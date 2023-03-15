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Советник главы ДНР: ВСУ пытаются покинуть Артемовск по проселочным дорогам

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Советник главы ДНР: ВСУ пытаются покинуть Артемовск по проселочным дорогам

В настоящее время отдельные украинские формирования предпринимают попытки выйти из Артемовска (Бахмута) по проселочным дорогам и даже полям. Об этом сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.


По словам чиновника, периодически из Артемовска отступают разрозненные части ВСУ. Так как все основные автомобильные дороги находятся под контролем российских сил, им не остается иного пути, как выходить из города по проселочным грунтовым дорогам или через поля и лесопосадки.

Но, опять же, при весенней распутице вся техника просто ложится на пузо, им приходится отступать пешим порядком, и они несут серьезные потери, техника становится легкой мишенью

- подчеркнул Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

Между тем, на недавнем совещании «ставки верховного главнокомандующего» сил киевского режима было принято решение продолжать удерживать Артемовск. ВСУ несут в городе огромные потери, но приказа на отступление так и не поступало. Однако сама обстановка такова, что украинские формирования будут пытаться покинуть город, уже не дожидаясь соответствующих распоряжений командования.

Сейчас Артемовск фактически окружен и попытки выбраться из него по проселочным дорогам и через поля видятся украинскими военными как единственный, хоть и призрачный, шанс избежать гибели или попадания в российский плен. О тяжелом положении ВСУ в Артемовске уже открыто и постоянно сообщает западная пресса, но президент Украины Владимир Зеленский очень опасается имиджевых потерь в случае сдачи города.
Использованы фотографии:
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8 комментариев
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  1. janin
    janin Сегодня, 11:52
    +2
    Почему бы ВСУшникам в женское одежду не переодеться, и белье женское не надеть.для личной безопасности.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 11:57
      -1
      Лучше пусть в плен сдаются так жизни свои спасут. А в какой одежде это будет уже не важно.
    2. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 12:01
      -1
      Мыкола, шо будем делать?
      - Стратегическое отступление!
      - Поясни...
      - Мы убегаем, но мужественно. laughing
  2. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 11:59
    +1
    Минировать надо те проселочные дороги, чтобы было меньше желающих по ним туда-сюда шастать.
    1. Проксима
      Проксима Сегодня, 12:07
      0
      Цитата: СергейАлександрович
      Минировать надо те проселочные дороги, чтобы было меньше желающих по ним туда-сюда шастать.

      Вот это поворот. feel Как мы можем минировать территорию, которая нам пока не принадлежит?
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 12:09
        +3
        Можно и дистанционно, есть боеприпасы соответствующие
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:17
        +1
        А системы дистанционного минирования с вооружения ВС РФ что, уже сняли? belay what
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:09
    +1
    Советник главы ДНР: ВСУ пытаются покинуть Артемовск по проселочным дорогам
    Кто то бежит\отступает, найдутся и те, кто будет драться до конца ... так было, так будет.