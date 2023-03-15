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В Швейцарии украинским беженцам приходится продавать автомобили, если они рассчитывают на пособие

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В Швейцарии украинским беженцам приходится продавать автомобили, если они рассчитывают на пособие

Беженцы с Украины, которые нашли приют во многих странах Европы, окружены достаточным вниманием. Однако конфликт на Украине затягивается, и в странах ЕС от беженцев всё больше устают, особенно от тех, что хочет получать пособия с европейских налогов, а сам при этом имеет пару машин такого уровня, который не могут себе позволить миллионы европейцев.


В некоторых странах к украинским беженцам начинают предъявлять ряд требований, если они и дальше хотят получать государственную поддержку. Так, в Швейцарии украинским беженцам придется расстаться с личным транспортом, если они и дальше собираются получать соцвыплаты от государства. Речь идет не о любом транспорте, а лишь об автомобилях, стоимость которых превышает определенный лимит. Следует отметить, что в этом нет ничего странного, а странно то, что люди, считающиеся беженцами, имеют личные автомобили люкс-класса.

Согласно швейцарским законам, беженцы должны пройти проверку личного имущества. Если у них, например, имеются автомобили, крупные суммы денег или драгоценности, все это будет учтено при назначении пособия. При этом нормы пособия и стоимости имущества, которое влияет на сумму пособий разнятся в зависимости от кантона. Так, если беженцы проживают в кантоне Люцерн, то им придется продать свои авто при их стоимости более 4000 швейцарских франков (4 360 долларов США). Это, если человек живет один. Если же говорить о семье беженцев, то здесь лимит составляет 10000 франков (10 900 долларов).

Сообщается, что украинские беженцы должны будут разобраться со своими автомобилями в течение месяца, после чего по результатам проведенной работы выплата пособий может быть заморожена.

По некоторым данным, сегодня в Швейцарии находится около 80 тысяч беженцев с Украины.
Автор:
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29 комментариев
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  1. Грац
    Грац Сегодня, 13:37
    +8
    да и плевать на этих беженцев. а произойдет с ними тоже самое что и с нашими беглыми олигархами. в итоге их оберут до нитки .
    и выпихнут обратно в незалежную
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 13:41
      +5
      Процесс пошёл .
      И не только в Швейцарии , но и в некоторых других государствах Европы .
      Много зависит от того КАК ведут себя эти беженцы .
      Местные жители не слепы , да и власти замечают многое .
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 13:46
        +3
        Цитата: Кузнец 55
        Процесс пошёл .
        И не только в Швейцарии , но и в некоторых других государствах Европы .
        Много зависит от того КАК ведут себя эти беженцы .
        Местные жители не слепы , да и власти замечают многое .

        yes Пошел процесс выворачивания карманов, потом - пинка под зад и вся любовь. Гегемон всерьёз взялся за Старый Свет, околотит как грушу, всё вытрясет. Гномам - приготовиться...
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:58
        +3
        Писал в статье ниже.Их пытаются выдавить назад.Это политическое решение.Любыми путями пытаются пополнить ряды всук.Так же и с украинцами,получившими "карту поляка".Сначала докажи,то ты "достоин Полонии",докажи кровью на своей бывшей родине
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 14:18
          +1
          Цитата: dmi.pris1
          Их пытаются выдавить назад.Это политическое решение.Любыми путями пытаются пополнить ряды всук.

          Из Майбаха в окоп?! Шумер хоть и fool но, всё же, не настолько. Ужом вывернется, но на "родину" - ни ногой! Тем более что скоро и проблема отпадёт, после кончины последней...
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:42
      +6
      Цитата: Грац
      их оберут до нитки

      Наших тоже ! И вернут обратно ! (Бранзулетка !)
    3. marchcat
      marchcat Сегодня, 13:45
      +3
      Да ни кто не вернётся на Украину. В качестве "пушечного мяса" желающих возвратиться, думается ни кого не найдётся.
      1. aakvit
        aakvit Сегодня, 14:01
        +1
        Особенно в свете женских воинских частей прорыва! wassat
      2. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 14:06
        +2
        Да ни кто не вернётся на Украину

        по своей воле - вряд ли!!
    4. кредо
      кредо Сегодня, 13:56
      +1
      Цитата: Грац
      да и плевать на этих беженцев. а произойдет с ними тоже самое что и с нашими беглыми олигархами. в итоге их оберут до нитки .
      и выпихнут обратно в незалежную

      Ну как плевать?
      Есть такое ощущение, что всё российское имущество - как государственное так и частное - если оно имеется в Швейцарии, будет конфисковано тамошними властями в качестве компенсации за потраченные франки на "бедных беженцев" с Украины.
      И это они пока не вспомнили про таких же "бедных" беженцев из Грузии, Казахстана и Сирии, куда Россия зашла ранее или заходила "на час".

