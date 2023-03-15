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SVT: Лишь 5 процентов украинских беженцев смогли трудоустроиться в Швеции

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SVT: Лишь 5 процентов украинских беженцев смогли трудоустроиться в Швеции

Украинские беженцы трудоспособного возраста по-прежнему сталкиваются с проблемами трудоустройства в Швеции, хотя уже прошёл год как они прибыли в эту страну. Об этом сообщает шведский телеканал SVT. Вопреки всем громким обещаниям политиков разобраться в этой ситуации, лишь 5% из них смогли найти себе работу за это время.


В этом контексте стоит отметить, что десятки тысяч переехавших украинских граждан, которым обещали найти «лучшие» рабочие места, теперь, по-видимому вынуждены сидеть только на пособиях. Хотя, по украинским меркам, они достаточно высоки, но для относительно нормальной жизни в Швеции (а это очень дорогая страна в плане проживания) пособий явно не хватает. Согласно информации, предоставленной шведской общественной телекомпанией, лишь 1,5 тыс удалось из них удалось трудоустроиться благодаря шведскому Агентству по трудоустройству.

Примечательно, что ещё в апреле 2022 года кабмин поручил рекрутинговому агентству ознакомить украинцев с рынком труда в Швеции, однако, многие до сих пор не осведомлены по поводу государственной службы занятости. В то же время нет и каких-либо статистических данных о количестве людей, устроившихся на работу. Это же подтверждается и Украинским центром профессиональной поддержки, согласно которому, почти 7 из 10 украинцев в Швеции – безработные, в то время как 9 из 10 действительно выражают желание работать.

Несмотря на то, что граждане Украины прибывают в Швецию на основе директивы о массовых беженцах, их данные по каким-то причинам не заносятся в реестр населения, что не позволяет им получить номер социального страхования. Отсутствие страхового покрытия лишает их не только возможности прохождения стажировки, но и затрудняет процесс открытия счёта в банке и получения банковского идентификатора.
Автор:
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25 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:59
    +8
    Как говорил мне один защитник laughing Украины в Лондоне, они едут в европу жить как люди, а не работать как ослы.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:21
      +4
      Цитата: Болторез
      Как говорил мне один защитник laughing Украины в Лондоне, они едут в европу жить как люди, а не работать как ослы.

      Я Вам больше скажу.
      В прошлом году в Париже мне одна эмигрантка из Украины заявила следующее - "Пока наши мужчины сражаются на Украине за европейские ценности ( lol ) эти самые европейцы живут тут в сытости и благополучие, а потому они должны нам здесь во Франции предоставить благоустроенное и комфортабельное жильё, большое и стабильное денежное пособие, детям бесплатные детские сады, школы и вузы, а взрослым бесплатно автомобили и талоны на бензин."

      На мой вопрос а что же будут делать взрослые, когда им всё это предоставят, она ответила не моргнув - "Ничего, потому что мы пострадавшие и нам надо помогать в первую очередь." fool

      Дальше говорить было не о чем.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:45
        +2
        Цитата: кредо

        На мой вопрос а что же будут делать взрослые, когда им всё это предоставят, она ответила не моргнув - "Ничего, потому что мы пострадавшие и нам надо помогать в первую очередь."

        Что он и делают, то есть ничего не делают. Про помощь и про то что м "все должны" они первые полгода, до зимы орали постоянно, а затем поняли, что они тут, как "пятое колесо у телеги". Хотя самые рьяные бегают каждый день и трясут труселями у Российского Посольства с 17:00 до 18:00, но кроме полицаев, там никого не бывает, они уже всех достали своей глупостью и наглостью.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:26
      0
      Цитата: Болторез
      они едут в европу жить как люди, а не работать как ослы.

