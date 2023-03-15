Советник главы ДНР: ВСУ пытаются покинуть Артемовск по проселочным дорогам

Но, опять же, при весенней распутице вся техника просто ложится на пузо, им приходится отступать пешим порядком, и они несут серьезные потери, техника становится легкой мишенью

В настоящее время отдельные украинские формирования предпринимают попытки выйти из Артемовска (Бахмута) по проселочным дорогам и даже полям. Об этом сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.По словам чиновника, периодически из Артемовска отступают разрозненные части ВСУ. Так как все основные автомобильные дороги находятся под контролем российских сил, им не остается иного пути, как выходить из города по проселочным грунтовым дорогам или через поля и лесопосадки.- подчеркнул Гагин в эфире телеканала « Россия 24 ».Между тем, на недавнем совещании «ставки верховного главнокомандующего» сил киевского режима было принято решение продолжать удерживать Артемовск. ВСУ несут в городе огромные потери, но приказа на отступление так и не поступало. Однако сама обстановка такова, что украинские формирования будут пытаться покинуть город, уже не дожидаясь соответствующих распоряжений командования.Сейчас Артемовск фактически окружен и попытки выбраться из него по проселочным дорогам и через поля видятся украинскими военными как единственный, хоть и призрачный, шанс избежать гибели или попадания в российский плен. О тяжелом положении ВСУ в Артемовске уже открыто и постоянно сообщает западная пресса, но президент Украины Владимир Зеленский очень опасается имиджевых потерь в случае сдачи города.