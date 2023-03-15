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Глава Харьковской ОВА и мэр города сообщили о взрывах на объектах в областном центре

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Глава Харьковской ОВА и мэр города сообщили о взрывах на объектах в областном центре

Давно «закончившиеся» у российской армии ракеты и дроны продолжают уничтожать объекты критической инфраструктуры и поражать военные цели в тыловых районах Украины. В подконтрольном киевским властям Харькове сегодня утром прогремел как минимум один взрыв, сообщают местные СМИ и интернет-каналы. Позже появилась информация о взрывах и клубах дыма и в области.


Киевский глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей административного центра и области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях. Буквально через несколько минут Синегубов написал в своем телеграм-канале о поражении объекта в агломерации. Глава региона при этом не уточнил, какой именно объект подвергся атаке.

Позже информацию о взрыве в черте города подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

Предположительно, целью сегодняшней атаки ВС РФ могла стать одна из крупнейших украинских теплоэлектростанций Харьковская ТЭЦ-5, расположенная на левом берегу реки Уды на расстоянии полукилометра западнее городской черты в поселке Подворки.

Другим объектом, который мог быть подвергнут атаке, считается комплекс авиапредприятий, расположенных вокруг Центрального парка. Среди них — Государственный научно-исследовательский институт авиапромышленности, промышленное авиапредприятие и Харьковский национальный университет Воздушных Сил Украины.

На этом учебно-производственном комплексе ведется разработка, производство и обслуживание авиатехники военного назначения. Здесь же проходят подготовку операторы БПЛА и украинские военные летчики. В начале февраля этот комплекс уже был подвергнут ракетным ударам ВС РФ. Тогда мэр Харькова традиционно сообщил, что ракеты якобы были сбиты ПВО и упали на территории парка. Однако местные жители публиковали снимки, на которых запечатлены начавшиеся после взрывов пожары и клубы дыма, что явно указывает на поражение военных объектов.
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3 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:06
    +1
    Усё, "москали" последнюю общагу для летунов уничтожили, придется хлопцам на чужбину перебираться, дома учебной матчасти нэма.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 13:14
      +1
      Uprun .........придется хлопцам к полосатым перебираться, дома учебной матчасти нэма.

      Они еще с прошлого года (точнее с января 2022г, до начала СВО) перебрались за кордон и обучаются там.
  2. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:02
    0
    DAS ist mehr als längst ÜBERFÄLLIG...!!! am
    Warum passiert das erst jetzt...?!?

    Aber besser spät als gar nicht...!! am