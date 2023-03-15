Американский телеканал: Инцидент с БПЛА США на Черном море усилит позиции сторонников урезания военной помощи Украине

Недавнее падение американского беспилотника в Черное море после его контакта с российскими самолетами приведет к росту поддержки идеи урезания военной помощи киевскому режиму. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Недавно сразу два видных представителя Республиканской партии США – экс-президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, выступили за сокращение объемов военной помощи Украине. Инцидент с американским беспилотником становится лишь еще одним аргументом в их пользу, считает американское СМИ.
В США мало кто хочет прямого столкновения с Россией, способного привести даже к ядерной войне. Подобные инциденты лишь способствуют убежденности общества в том, что конфликта не избежать, если и далее продолжать интенсивную военную поддержку Украины. По данным телеканала, до 80% республиканцев считают, что кандидат партии на пост президента США должен противостоять вовлечению страны в войну с Россией.
Если Десантис или Трамп смогут победить на президентских выборах, то республиканцы будут ожидать от них сокращения военной помощи Украине, а то и снижения его до минимума. Таким образом, делает вывод телеканал, боевые действия на Украине могут завершиться на российских условиях, что очень невыгодно действующему киевскому режиму.
Правда, американцам стоило бы заботиться о собственной безопасности, а не о том, какие области потеряла Украина и как дальше будут развиваться события на весьма далекой от США части суши.