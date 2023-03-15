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Россия, Китай и Иран начинают совместные военно-морские учения в Оманском заливе

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Россия, Китай и Иран начинают совместные военно-морские учения в Оманском заливе

Запад во главе с Соединенными Штатами изо всех сил старается удержать свои лидирующие позиции в мире, которые он занял в эпоху колониализма, и появление сильных стран, которые бросают ему вызов, его откровенно раздражает.


В современной геополитической ситуации в мире появляются самостоятельные игроки на международной арене, с которыми Западу приходится считаться. Наиболее ненавистными для США и его западных союзников являются такие страны, как Китай, Россия и Иран. И уж тем более Вашингтон раздражает, когда эти страны сближаются в военно-политическом и экономическом плане.

Согласно распространенной Минобороны Китая информации, в эти дни должны пройти совместные учения военно-морских сил России, Китая и Ирана в стратегически важном для США регионе - в Оманском заливе. Напомним, что через него идет огромный поток ближневосточной нефти в страны Запада.

Совместные военно-морские учения под названием «Пояс морской безопасности-2023» должны начаться уже сегодня и продлиться до 19 марта включительно. Сообщается, что в них примут участие и ряд других стран помимо перечисленных трех, но эти страны пока не называются. Ранее сообщалось, что к учениям может подключиться даже Саудовская Аравия.

В прошлом месяце прошли совместные военно-морские учения России, КНР и ЮАР в Индийском океане. Всё это не может не беспокоить Запад, которому постоянно приходится переключать внимание с одного региона мира на другой в попытках поспевать везде в попытках удержать свою гегемонию.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:54
    0
    Согласно распространенной Минобороны Китая информации, в эти дни должны пройти совместные учения военно-морских сил России, Китая и Ирана в стратегически важном для США регионе - в Оманском заливе.
    Это очень даже совсем не плохо!!! good Когда мы там последний / крайний раз проводили учения? request Совместно наступаем на хвост мерикатосам good
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:04
      +1
      Ловись рыбка большая и маленькая.
      Обломки упавшего американского беспилотника MQ – 9 успешно подняты нашими моряками и доставлены в Севастополь, румынские вертолёты пытавшиеся помешать нашим морякам были успешно отогнаны нашей авиацией.

      Read more https://vizitnlo.ru/15-03-2023-vagner-uzhe-v-czentre-bahmuta-nachalas-bitva-za-hromovo-novosti-s-fronta/


      А вот это уже напрягает.
      В последнее время с помощью БпЛА Reaper США вели практически круглосуточную разведку объектов на территории Крыма.

      Более того, наверняка добытые данные американцы передавали Киеву и на их основе осуществлялось применение как беспилотников типа «Мугин», переоборудованных Киевом под ударные кустарным способом, так и, с высокой вероятностью, оперативно-тактических ракет комплекса «Гром», на стадию практических испытаний которых выходит украинские конструкторы.

      https://t.me/south0wind
  2. Комментарий был удален.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 12:58
    +5
    Какими силами проводят манёвры? Самое интересное не указано
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:09
      -1
      Самое интересное не указано

      Как выяснилось - оно нигде никем не указано. Вот официальный релиз сайта НОАК
      据中国、伊朗、俄罗斯等国军队共识，3月15日至19日，中、伊、俄等国海军将在阿曼湾举行“安全纽带-2023”海上联合军事演习。“安全纽带-2023”海上联演由2019年、2022年先后两次举行的中伊俄海上联演发展而来，中方派出南宁号导弹驱逐舰参演，主要参加空中搜索、海上救援、海上分列式等科目演练。此次演习有助于深化参演国海军务实合作，进一步展示共同维护海上安全、积极构建海洋命运共同体的意愿与能力，为地区和平稳定注入正能量。
      Что в переводе означает
      По договоренности военных Китая, Ирана, России и других стран с 15 по 19 марта военно-морские силы Китая, Ирана, России и других стран проведут в Персидском заливе совместные морские военные учения «Облигации безопасности-2023». Омана. Совместные морские учения «Security Bond-2023» были разработаны на основе совместных морских учений Китая, Ирана и России, проводившихся дважды в 2019 и 2022 годах. спасательные работы и сортировка в море Тематические учения. Эти учения помогут углубить практическое сотрудничество между военно-морскими силами стран-участниц, еще раз продемонстрируют готовность и способность совместно поддерживать безопасность на море и активно строить сообщество общего будущего на море, а также придадут позитивную энергию региональному миру и стабильности.
      Это первоисточник. От наших и от Ирана - молчок.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:29
      0
      С китайской стороны ,точно ракетный эсминец Наньнин.10 февраля он был Пакистане.С нашей стороны Горшков с танкером Кама, но это не точно,наших может быть больше.Со стороны Ирана ни чего не известно.Может те корабли ,которые были в Бразилии с дружественным визитом.
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 13:05
    +1
    Странная подача материалов на ВО в разделе "Новости".
    Сначала больша политинформация, затем рассуждения по геостратегии, в конце снова политинформация.
    А собственно новость (напомню, раздел "Новости") занимает 2-3 строчки...
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 13:09
    +1
    Хорошо бы сразу напечатать табличек про учения на год вперёд, да менять по надобности, постепенно увеличивая группировку.