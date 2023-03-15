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Крупнейшая немецкая компания списала свою долю в операторе «Северного потока» Nord Stream AG

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Крупнейшая немецкая компания списала свою долю в операторе «Северного потока» Nord Stream AG

Еще один крупный зарубежный инвестор избавился от своей доли в операторе «Северного потока» Nord Stream AG. На этот раз речь идет о немецком гиганте E.ON.


Информация о полном списании своей доли в Nord Stream AG содержится в годовом отчете крупнейшего в ЕС оператора энергосетей и уже бывшего партнера «Газпрома».

Напомним, что ранее свои доли в компании-операторе «Северного потока» списали Wintershall Dea и Gasunie. В свою очередь, французская Engie понизила стоимость своей доли до 90 млн. евро.

Касательно E.ON, компании принадлежали 15,5% акций Nord Stream AG. Немецкий оператор энергосетей, начиная с лета прошлого года, несколько раз снижал стоимость своей доли из-за неопределенности, связанной с западными санкциями против РФ и снижении объемов прокачки по магистрали. При этом в ноябре компания понизила стоимость своих акций почти в пять раз. Причиной стали взрывы на «Северных потоках».

Стоит добавить, что иностранные инвесторы неспроста торопятся со списанием своих долей в Nord Stream AG и выходом из проекта. Все дело в том, что после диверсий на наших газопроводах, дальнейшие перспективы обеих магистралей выглядит весьма туманными.

При этом если оператор «Северного потока» в какой-то момент объявит о своем банкротстве, то ответственность разделят между собой все владельцы крупных долей в компании.
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3 комментария
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  1. cadaver
    cadaver Сегодня, 12:12
    0
    Что значит?
    если оператор «Северного потока» в какой-то момент объявит о своем банкротстве

    Он это сделал еще 1 марта 2022 года https://www.interfax.ru/business/825577

  2. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 12:14
    0
    Если иностранные компании откажутся от своей доли, то получается Северный поток будет весь наш.
    Нужно будет грамотно законсервировать его и когда он понадобится единолично получать прибыль с него.
    Рано или поздно войны кончаются и торговля восстанавливается. История хотя бы за последние 100 лет показывает это. soldier
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:17
    0
    Крупнейшая немецкая компания списала свою долю в операторе «Северного потока» Nord Stream AG
    Была информация, что забугорные компании подошли к тому, что эти активы\ вложения будут списывать, окончательно.
    Их дела ... нам своими заниматься надо, придётся ...