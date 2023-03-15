В Швейцарии украинским беженцам приходится продавать автомобили, если они рассчитывают на пособие

Беженцы с Украины, которые нашли приют во многих странах Европы, окружены достаточным вниманием. Однако конфликт на Украине затягивается, и в странах ЕС от беженцев всё больше устают, особенно от тех, что хочет получать пособия с европейских налогов, а сам при этом имеет пару машин такого уровня, который не могут себе позволить миллионы европейцев.В некоторых странах к украинским беженцам начинают предъявлять ряд требований, если они и дальше хотят получать государственную поддержку. Так, в Швейцарии украинским беженцам придется расстаться с личным транспортом, если они и дальше собираются получать соцвыплаты от государства. Речь идет не о любом транспорте, а лишь об автомобилях, стоимость которых превышает определенный лимит. Следует отметить, что в этом нет ничего странного, а странно то, что люди, считающиеся беженцами, имеют личные автомобили люкс-класса.Согласно швейцарским законам, беженцы должны пройти проверку личного имущества. Если у них, например, имеются автомобили, крупные суммы денег или драгоценности, все это будет учтено при назначении пособия. При этом нормы пособия и стоимости имущества, которое влияет на сумму пособий разнятся в зависимости от кантона. Так, если беженцы проживают в кантоне Люцерн, то им придется продать свои авто при их стоимости более 4000 швейцарских франков (4 360 долларов США). Это, если человек живет один. Если же говорить о семье беженцев, то здесь лимит составляет 10000 франков (10 900 долларов).Сообщается, что украинские беженцы должны будут разобраться со своими автомобилями в течение месяца, после чего по результатам проведенной работы выплата пособий может быть заморожена.По некоторым данным, сегодня в Швейцарии находится около 80 тысяч беженцев с Украины.