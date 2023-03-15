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Власти стран ЕС не знают, сколько боеприпасов смогут передать украинской армии

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Власти стран ЕС не знают, сколько боеприпасов смогут передать украинской армии

Согласно представленному главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем плану ускорения, направленному на увеличение поставок боеприпасов украинской армии, в теории страны ЕС смогут передать Киеву около 1,3 млн артиллерийских снарядов, которых при нынешней интенсивности боевых действий хватит на "три - пять месяцев". Однако на практике руководство Евросоюза не располагает информацией о размерах арсеналов отдельных стран, руководство которых не предоставляет подобные сведения. К тому же, у ряда стран арсеналы уже практически опустошены, а другие не готовы отказаться от имеющихся у них запасов боеприпасов.


Немецкое издание Frankfurter Allgemeine сообщает, что украинская армия в течение последних месяцев расходует гораздо большее количество боеприпасов, чем способны производить ее западные союзники, в то время как Россия располагает значительно большими производственными мощностями.

Согласно представленному Боррелем плану, на восполнение запасов боеприпасов европейских стран предусмотрено выделение одного миллиарда евро из средств Европейского фонда мира. Предполагается компенсировать от 50 до 60 процентов стоимости выделенных для украинской армии артиллерийских снарядов.

За время с начала вооруженного конфликта на Украине страны Евросоюза поставили Киеву 350 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-миллиметров. Сумма компенсаций составила 350 миллионов евро, то есть по 1300 евро за один снаряд, в то время как стоимость каждого боеприпаса достигает 2600 евро. Таким образом, руководство ЕС покрыло около половины затраченных средств. Исходя из этих данных, за счет выделенной суммы в два миллиарда евро возможно профинансировать около 1,3 миллиона 155-миллиметровых снарядов.

Однако, исходя из вновь созданной стоимости снарядов, указанной компаниями-производителями, и составляющей около 4 тысяч евро за снаряд, в среднесрочной перспективе получается всего 500 тысяч боеприпасов, поставки которых возможны не ранее, чем через год.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/PEO ACWA
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:14
    0
    4 000 евро за 155 мм снаряд без всяких наворотов или это цена выстрела?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:19
    0
    Власти стран ЕС не знают, сколько боеприпасов смогут передать украинской армии
    Да ладно, дядя Сэм им подскажет\ укажет и все сомнения развеяться на раз, два.
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:31
    0
    Согласно представленному Боррелем плану, на восполнение запасов боеприпасов европейских стран предусмотрено выделение одного миллиарда евро из средств Европейского фонда мира.
    Любопытна риторика Борреля при смене вашингтонской администрации, демократические заработки на украинской тематике на кануне грандиозного шухера. Банкротство банков в США небольшое подтверждение по сворачиванию грандиозной комбинации по воровству финансовых средств американских налогоплательщиков представителями и сочувствующими демократической партии группировками из ВПК США. Демократическая партия близится к своему логическому завершению. Потому как физически большая масса финансовых средств выделяемых в поддержку украинской проблематики пределов хранилищ финансовых государсвенных учреждений США не покидала.