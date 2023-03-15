Крупнейшая немецкая компания списала свою долю в операторе «Северного потока» Nord Stream AG

Еще один крупный зарубежный инвестор избавился от своей доли в операторе «Северного потока» Nord Stream AG. На этот раз речь идет о немецком гиганте E.ON.Информация о полном списании своей доли в Nord Stream AG содержится в годовом отчете крупнейшего в ЕС оператора энергосетей и уже бывшего партнера «Газпрома».Напомним, что ранее свои доли в компании-операторе «Северного потока» списали Wintershall Dea и Gasunie. В свою очередь, французская Engie понизила стоимость своей доли до 90 млн. евро.Касательно E.ON, компании принадлежали 15,5% акций Nord Stream AG. Немецкий оператор энергосетей, начиная с лета прошлого года, несколько раз снижал стоимость своей доли из-за неопределенности, связанной с западными санкциями против РФ и снижении объемов прокачки по магистрали. При этом в ноябре компания понизила стоимость своих акций почти в пять раз. Причиной стали взрывы на «Северных потоках».Стоит добавить, что иностранные инвесторы неспроста торопятся со списанием своих долей в Nord Stream AG и выходом из проекта. Все дело в том, что после диверсий на наших газопроводах, дальнейшие перспективы обеих магистралей выглядит весьма туманными.При этом если оператор «Северного потока» в какой-то момент объявит о своем банкротстве, то ответственность разделят между собой все владельцы крупных долей в компании.