SVT: Лишь 5 процентов украинских беженцев смогли трудоустроиться в Швеции

Украинские беженцы трудоспособного возраста по-прежнему сталкиваются с проблемами трудоустройства в Швеции, хотя уже прошёл год как они прибыли в эту страну. Об этом сообщает шведский телеканал SVT. Вопреки всем громким обещаниям политиков разобраться в этой ситуации, лишь 5% из них смогли найти себе работу за это время.В этом контексте стоит отметить, что десятки тысяч переехавших украинских граждан, которым обещали найти «лучшие» рабочие места, теперь, по-видимому вынуждены сидеть только на пособиях. Хотя, по украинским меркам, они достаточно высоки, но для относительно нормальной жизни в Швеции (а это очень дорогая страна в плане проживания) пособий явно не хватает. Согласно информации, предоставленной шведской общественной телекомпанией, лишь 1,5 тыс удалось из них удалось трудоустроиться благодаря шведскому Агентству по трудоустройству.Примечательно, что ещё в апреле 2022 года кабмин поручил рекрутинговому агентству ознакомить украинцев с рынком труда в Швеции, однако, многие до сих пор не осведомлены по поводу государственной службы занятости. В то же время нет и каких-либо статистических данных о количестве людей, устроившихся на работу. Это же подтверждается и Украинским центром профессиональной поддержки, согласно которому, почти 7 из 10 украинцев в Швеции – безработные, в то время как 9 из 10 действительно выражают желание работать.Несмотря на то, что граждане Украины прибывают в Швецию на основе директивы о массовых беженцах, их данные по каким-то причинам не заносятся в реестр населения, что не позволяет им получить номер социального страхования. Отсутствие страхового покрытия лишает их не только возможности прохождения стажировки, но и затрудняет процесс открытия счёта в банке и получения банковского идентификатора.