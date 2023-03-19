Удар возмездия. Каким он был, каким будет и каким он должен быть

Вековая история мести
Наши войска в ответ на теракт в Брянской области нанесли, наконец, удары возмездия по объектам военной инфраструктуры противника. Удар этот был беспрецедентным. Били по объектам инфраструктуры в основном «Кинжалами». Можно ли считать эту акцию реальным возмездием?
Для начала попробуем разобраться, что такое удар возмездия. Элементарная месть. У некоторых народов она практиковалась веками, и военные действия только подстегивали её. Сицилийцы, калабрийцы, корсиканцы, неаполитанцы, баски, наши кавказцы порой так увлекались кровной местью, что им некогда было заниматься другими делами. Они были буквально поглощены ею.
На войне предпосылки для кровной мести – как массовой, так и индивидуальной, растут как грибы после дождя. Удары возмездия применяли практически все армии мира во всех войнах, которые вело человечество. Примеров тому – не счесть.
Обычно они практиковались в ответ на какую-то резонансную, особо циничную акцию противника, которая даже в военных условия попирала какие-то общепринятые нормы морали. Удар возмездия – это, как правило, не общевойсковая, а хирургическая операция. Проводят её обычно диверсионные и разведывательные группы.
Причём зачастую не войсковые, а из числа спецслужб. Так, во время финской кампании в 1939 году операцию возмездия провёл будущий командующий воздушно-десантными войсками командарм Василий Маргелов. Финны, что называется, начали первыми. И нарвались.
Финская диверсионная группа совершила налёт на тыловой военный госпиталь Красной Армии. В результате были убиты свыше сорока раненых бойцов и несколько врачей и медсестёр. Это было вопиющее нарушение правил ведения войны того времени.
Среди погибших была юная медсестра, возлюбленная лейтенанта Маргелова. Их отношения на всех парусах летели к свадьбе. Свою первую любовь Василий Филиппович потом вспоминал всю жизнь до самой смерти.
Узнав о гибели невесты, молодой лейтенант, естественно, горел неистовой жаждой мести. Командование воспользовалось его эмоциональным состоянием и предложило возглавить группу диверсантов-мстителей. Он с готовностью согласился.
И через две недели был совершен ответный налет на финский передвижной медицинский пункт. Были убиты все раненые бойцы-финны и охрана ПМП. Медсестёр наши диверсанты не тронули. От осколка при взрыве гранаты погибла только одна девушка.
Всех раненых финнов диверсанты добили ножами и выстрелам в упор. После этого ни одного рейда по тылам противника финны за всю кампанию так и не совершили. Не рискнули просто. Акция возмездия достигла своей цели.
Ответ за Зою
Во время Великой Отечественной войны акция возмездия использовалась нашими войсками не так часто. Это объяснялось высокой мобильностью войск – и наших, и противника, и быстрым перемещением линии фронта. Вычислить противника удавалось далеко не всегда, ведь на Восточном фронте воевало свыше шестисот немецких дивизий.
Клеймо проклятия и дамоклов меч возмездия по определению висел только над дивизиями СС. Их было около тридцати. Вот они были достойны возмездия по определению. Кстати, непосредственно немецких дивизий среди эсэсовцев было чуть более половины.
Среди них были хорватские, датские, украинские, французские, албанские и даже азербайджанские подразделения. Желая выслужиться перед «истинными арийцами», эсэсовцы демонстрировали патологическую жестокость по отношению к мирному населению.
И уже только за этого были адресатом акции священной мести. В плен их, как правило, не брали. Они это прекрасно знали, называя себя «женихами смерти». Из пехотных немецких дивизий адресатом мести стала только одна – 197-я пехотная.
Это её солдаты сначала долго пытали, а потом публично повесили Героя Советского Союза партизанку Зою Космодемьянскую. И надругались над ней уже мёртвой. Приказ о том, чтобы не брать солдат дивизии в плен, отдал лично Иосиф Сталин, и приказ был выполнен.
