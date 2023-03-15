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Американский телеканал: Инцидент с БПЛА США на Черном море усилит позиции сторонников урезания военной помощи Украине

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Американский телеканал: Инцидент с БПЛА США на Черном море усилит позиции сторонников урезания военной помощи Украине

Недавнее падение американского беспилотника в Черное море после его контакта с российскими самолетами приведет к росту поддержки идеи урезания военной помощи киевскому режиму. Об этом сообщает американский телеканал CNN.


Недавно сразу два видных представителя Республиканской партии США – экс-президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, выступили за сокращение объемов военной помощи Украине. Инцидент с американским беспилотником становится лишь еще одним аргументом в их пользу, считает американское СМИ.

В США мало кто хочет прямого столкновения с Россией, способного привести даже к ядерной войне. Подобные инциденты лишь способствуют убежденности общества в том, что конфликта не избежать, если и далее продолжать интенсивную военную поддержку Украины. По данным телеканала, до 80% республиканцев считают, что кандидат партии на пост президента США должен противостоять вовлечению страны в войну с Россией.

Если Десантис или Трамп смогут победить на президентских выборах, то республиканцы будут ожидать от них сокращения военной помощи Украине, а то и снижения его до минимума. Таким образом, делает вывод телеканал, боевые действия на Украине могут завершиться на российских условиях, что очень невыгодно действующему киевскому режиму.

Правда, американцам стоило бы заботиться о собственной безопасности, а не о том, какие области потеряла Украина и как дальше будут развиваться события на весьма далекой от США части суши.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Lt. Col. Leslie Pratt
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14 комментариев
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 11:57
    +3
    Сомневаюсь, тут дело престижа. Как говориться понты дороже.
    А самое главное там рулит американский ВПК.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:59
      0
      Будет заказ на новый беспилотник. Хорошо!
      1. B44
        B44 Сегодня, 12:10
        0
        Да ведь у них есть еще 4. Они просто скачают еще один.
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 12:00
      +4
      Высказывания чисто для выборов не более, политика от того кто у них презик не поменяется.
  2. Aken
    Aken Сегодня, 11:59
    +1
    Присылайте ещё беспилотники. В следующий раз их встретит Бе-200. Он и троих зальёт не напрягаясь.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 12:00
    +1
    Раз влезли, будут до конца бодаться. Не остановят помощь укроине
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:01
    0
    Птичка стоимостью несколько десятков млн. баксов просто упала в море из-за безобидных шалостей противника ...., вроде бы и боевые потери, а войны не объявишь.... Впору выражать озабоченность и пристально следить за непрофессиональными действиями оппонента.
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 12:04
      0
      Есть асимметричные ответы..Например дадут Украине атакамс этот пресловутый а те раздолбят аэродром где базируются сушки..
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:02
    +1
    «ВВС США выступили с заявлением, в котором обвинили российский самолет в «безрассудных, экологически небезопасных и непрофессиональных действиях. Экологически небезопасно. Вот о чем они беспокоятся. А не о начале Третьей мировой», Дональд Трамп-младший
    1. JcVai
      JcVai Сегодня, 12:16
      0
      Это потому что керосином. Надо было сказать не спуск топлива, а смыв унитаза - тогда не придраться. ;)
  6. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:03
    0
    приведет к росту поддержки идеи урезания военной помощи киевскому режиму.

    А может дать и обратный эффект, продемонстрировав кровожадность и агрессивность "этих русских".
    Мультики образца восемнадцатого года были отличным пасом американскому ВПК, сейчас тоже могут обыграть в нужном ключе. Вопрос, что им самим нужно.
  7. B44
    B44 Сегодня, 12:05
    +1
    Куча дерьма и все такое. Повторное цитирование высказываний нескольких политиков не имеет смысла. Этой страной правят корпорации и крупная промышленность, политики — всего лишь марионетки богатого бизнеса. Американская оружейная промышленность только что вступила в свой лучший период, заводы Химарса имеют заказы на 30 лет вперед. Чтобы не получилось так, что уничтожение этого дрона вызовет иной эффект, чем предполагалось, и Байден, разозлившись, начнет рассылать то, от чего пока отказывается.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:14
    0
    Американский телеканал: Инцидент с БПЛА США на Черном море усилит позиции сторонников урезания военной помощи Украине
    Понятно, что если и есть в конгрессе какие то голубки, то уж точно, не мира ... однако, более осторожные или жадные, могут протолкнуть поперек и свою линию, отдаляясь от конфликта, где то там, далеко и начать заниматься своими проблемами, теми которые поближе и как они считают, гораздо важнее для полосатии.
    В общем, на это посмотреть со стороны, как то повлиять, на это сложно, скорее не можно вовсе.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:21
    0
    Если мы что действительно достанем с глубины от БПЛА, США очень не понравится.Но там глубины до 2 км ,если повезёт ,то может снести течением на глубины до 1км .Американцам выговор ,смените курс на северо-западнее мальца ,км на 50 .Там уже глубины 200 метров.