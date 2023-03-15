Военное обозрение
Войти Регистрация

Подразделения ЧВК «Вагнер» вошли в село Зализнянское к северо-западу от Артёмовска

9
Подразделения ЧВК «Вагнер» вошли в село Зализнянское к северо-западу от Артёмовска

Поступают сообщения о том, что российские силы продолжают развивать успех по направлению Артёмовск-Славянск. По последним данным, успехом увенчался маневр ЧВК «Вагнер» в районе населённого пункта Зализнянское, расположенного восточнее автодороги на Славянск примерно в 11 км от северных окраин Артёмовска.


Ранее бойцы «Вагнера» обошли Зализнянское с двух сторон, создав прямую угрозу для окружения находящихся в селе украинских подразделений. Чтобы не оказаться в плотном кольце, подразделения ВСУ, понеся потери в живой силе и технике, вышли из Зализнянского в северо-западном направлении.

По состоянию на текущий момент в Зализнянское вошли наши силы, идёт зачистка населённого пункта, его разминирование.



Таким образом, ЧВК «Вагнер» значительно расширяет плацдарм к северу от Артёмовска, в городской черте которого продолжаются бои. По последним сведениям, стрелковый бой идёт уже в центральной части города, в нескольких сотнях метров от городской администрации.

Одновременно с этим украинские войска пытаются контратаковать со стороны Константиновки, но делать им это в последнее время всё сложнее из-за того, что дорога Константиновка-Артёмовск простреливается российской артиллерией.

P.S. К текущему моменту Евгений Пригожин подтвердил освобождение Зализнянского от украинских оккупационных войск.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 12:45
    +3
    а тем временем евреи Израиля начали обсуждение выделения военной помощи фашистам
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:00
      +4
      А они и не прекращали этого делать.Поставки израильтян на вна всеоо лишь вопрос времени
    2. dandi
      dandi Сегодня, 14:04
      0
      Для кошерных важнее всего гешефт , остальное побоку...
  2. fax66
    fax66 Сегодня, 12:49
    0
    Я полагаю, большинство населения РФ считает, что на сегодняшний день ЧВК Вагнера самое успешное и боеспособное подразделение в зоне СВО (во всяком случае по фактическим результатам).
    Как думаете, чеченский "Ахмат" с этим согласен? А если не согласен, то почему?
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:04
      +5
      Вагнер - военная компания... Ахмат - Росгвардия, т.е. полиция... каждый заточен на свое..специфика. и не надо не нужной сравнительной характеристики.. все делают, что могут, за что и спасибо!
      1. fax66
        fax66 Сегодня, 13:34
        0
        Если считать, что "Вагнер" в своём полном составе до СВО только и делал, что штурмовал населённые пункты по всему миру, то конечно, сравнивать некорректно....
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:57
    +3

    Таким образом, ЧВК «Вагнер» значительно расширяет плацдарм к северу от Артёмовска, в городской черте которого продолжаются бои. По последним сведениям, стрелковый бой идёт уже в центральной части города, в нескольких сотнях метров от городской администрации.
    Прёт Вагнер! Лишь бы сами не заскочили слишком далеко, могут им устроить ловушку. Уж слишком хорошо они укладывают штабелями нацистов к бандере! good
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:58
    +4
    Я могу ошибаться.Но этот населенный пункт раньше был Железнодорожным(Зализнянское)?Так тогда давайте на своей земле на русский язык переходить..
  5. Грица
    Грица Сегодня, 14:27
    0
    На спутниковом снимке село Зализнянское - это 3 двора и 4 огорода