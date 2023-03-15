Военное обозрение
Войти Регистрация

«Вагнеровцы» создают оперативный простор в районе Артемовска, атакуя в нескольких направлениях

5
«Вагнеровцы» создают оперативный простор в районе Артемовска, атакуя в нескольких направлениях

Не считаясь с огромными потерями, политическое и военное командование Украины продолжает требовать от ВСУ удержания Бахмута (Артемовска) буквально любой ценой. При том, что город практически полностью окружен, возможность безопасного снабжения гарнизона и отвода частей хотя бы для ротации отсутствует. В самом Артемовске бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль важный опорный пункт предприятие «Востокмаш» завода АЗОМ и продолжают продвигаться к центру города.


На вчерашнем вечернем совещании командования ВСУ Зеленский назвал и другие наиболее горячие точки на линии боевого соприкосновения, где, как он заявил, «сейчас решается, каким будет наше будущее»: Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка. Согласно информации из открытых интернет-источников, как раз в районе этих населенных пунктов у ВСУ наиболее тяжелое положение, в то время как российские войска ведут здесь активные наступательные действия, как минимум улучшая свои позиции.

После занятия господствующих высот вблизи с селом Орехово-Васильева к северо-западу от Артемовска, «музыканты» начинают штурмовать опорники противника в данном населенном пункте. Южнее бойцы «Вагнера» атакуют Григоровку, а западнее продвигаются в сторону села Миньковка. На севере продолжается продавливание обороны бахмутского гарнизона в промзоне со стороны поселка Ягодное, являющегося пригородом Артемовска. Контроль над участком трассы на Константиновку позволяет продвигаться на юго-западной окраине города. Атаки противника южнее Ивановского служат более отвлекающим манёвром, нежели попыткой прорвать оборону.



Судя по множественности направлений атак, «оркестранты», действующие совместно с «Южной» группировкой ВС РФ, не просто стремятся полностью окружить и в конечном итоге зачистить Артемовск, но и готовят оперативный простор на всей прилегающей территории.

Авдеевка находится под плотным артиллерийским огнем ВС РФ, штурмовые группы наступают на город с юга от Опытного и с востока от Ясиноватой. К северу наши атакуют позиции неприятеля в районе Каменки.

Российская артиллерия работает по западной части Марьинки, обеспечивая наземную атаку штурмовых групп. После артподготовки ведется наступление в сторону Невельского.

На Купянском направлении передовые отряды «Западной» группировки ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации продвигаются все ближе к городу. Вчера сообщалось, что российские войска приблизились к Купянску на расстояние в 15 километров, сегодня поступает информация, что дистанция сократилась до 10-11 километров.

На Сватово-Кременском направлении в ЛНР российские войска продолжают атаковать в сторону поселка Белогоровка юго-восточнее от Сербрянского лесничества (нацпарк Кременские леса). Накануне была предпринята попытка войти в поселок со стороны Золотаревки и Новодружевска, но ВСУ сумели удержать оборону. Более успешно развивались события северо-западнее от лесного массива, где российские штурмовики продвинулись к Ямполовке и атаковали в направлении села Невское.



На Херсонском направлении за сутки существенных изменений не произошло, продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы. Российские войска нанесли удары по местам сосредоточения ВСУ в Херсоне, Ивановке и Золотой Балке. В свою очередь, противник обстрелял жилые постройки и объекты инфраструктуры в Новой Каховке, Алешках и Таврийске.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. иван2022
    иван2022 Сегодня, 11:36
    -1
    Со стороны ВСРФ в районе Артемовск по открытым данным - две танковых армии, мотострелковая дивизия, инженерный корпус и не входящая в состав ВС РФ группа Вагнера.

    Но впечатление от СМИ такое, что там только одна группа Вагнера с Пригожиным впереди на лихом коне
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:07
      +2
      В паблики выносят и превознося то, что по мнению авторов выглядит красиво, ярко, привлекает повышенное внимание ... так было всегда, так и будет!
      По факту, только все вместе, слаженная работа всех подразделений помогает побеждать на поле боя.
      Только все вместе, только так.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:13
      +2
      Но впечатление от СМИ такое, что там только одна группа Вагнера с Пригожиным впереди на лихом коне

      Возможно - это правильный ход. Таким образом у противника создаётся впечатление что реально воюет только Вагнер, и как следствие - главный удар именно там, где и действует ЧВК. Отвлекая внимание от других направлений..
  2. polinet
    polinet Сегодня, 11:55
    +2
    Цитата: иван2022
    Со стороны ВСРФ в районе Артемовск по открытым данным - две танковых армии, мотострелковая дивизия, инженерный корпус и не входящая в состав ВС РФ группа Вагнера.

    Но впечатление от СМИ такое, что там только одна группа Вагнера с Пригожиным впереди на лихом коне

    У каждого подразделения своя задача. И у Вагнера - тоже. После окончания СВО - узнаем что задумывало командование.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:05
    0
    «Вагнеровцы» создают оперативный простор в районе Артемовска, атакуя в нескольких направлениях
    За ними сила, умение и упорство, они владеют инициативой и диктуют свои правила на поле боя! За всем этим следует ... да идут они к успеху, к победе, вместе со всеми нашими воинами. ВСЕ ВМЕСТЕ!