Не считаясь с огромными потерями, политическое и военное командование Украины продолжает требовать от ВСУ удержания Бахмута (Артемовска) буквально любой ценой. При том, что город практически полностью окружен, возможность безопасного снабжения гарнизона и отвода частей хотя бы для ротации отсутствует. В самом Артемовске бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль важный опорный пункт предприятие «Востокмаш» завода АЗОМ и продолжают продвигаться к центру города.
На вчерашнем вечернем совещании командования ВСУ Зеленский назвал и другие наиболее горячие точки на линии боевого соприкосновения, где, как он заявил, «сейчас решается, каким будет наше будущее»: Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка. Согласно информации из открытых интернет-источников, как раз в районе этих населенных пунктов у ВСУ наиболее тяжелое положение, в то время как российские войска ведут здесь активные наступательные действия, как минимум улучшая свои позиции.
После занятия господствующих высот вблизи с селом Орехово-Васильева к северо-западу от Артемовска, «музыканты» начинают штурмовать опорники противника в данном населенном пункте. Южнее бойцы «Вагнера» атакуют Григоровку, а западнее продвигаются в сторону села Миньковка. На севере продолжается продавливание обороны бахмутского гарнизона в промзоне со стороны поселка Ягодное, являющегося пригородом Артемовска. Контроль над участком трассы на Константиновку позволяет продвигаться на юго-западной окраине города. Атаки противника южнее Ивановского служат более отвлекающим манёвром, нежели попыткой прорвать оборону.
Судя по множественности направлений атак, «оркестранты», действующие совместно с «Южной» группировкой ВС РФ, не просто стремятся полностью окружить и в конечном итоге зачистить Артемовск, но и готовят оперативный простор на всей прилегающей территории.
Авдеевка находится под плотным артиллерийским огнем ВС РФ, штурмовые группы наступают на город с юга от Опытного и с востока от Ясиноватой. К северу наши атакуют позиции неприятеля в районе Каменки.
Российская артиллерия работает по западной части Марьинки, обеспечивая наземную атаку штурмовых групп. После артподготовки ведется наступление в сторону Невельского.
На Купянском направлении передовые отряды «Западной» группировки ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации продвигаются все ближе к городу. Вчера сообщалось, что российские войска приблизились к Купянску на расстояние в 15 километров, сегодня поступает информация, что дистанция сократилась до 10-11 километров.
На Сватово-Кременском направлении в ЛНР российские войска продолжают атаковать в сторону поселка Белогоровка юго-восточнее от Сербрянского лесничества (нацпарк Кременские леса). Накануне была предпринята попытка войти в поселок со стороны Золотаревки и Новодружевска, но ВСУ сумели удержать оборону. Более успешно развивались события северо-западнее от лесного массива, где российские штурмовики продвинулись к Ямполовке и атаковали в направлении села Невское.
На Херсонском направлении за сутки существенных изменений не произошло, продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы. Российские войска нанесли удары по местам сосредоточения ВСУ в Херсоне, Ивановке и Золотой Балке. В свою очередь, противник обстрелял жилые постройки и объекты инфраструктуры в Новой Каховке, Алешках и Таврийске.