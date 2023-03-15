Россия, Китай и Иран начинают совместные военно-морские учения в Оманском заливе

Запад во главе с Соединенными Штатами изо всех сил старается удержать свои лидирующие позиции в мире, которые он занял в эпоху колониализма, и появление сильных стран, которые бросают ему вызов, его откровенно раздражает.В современной геополитической ситуации в мире появляются самостоятельные игроки на международной арене, с которыми Западу приходится считаться. Наиболее ненавистными для США и его западных союзников являются такие страны, как Китай, Россия и Иран. И уж тем более Вашингтон раздражает, когда эти страны сближаются в военно-политическом и экономическом плане.Согласно распространенной Минобороны Китая информации, в эти дни должны пройти совместные учения военно-морских сил России, Китая и Ирана в стратегически важном для США регионе - в Оманском заливе. Напомним, что через него идет огромный поток ближневосточной нефти в страны Запада.Совместные военно-морские учения под названием «Пояс морской безопасности-2023» должны начаться уже сегодня и продлиться до 19 марта включительно. Сообщается, что в них примут участие и ряд других стран помимо перечисленных трех, но эти страны пока не называются. Ранее сообщалось, что к учениям может подключиться даже Саудовская Аравия.В прошлом месяце прошли совместные военно-морские учения России, КНР и ЮАР в Индийском океане. Всё это не может не беспокоить Запад, которому постоянно приходится переключать внимание с одного региона мира на другой в попытках поспевать везде в попытках удержать свою гегемонию.