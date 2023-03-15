Группа представителей Сената США требует отправки киевскому режиму истребителей F-16

Двухпартийная группа представителей Сената США требует от Министерства обороны страны поставки киевскому режиму истребителей F-16, пытаясь оказать на него мощное давление. Соответствующее письмо было направлено американскими законодателями на имя главы оборонного ведомства Соединенных Штатов Ллойда Остина.
Об этом сообщается в журнале Politico.
Издание утверждает, что в письме содержится призыв к Пентагону изучить целесообразность и возможность поставок истребителей F-16 для украинских военных. В группу американских политиков входит восемь членов Сената США, представляющих Республиканскую и Демократическую партии. Сенаторы отмечают, что конфликт на Украине достиг критической точки. Они считают, что предоставление ВСУ западной боевой авиации позволит Киеву получить существенное преимущество на фронте.
Это будет значительная возможность, которая может изменить правила игры на поле боя
- говорится в подписанном сенаторами документе.
В связи с этим они затребовали от Остина в течение недели дать оценку факторов, которые могли бы поспособствовать скорейшей передачи самолетов украинским военным. Особенно их интересует, насколько полезными для ВСУ, с точки зрения представителей Пентагона, стали бы появившиеся у них на вооружении истребители F-16.
Появлению письма сенаторов предшествовали неоднократные заявления высокопоставленных американских чиновников, в том числе президента США Джо Байдена, о нецелесообразности отправки самолетов Украине.