прибыли 30 испанских офицеров с военной базы в Мелилье. Возраст украинских курсантов колебался от 21 до 60 лет.

Колёсные французские танки AMX-10 должны прибыть на Украину уже в самое ближайшее время в количестве 14 единиц. Что касается обучения экипажей использованию этих машин, то оно проводится при участии французских инструкторов в кавалерийской школе Кадр-Нуар в городе Сомюр.

Отметим, что AMX-10RC относится к тяжёлым бронеавтомобилям, классифицируемым как колёсный танк с 105-мм пушкой. Состоят они на вооружении французской армии с 1981 года.
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7 комментариев
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 12:15
    +2
    опять же ни какие цели ни в каких условиях история умалчивает. очередные громкие слова для западной аудитории
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:21
    +1
    Немецкий генерал: В ходе тренировок на полигоне в ФРГ обучающиеся украинские танковые экипажи поражают 8 целей из 10-ти с расстояния до 2 км
    Главный экзамен это реальный бой ...
  3. МВГ
    МВГ Сегодня, 12:21
    0
    Во время учения было задействовано 4 танка, на каждый из которых приходилось по взводу. Солдаты ВСУ, по словам немецкого генерала, отрабатывали удары по целям на расстоянии до 2 км.
    - а как же восторги, что Леопард на расстоянии 5 км. комару яйца отстрелит?
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:22
    +1
    Я на стрельбище в хорошую погоду тоже 5 из 5 на 300м в яблочко кладу.. Вот только сильно сомневаюсь, что смогу повторить подобное в более нервных условиях.. Не - полигон конечно дело нужное, но - не определяющее.. Тут наработка навыков до автоматизма нужна, а это много времени и много патронов.. Только так.
  5. мазута
    мазута Сегодня, 12:24
    0
    Ну здоровья готовящимся усопнуть...Особенно возраст порадовал до 60 лет.Самое то по люкам скакать.Это хорошо с 18 до 30 ти в комбезе нырять(и то не всем),а уж с 30 до 60 ти.Хотя может укромедицина шагнула далеко вперед и там все как "огурцы".
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 12:26
    0
    Наши танкисты поражают цели 10 из 10 с 3 - 4 км. А противотанковая управляемая ракета из ствола танка поражает до 5 км. Скоро узнаем кто лучше стреляет. soldier
  7. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 12:27
    0
    Это хорошо, чем быстрее их отправят на ЛБС и чем больше скомкают срок подготовки тем быстрее их там пожгут.