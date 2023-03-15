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Группа представителей Сената США требует отправки киевскому режиму истребителей F-16

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Группа представителей Сената США требует отправки киевскому режиму истребителей F-16

Двухпартийная группа представителей Сената США требует от Министерства обороны страны поставки киевскому режиму истребителей F-16, пытаясь оказать на него мощное давление. Соответствующее письмо было направлено американскими законодателями на имя главы оборонного ведомства Соединенных Штатов Ллойда Остина.


Об этом сообщается в журнале Politico.

Издание утверждает, что в письме содержится призыв к Пентагону изучить целесообразность и возможность поставок истребителей F-16 для украинских военных. В группу американских политиков входит восемь членов Сената США, представляющих Республиканскую и Демократическую партии. Сенаторы отмечают, что конфликт на Украине достиг критической точки. Они считают, что предоставление ВСУ западной боевой авиации позволит Киеву получить существенное преимущество на фронте.

Это будет значительная возможность, которая может изменить правила игры на поле боя

- говорится в подписанном сенаторами документе.

В связи с этим они затребовали от Остина в течение недели дать оценку факторов, которые могли бы поспособствовать скорейшей передачи самолетов украинским военным. Особенно их интересует, насколько полезными для ВСУ, с точки зрения представителей Пентагона, стали бы появившиеся у них на вооружении истребители F-16.


Появлению письма сенаторов предшествовали неоднократные заявления высокопоставленных американских чиновников, в том числе президента США Джо Байдена, о нецелесообразности отправки самолетов Украине.
Использованы фотографии:
Lockheed Martin
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10 комментариев
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  1. fif21
    fif21 Сегодня, 11:30
    -2
    Это не та ли группа , что СП подорвала ? recourse Может бабахнем по этой группе террористов ? hi
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 11:55
      0
      Это в очередной раз доказывает что там нет партии мира. Есть только партии войны и их интересов. Кто летать на них будет? Подготовленные отставные? Или поляков отправят?
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:32
    +2
    и посадить за штурвал F-16 этих членов... пусть сами меняют правила игры на поле боя.....
  3. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 11:41
    0
    я очень скептически отношусь к этой мысли. вопросов больше чем ответов,
    даже если передадут, ключевым будет какую модификацию. в штатах много старья уровня су 27. если передадут эти модификации то сложностей не должно возникнуть. даже 30 будут видет их раньше чем они нас. да и в количестве за нами будет. так же встанет вопрос как обслуживать и где хранить.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 12:09
      -1
      Цитата: incoggnoto
      в штатах много старья уровня су 27

      Причём сами шаровары, которые тренировались по обмену в Штатах на Фальконах - в один голос говорили, что Ф-16 рядом с Су-27 не стоит, и что Су-27 в сравнении с ним - наикрайщий литак. Причем, это не заказная конашенковщина - а реальные архивные видео с реальными украинскими пилотами. Эти интервью уже не раз показывали по ТВ...
  4. HAM
    HAM Сегодня, 11:44
    +1
    Вот только "правила игры" меняют уже не они......а привычка осталась....
  5. VovaVVS
    VovaVVS Сегодня, 12:00
    0
    В этом случае, договоренности с кремлевским руководством рухнут и начнутся массированные бомбардировки инфраструктуры Украины, включая мосты,железные дороги,войска на марше и т.п. как в Сирии
  6. andre.gre4ihin
    andre.gre4ihin Сегодня, 12:01
    0
    ы проиграли Вьетнам, Афганистан, только потому что испугались больших потерь живой силы и техники. Это слабое место ов. Как только они начнут получать гробы в звёздных заплатках сразу штаны наложат и все прекратится, а то хорошо устроились на диване с попкорном
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:01
    0
    Группа представителей Сената США требует отправки киевскому режиму истребителей F-16
    В любом сумасшедшем доме есть отделение\группа особо буйных ... так есть, это надо понимать и ... и ничего. Там тоже есть свои правила которые ограждают более\менее безопасных, от совсем буйных.
  8. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 12:06
    0
    Вся америка состоит из шоу. Так что не мудрено что группа депутатов выявилась.