Военное обозрение
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Названа причина задержки поставки второй партии ЗРК С-400 Турции

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Названа причина задержки поставки второй партии ЗРК С-400 Турции

Вторая партия ЗРК С-400 российского производства, предназначавшаяся для Турции, задерживается. Об этом пишет издание Aydınlık, ссылаясь на осведомленные источники в военном ведомстве страны.


По утверждению издания, главной причиной задержки поставки второй партии С-400 является политика самой Турции. Дело в том, что Анкара не желает следовать обязательному условию российской стороны сделки – запрету на передачу или продажу комплекса третьим странам.

Пункт, предполагавший запрет на продажу ЗРК С-400 третьим странам, был внесен в договор о передаче комплекса противовоздушной обороны вооруженным силам Турции.

В целом это абсолютно обычная практика: без разрешения страны-производителя, купившие определенную военную технику государства часто не могут продать ее третьим странам. Так поступают и США, и Германия, и другие крупные производители оружия. Глупо было бы ожидать от России иного поведения, особенно в текущей сложной военно-политической ситуации.

Однако турецкая сторона почему-то решила, что для нее должно быть сделано исключение. То есть, Анкара хочет получить российские ЗРК С-400, а затем иметь легальную возможность продавать их кому угодно, хоть США, хоть той же Украине. Понятно, что подобная позиция турецкого руководства не может вызывать доверия у российской стороны.

Во время продолжающегося вооруженного конфликта на Украине и учитывая, что Турция и так поставляет для ВСУ беспилотные летательные аппараты, бронемашины и иное вооружение, необходимо обозначить данное условие как одно из важнейших требований, без выполнения которого о передаче ЗРК С-400 не может быть и речи.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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20 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:47
    +7
    Новость высасана из пальца,что мешает турками продать первый комплект США?
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 10:52
      -1
      Наверно жадность? Они отдадут единственный, а как потом матрасов лупить, если заваруха начнется? Пэтриоты по своим пулять не будут. А не отдают скорее всего потому, что там скоро выборы и позиция турецкого "партнера" довольно таки шаткая.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 11:09
        +1
        Именно так если вдруг сша сместят власть в турции, то всем будет не весело, самой турции в первую очередь. И комплексы с 99% вероятностью пойдут за байрактарами. Договор о не передаче должен быть подтвержден взаимной выгодой, без этого будет: нас опять обманули.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:11
      -1
      Ну с таким же успехом они "пэтриот" могут России продать для изучения. Наверное причина задержки поставок это выборы в Турции, после переизбрания Эдика пойдет вода по трубам, если что-то пойдет не так можно все перекрыть вместе с газом и помидорами. Турция конечно может покачать права но в рамках дозволенного с оглядкой на Россию, все таки США им не закадычный друг.
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 11:18
      +1
      Новость высасана из пальца,что мешает турками продать первый комплект США?

      Мешает то что тогда точно не получат второй комплект а предоплата внесена скорее всего.
    4. VicVic
      VicVic Сегодня, 11:23
      0
      Возможно условия невозможности перепродажи первой партии были прописаны, а вот для второй партии турки захотели убрать этот пункт.
  2. Михаил Драбкин
    Михаил Драбкин Сегодня, 10:51
    -1
    …запрет на продажу ЗРК С-400 третьим странам, был внесен в договор о передаче Турции.

    —-Дай Бог чтобы Россия безусловно настаивала на запрете!!!
  3. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 10:53
    +2
    необходимо обозначить данное условие как одно из важнейших требований

    Но в рамках "жеста доброй воли" всё же продать, ведь им очень-очень надо
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:55
      +1
      Да, и вкрячить самоликвидатор, как только послание туда - бух и нету
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 11:05
        +1
        Цитата: роман66
        Да, и вкрячить самоликвидатор, как только послание туда - бух и нету

        Однако ни во что не вкрячили. Собственно как и всякие поляки с болгарами не шибко спрашивают нас можно ли передать крайне наше же оружие
        1. parma
          parma Сегодня, 11:42
          0
          Цитата: НДР-791
          Цитата: роман66
          Да, и вкрячить самоликвидатор, как только послание туда - бух и нету

          Однако ни во что не вкрячили. Собственно как и всякие поляки с болгарами не шибко спрашивают нас можно ли передать крайне наше же оружие

          Чисто технический вопрос - наше это какое? Это копии, произведённые уже не существующими (социалистическими) странами по лицензии уже не существующей страны(СССР)? Ну тогда они всегда могут сказать, что возвращают технику одному из осколков союза, «но есть нюанс»….
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:02
    0
    Наверно впаивание НАТОвского блока " свой - чужой" тот ещё цирк.
  5. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 11:09
    0
    Первый комплект турки сами вывели из строя при попытке взломать электронные мозги.При попытке разобрать ракету и извлечь двигатель произошёл несанкционированный пуск этого двигателя.В результате лишились тех.поддержки от продавца.Пословицу -Тупой как турок-не нами придумана.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:19
      +1
      Цитата: Алексей Алексеев_5
      Первый комплект турки сами вывели из строя при попытке взломать электронные мозги.При попытке разобрать ракету и извлечь двигатель произошёл несанкционированный пуск этого двигателя.

      О как? Когда это? Не помню такого, крику бы было
      1. Алексей Алексеев_5
        Алексей Алексеев_5 Сегодня, 11:23
        -2
        За что купил за то и продаю.Не помню где то заметка проскочила..По моему вестник Мордовии
  6. Ralex
    Ralex Сегодня, 11:17
    -2
    Я вообще не понимаю как можно продавать новейшие системы вооружения своему вероятному противнику, члену НАТО, который вовсю поставляет оружие (включая беспилотники и бронетехнику) на Украину. Театр абсурда какой то.
    1. ugos
      ugos Сегодня, 11:27
      -3
      А что такого, сейчас в моду вошло: ''Мы верили, верили, а нас опять обманули'', сам Президент этим балуется.
  7. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 11:50
    0
    Ха. Самое время поставить С-400 Турции. Они же так стараются. Байрактары поставляют, вон пару фрегатов для Украины готовятся заложить на своих верфях, оружие, броники, униформу дают laughing
    Это как если бы во вторую мировую СССР бы Италии орудия ПВО поставляли, когда их "добровольцы" под Сталинградом сидели.
  8. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 11:59
    0
    Продавать новое оружие тем более такого уровня как С-400 да еще и потенциальному ВРАГУ рОссии состоящему в НАТО это измена и предательство и никакие прибыли не оправдывают это. Я бы за такое решение всех чиновников в том числе и самого Путина повесил. Это каким надо быть идиотам что бы ради какой то прибыли продать новое оружие которое враги будут использовать против нас. А сейчас когда уже совершили преступление ерзают как змеи....да турки и первый комплект американцам или даже украинцам отдадут.
  9. lets-true
    lets-true Сегодня, 12:24
    0
    как всегда, когда дело касается сертификата конечного пользователя то он соблюдается всеми, что касается вооружений США и Нато. Но почему то касательно советских и российских вооружений это не работает от слова совсем. Почему у США есть все наши летаблы в исправном состоянии начиная от миг 17 и далее по списку, да это энтузиасты , но откуда экземпляры появляются у них? Почему у нас нет ср.ного фантома ф4, а у них есть летающие МИГ 23-27? Такая же ситуация с бронетехникой. Это у нас такие партнеры? Что сливают все? Везде о Россию вытирают ноги. А тут турки вобще в край уже оборзели. После этого вяканья вобще заморозить дальнейшие переговоры.