      Работать как люди будет местное население, а пришлые будут работать, там где местные не работают. У нас тоже не более 10% работают. Вначале они пальцы гнули, а сейчас поняли, что они не нужны, те места где они могли работать, уже давно "гастерами" с той же Украины заняты. Так что осталась работа для "ослов".
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:59
    +2
    Украинские беженцы трудоспособного возраста по-прежнему сталкиваются с проблемами трудоустройства в Швеции, хотя уже прошёл год как они прибыли в эту страну.
    А они нужны там? wassat Потолкутся туда-сюда да и будут гнать их отовсюду!
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:03
    +3
    Выражать готовность идти работать и идти работать, как говорят в Одессе, две разные вещи.
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 13:52
      +1
      Абсолютно в точку! Не добавить, не убавить... drinks
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:03
    0
    Это политика.Всук надо "кормить"свежими мясом.Нечто подобное делают и в Польше
  5. HAM
    HAM Сегодня, 13:03
    +3
    Подозреваю где и кем "трудоустроились" эти пять процентов....
    1. frruc
      frruc Сегодня, 13:31
      +1
      HAM .....где и кем "трудоустроились" эти пять процентов....

      Думаю, это в сфере обслуживания населения. winked
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:46
      +1
      Цитата: HAM
      Подозреваю где и кем "трудоустроились" эти пять процентов...

      Пять это официально, а на деле больше.
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 13:06
    +2
    Около 5% шумеров таки сумели заставить работать, что уже чудо!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:55
      0
      Цитата: isv000
      Около 5% шумеров таки сумели заставить работать, что уже чудо!

      Те кто хотел работать, приехали еще до СВО и работают до сих пор, и на них никто не жалуется. А те кто приехал думал, что им все дадут "на халяву", так до сих пор "халявнчают", хотя некоторые из них имеют не плохие средства на которые существуют.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:08
    0
    Вот эти 5 % и будут шведами ,остальные беженцами.Эти 5 % будут ещё гонять с временем остальных ,хотя цвета флагов одинаковые.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:12
      +3
      Шведа из Украинца не сделать- как показывает опыт,их менталитет ближе к арабам. Если бы 5% укропов были на это годны,то пусть не вторую Францию, а хотя бы вторую Польшу себе бы уже ( за 30 лет) построили.
    2. kulinar
      kulinar Сегодня, 13:27
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Вот эти 5 % и будут шведами ,остальные беженцами.Эти 5 % будут ещё гонять с временем остальных ,хотя цвета флагов одинаковые.

      Херас два. Там бармалеев достаточно. Подомнут свидомых и поимеют. И в прямом и переносном смысле.
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:10
    +1
    вот как-то фиолетово, есть у них работа или нет, кто из кормит, где они живут, у них есть клоун за которого они голосовали к нему все притензии
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:08
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      у них есть клоун за которого они голосовали к нему все притензии

      Это они не видят, они всегда ищут виновных, тех кто не дал им жить как во Франции. Они еще в начале 2000-х кричали - "Мы будем жить как во Франции !" И где эта Франция.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 14:14
        0
        Сейчас во Франции. Все тут нормально,дефицита нет, цены как в Англии(то бишь как Москве). Никто не замерзает (+25). Как-то так.
  9. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 13:11
    +1
    Perche' l'altro 95% vuole farsi mantenere dallo stato svedese.
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 13:54
      0
      Lo stato Svedese ne ha bisogno?! (перевод Яндекса...) drinks
  10. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 13:23
    -1
    Может они просто все там самозанятые?
  11. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 13:37
    -1
    Чтото похоже на лапшу...
    т.к. "5 процентов " совсем не равно "почти 7 из 10 украинцев в Швеции – безработные" и " нет и каких-либо статистических данных"

    Вариант: они и устроились на работу. но и не оформились, и получают и зарплату, и пособие как безработные.
    Возможно, просто учитывают, но не пишут, всяких бабушек, и детей - мол, не работают
    Богатый опыт жизни в СНГ...
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:52
      0
      В Швеции за уклонение от уплаты налогов( работу вчерную) и могенничество с пособиями можно сесть. А работодатель влетает на такой штраф, что часто разоряется.
      Богатый опыт жизни в ЕС.
  12. aakvit
    aakvit Сегодня, 13:47
    +1
    А как же эўрохалява, если надо работать?! feel Да просто наглые нахлебники никому не нужны! Требуют для себя сильно много...