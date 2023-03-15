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Экс-советник Офиса президента Украины: Многие новые бригады, которые еще ни разу не были в бою, учатся воевать на практике

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Экс-советник Офиса президента Украины: Многие новые бригады, которые еще ни разу не были в бою, учатся воевать на практике

Представители киевского режима подтвердили опубликованную в американском издании Washington Post информацию о катастрофической деградации украинских военнослужащих и всей системы ВСУ, а также о значительных потерях и пессимистичных настроениях среди боевиков киевского режима.


Американская газета приводит слова комбата одной из бригад ВСУ с позывным "Купол", заявившего, что практически все солдаты и офицеры, имевшие боевой опыт и прошедшие тренировки в странах Запада, уже выбиты - либо погибли, либо получили тяжелые ранения и не способны принимать участие в дальнейших боевых действиях.

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил опубликованную в американском издании информацию, однако добавил, что после начала боевых действий количественный состав украинской армии увеличился в четыре-пять раз.

По словам Арестовича, в настоящее время многие созданные из неопытных бойцов подразделения на практике учатся воевать и пессимистичные настроения в украинской армии кардинальным образом изменятся в случае, если ВСУ перейдут в контрнаступление и начнут возвращать утраченные ранее территории. Арестович в этом уверен. По словам украинского экс-советника, новые бригады учатся воевать на практике фактически с нуля:

Другого пути нет.

Однако, в данном случае заявления западной прессы и идущие практически в унисон с ними подтверждения информации со стороны представителей киевского режима о якобы истощении ВСУ могут быть сознательной дезинформацией, призванной убедить российское командование в критическом положении украинской армии и в том, что якобы украинские войска, потратив все резервы в Бахмуте, не смогут наступать в Запорожской области в сторону Мелитополя и далее на юг.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram/Арестович
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12 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:17
    +4
    Однако, в данном случае заявления западной прессы и идущие практически в унисон с ними подтверждения информации со стороны представителей киевского режима о якобы истощении ВСУ могут быть сознательной дезинформацией, призванной убедить российское командование в критическом положении украинской армии и в том, что якобы украинские войска, потратив все резервы в Бахмуте, не смогут наступать в Запорожской области в сторону Мелитополя и далее на юг.


    Скорее всего так оно и есть.Не зря же они кадровые бригады берегут ,а на передовую кидают мобиков.А сейчас просто пытаются ввести нас в заблуждение.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 13:27
      +1
      Скорее всего так оно и есть.Не зря же они кадровые бригады берегут ,а на передовую кидают мобиков

      Так это и летом 22-ого было такое. Всё лето нам говорили что у как-лов не кому воевать и они бросают в бой последние не обученные мобилизованные резервы. Но пришла осень и картина поменялась откуда то вдруг появились свежие хорошо укомплектованные части и у нас началась частичная мобилизация о которой летом и не заикались.
      1. Жук1991
        Жук1991 Сегодня, 13:47
        0
        Скорее всего так оно и есть.Не зря же они кадровые бригады берегут ,а на передовую кидают мобиков

        Так это и летом 22-ого было такое.

        Так это и в 1991 в персидском заливе было.
        Подогнали роту танков перед съёмочной командой CNN, заставили танкистов снять фильтры и тарабанить ими об броню. Типа песочек забивает фильтры наглухо. Вручную вытряхиваем каждые 20 минут. Вот мол поэтому продвижение застопорилось. Наступать невозможно. Устроили грандиозный скандал по всем телеканалам чтобы до Иракского командования точно инфа дошла.
        А потом бац, групировка которая была в Кувейте внезапно оказалась почти в окружении. Потом началось бегство (по нынешним терминам перегрупировка) по шоссе смерти.

        Так до сих пор в нэте постят те кадры как американцы чистят фильтры, стуча ими по броне, с подписью типа: абрамс гуано.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:31
      +2
      Цитата: Orange-Bigg
      Скорее всего так оно и есть.Не зря же они кадровые бригады берегут ,а на передовую кидают мобиков.А сейчас просто пытаются ввести нас в заблуждение.

      Именно так оно и есть, в противном случае зачем странам НАТО увеличивать производство вооружения для Украины и слать всё более сложную военную технику в обезлюдевшую страну.

      На самой то Украине пока ещё хватает мобилизационного ресурса, ну а если наступит истощение то начнут отлавливать по всем странам ЕС и НАТО ранее эмигрировавших. Янки найдут чем заполнить потери из бедных и подневольных им стран.
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 13:18
    +1
    Прекрасный способ учиться воевать! ( перенимать, пожалуй, не будем)
  3. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 13:19
    +1
    намёка с УПАБ-1500Б так ни кто в ВСУ и не заметил
    наступление урезанного батальона ВСУ в 3 роты по 70-80 человек остановят всего то 4 УПАБа с дальности 40 км
    УПАБ Гром имеет дальности 120 км, не страшны даже украинские С-300В1
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:21
    +1
    Экс-советник Офиса президента Украины: Многие новые бригады, которые еще ни разу не были в бою, учатся воевать на практике
    а почему люся не на фронте?!!!
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 13:57
      0
      хороший вопрос, почему безработный кадровый офицер, майор - видосики пилит, а не на фронте командует
  5. frruc
    frruc Сегодня, 13:22
    +2
    .....солдаты и офицеры, имевшие боевой опыт и прошедшие тренировки в странах Запада, уже выбиты - либо погибли, либо получили тяжелые ранения....

    Врет Арестович, наиболее боеспособные и подготовленные подразделения куевский режим бережет. Больше использует мобилизованнных и наемников.
  6. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 13:22
    0
    Другого пути нет.

    Правильно!!! Молодец, правду сказал в кои-то веке. Только в землю.
  7. Ajax Ajax
    Ajax Ajax Сегодня, 13:33
    +1
    Второй Зеленский по хитромудрости.
  8. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 13:40
    0
    Le nuove brigate ucraine, impareranno solo a farsi sommergere da piombo e polvere nelle loro trincee. Prevedo che le nuove brigate ucraine finiranno distrutte come tutte le altre! Un saluto dall' Italia, molti di noi NON credono alle bugie di USA e UE.