А вот до личной мести советский лидер не опускался, в отличие от Адольфа Гитлера, которому жажда мщения была отнюдь не чужда. Широко объявленных личных врагов в СССР у фюрера было только двое – диктор Госкомитета по радиовещанию Юрий Левитан и подводник Александр Маринеско.
Левитан своим поставленным неповторимым баритоном вселял в наших бойцов стальную уверенность в неизбежности победы. Согласитесь, нам сегодня очень не хватает нового Левитана, каждому слову которого верили все.
А капитан-лейтенант Маринеско сумел потопить немецкую плавучую базу «Вильгельм Густлофф», на борту которой находились экипажи 70 подводных лодок – порядка пяти тысяч человек. «Первым в Москве повешу Левитана!» – говорил Гитлер. Отомстить, правда, не удалось ни тому, ни другому.
Возмездие по-американски
От души отомстили японцам американцы за налёт японской авиации на Пёрл-Харбор. В результате массированной авиационной бомбардировки погиб весь находящийся в гавани американский флот. Это произвело неизгладимое впечатление на американцев. Они буквально горели жаждой мести.
Стало ясно, что без открытия Второго фронта (от чего так долго уклонялись англосаксы) не обойтись. Он и был открыт. Но для качественной резонансной мести этого было недостаточно. К тому же с первых же дней после высадки в Нормандии ситуация стала развиваться в драматичном для американцев ключе.
Американский десант на Омаха-бич чуть было не захлебнулся собственной кровью. Позднее, в боях на материке немцы оказали американцам ожесточенное сопротивление. И чуть было не сбросили их обратно в воды Атлантики в результате контрнаступления в Арденнах в декабре 1944.
Не менее упорно дрались с захватчиками обидчики-японцы на Окинаве. Американские солдаты там стали гибнуть буквально тысячами. Вместо священной мести получалось какое-то сумбурное кровавое месиво. Надо было что-то делать. И успокаивать возмущенное общественное мнение, и удовлетворить жажду мести.
А также надо было поставить на колени и заставить капитулировать несгибаемого и фанатичного противника. И американцы пошли ва-банк – сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.
Это было первое и единственное по сей день в истории человечества применение атомного оружия против населения. Эффект был потрясающий – удар возмездия превзошёл все ожидания. Человечество вздрогнуло. Пёрл-Харбор был отомщен, а жажда мести миллионов американцев удовлетворена.
И по-русски
Много раз практиковала удары возмездия Советская армия в Афганистане. Фактически ни один налёт моджахедов на ту или иную нашу колонну не оставался безнаказанным. Ситуация значительно упрощалась тем, что в Афганистане душманы воевали не только с нашей армией, но и друг с другом.
Там у всех были счёты со всеми. И информаторы, которые могли сообщить нашим войскам координаты «тех, кого ищут», находились всегда. И во время войны на Кавказе удары возмездия тоже прилетали боевикам за их акции регулярно.
Одним из основных адресатов возмездия, как и следовало ожидать, был полевой командир Шамиль Басаев. После налета на школу в Беслане и гибель нескольких сотен осетинских школьников авиационная бомба «нашла» дом Басаева в Ведено.
Здесь прятались три его жены и двенадцать детей. Все они были накрыты прямым попаданием. Жестоко? Да! Справедливо? Конечно, вряд ли, но так учил действовать ещё великий Ермолов, иначе Кавказ не усмирить...
Надо признать – в ходе СВО мы уже заждались ударов возмездия. Поводов для этого нам уже дали больше, чем достаточно. Потопленный крейсер «Москва», взорванный Крымский мост, убитая Дарья Дугина, налёт на Брянскую область.
И никакого ответа, если не считать недавний массированный налет «Кинжалов» на целый ряд военных и инфраструктурных объектов на Украине. Вот только станет ли это акцией возмездия? А она должна быть.
Или будем дожидаться, когда стратегический американский бомбер уже не станет разворачиваться за 200 вёрст до Петербурга-Петрограда-Ленинграда?
Возмездие должно быть неизбежно. И удар должен быть ощутимо болезненный. Иначе враг, одурманенный собственной безнаказанностью, так и будет наглеть.