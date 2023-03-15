Подразделения ЧВК «Вагнер» вошли в село Зализнянское к северо-западу от Артёмовска

Поступают сообщения о том, что российские силы продолжают развивать успех по направлению Артёмовск-Славянск. По последним данным, успехом увенчался маневр ЧВК «Вагнер» в районе населённого пункта Зализнянское, расположенного восточнее автодороги на Славянск примерно в 11 км от северных окраин Артёмовска.Ранее бойцы «Вагнера» обошли Зализнянское с двух сторон, создав прямую угрозу для окружения находящихся в селе украинских подразделений. Чтобы не оказаться в плотном кольце, подразделения ВСУ, понеся потери в живой силе и технике, вышли из Зализнянского в северо-западном направлении.По состоянию на текущий момент в Зализнянское вошли наши силы, идёт зачистка населённого пункта, его разминирование.Таким образом, ЧВК «Вагнер» значительно расширяет плацдарм к северу от Артёмовска, в городской черте которого продолжаются бои. По последним сведениям, стрелковый бой идёт уже в центральной части города, в нескольких сотнях метров от городской администрации.Одновременно с этим украинские войска пытаются контратаковать со стороны Константиновки, но делать им это в последнее время всё сложнее из-за того, что дорога Константиновка-Артёмовск простреливается российской артиллерией.P.S. К текущему моменту Евгений Пригожин подтвердил освобождение Зализнянского от украинских оккупационных войск.