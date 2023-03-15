Экс-советник Офиса президента Украины: Многие новые бригады, которые еще ни разу не были в бою, учатся воевать на практике

Другого пути нет.

Представители киевского режима подтвердили опубликованную в американском издании Washington Post информацию о катастрофической деградации украинских военнослужащих и всей системы ВСУ, а также о значительных потерях и пессимистичных настроениях среди боевиков киевского режима.Американская газета приводит слова комбата одной из бригад ВСУ с позывным "Купол", заявившего, что практически все солдаты и офицеры, имевшие боевой опыт и прошедшие тренировки в странах Запада, уже выбиты - либо погибли, либо получили тяжелые ранения и не способны принимать участие в дальнейших боевых действиях.Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил опубликованную в американском издании информацию, однако добавил, что после начала боевых действий количественный состав украинской армии увеличился в четыре-пять раз.По словам Арестовича, в настоящее время многие созданные из неопытных бойцов подразделения на практике учатся воевать и пессимистичные настроения в украинской армии кардинальным образом изменятся в случае, если ВСУ перейдут в контрнаступление и начнут возвращать утраченные ранее территории. Арестович в этом уверен. По словам украинского экс-советника, новые бригады учатся воевать на практике фактически с нуля:Однако, в данном случае заявления западной прессы и идущие практически в унисон с ними подтверждения информации со стороны представителей киевского режима о якобы истощении ВСУ могут быть сознательной дезинформацией, призванной убедить российское командование в критическом положении украинской армии и в том, что якобы украинские войска, потратив все резервы в Бахмуте, не смогут наступать в Запорожской области в сторону Мелитополя и далее на юг.