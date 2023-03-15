Глава Харьковской ОВА и мэр города сообщили о взрывах на объектах в областном центре

Давно «закончившиеся» у российской армии ракеты и дроны продолжают уничтожать объекты критической инфраструктуры и поражать военные цели в тыловых районах Украины. В подконтрольном киевским властям Харькове сегодня утром прогремел как минимум один взрыв, сообщают местные СМИ и интернет-каналы. Позже появилась информация о взрывах и клубах дыма и в области.
Киевский глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей административного центра и области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях. Буквально через несколько минут Синегубов написал в своем телеграм-канале о поражении объекта в агломерации. Глава региона при этом не уточнил, какой именно объект подвергся атаке.
Позже информацию о взрыве в черте города подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.
Предположительно, целью сегодняшней атаки ВС РФ могла стать одна из крупнейших украинских теплоэлектростанций Харьковская ТЭЦ-5, расположенная на левом берегу реки Уды на расстоянии полукилометра западнее городской черты в поселке Подворки.
Другим объектом, который мог быть подвергнут атаке, считается комплекс авиапредприятий, расположенных вокруг Центрального парка. Среди них — Государственный научно-исследовательский институт авиапромышленности, промышленное авиапредприятие и Харьковский национальный университет Воздушных Сил Украины.
На этом учебно-производственном комплексе ведется разработка, производство и обслуживание авиатехники военного назначения. Здесь же проходят подготовку операторы БПЛА и украинские военные летчики. В начале февраля этот комплекс уже был подвергнут ракетным ударам ВС РФ. Тогда мэр Харькова традиционно сообщил, что ракеты якобы были сбиты ПВО и упали на территории парка. Однако местные жители публиковали снимки, на которых запечатлены начавшиеся после взрывов пожары и клубы дыма, что явно указывает на поражение военных объектов.