      Поэтому как советовал ещё 20 лет назад великий и мудрый Владимир Владимирович:
      Есть все основания полагать, что и дальше будут ужесточаться режимы использования средств, размещенных в оффшорных зонах. Я не говорю, что завтра они будут заморожены, но если решение подобного рода будет принято, прошу извинить за простоту выражения, замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства.
      ,
      поэтому я "...по совету моих друзей..." не стал искушать судьбу и всё нажитое непосильным трудом сберёг на Родине. hi
  2. kulinar
    kulinar Сегодня, 13:40
    +3
    Хитрожопых щемят. И в Англии тоже.
    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
    Админ прикалывается.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 14:08
      +1
      И в Англии тоже

      чем Англия хуже Швейцарии? банков, может быть не так много...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:41
    +5
    Беженец на Майбахе ,Феррари ,"Ламбо " это нонсенс.Но швейцарцы изверги,наезжая на украинцев - они же на передовой в борьбе с Россией.Недаедают последние франки отсылают зе в помощь. bully
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:53
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Беженец на Майбахе ,Феррари ,"Ламбо " это нонсенс.Но швейцарцы изверги,наезжая на украинцев - они же на передовой в борьбе с Россией.Недаедают последние франки отсылают зе в помощь. bully

      Всё это лишний раз показывает что мозгов у щирых - с гулькин ... нос! Ванёк давно нашел бы швейцарского бича да оформил бы на него своего мерина, или что там у него, и ездил бы спокойно за пособием...
      1. aakvit
        aakvit Сегодня, 14:04
        +2
        Ну да, ну да... Оформишь вот так машинку свою, а потом звоночек местного в полицай-президиум: "Этот наглый беженец мою машину спёр!" - и привет, машинка! А может и страна беженства-пребывания... wassat
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 14:21
          0
          Цитата: aakvit
          Ну да, ну да... Оформишь вот так машинку свою, а потом звоночек местного в полицай-президиум: "Этот наглый беженец мою машину спёр!" - и привет, машинка! А может и страна беженства-пребывания... wassat

          После оформления следует договор пользования - и пусть хоть сам в звонок превратится! В Швейцарии, кстати, болота тоже есть.......
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:23
        0
        Цитата: isv000
        Всё это лишний раз показывает что мозгов у щирых - с гулькин ... нос!

        Есть и умные, "тачка" новая, но скромная, за городом купили дом, или квартиру, но скоромную и ведут себя скромно, без шума, вежливые, говорят на русском без "шоканья".
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:00
      +1
      Ха!Ну Вы же в Сочи,кажется..Напомню про 2014 год,какого тут на Кубани не видывало "автозверья"..И все -с украинскими номерами..Беженцы блин.Правда их потом сцаными тряпками гнали со станиц..
      1. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 14:09
        +1
        Правда их потом сцаными тряпками гнали со станиц

        не по брацки поступили...
  4. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 13:47
    +2
    Чтобы зацепиться за Швейцарию и остаться там, беженцы думаю продадут и автомобили люкс-класса и всё остальное . Правда стать гражданином Швейцарской Конфедерации это вряд ли поможет , уж очень там суровые и практически невыполнимые требования.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 14:10
      0
      Чтобы зацепиться за Швейцарию и остаться там, беженцы думаю продадут и автомобили люкс-класса

      деньги в банку и делов-то...
  5. Игорь Половодов
    Игорь Половодов Сегодня, 13:48
    +2
    Очень взвешенная политика! Это не тоже самое как у нас, например получающие сверхприбыли платят символический налог в сравнениии с например учителями (вопиющий пример), когда процент подоходного налога и разных выплат отнимает существенную долю дохода самой важной после медиков профессии...
  6. Андрей1978
    Андрей1978 Сегодня, 13:52
    +3
    Вопрос к знатокам: А как продать в Швейцарии авто на укручёте? Потом же таможня не впустит обратно без авто, он же в декларации... Сейчас эти предприимчивые создадут конторы в Швейцарии и будут друг у друга тачки скупать
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:10
      0
      Цитата: Андрей1978
      Вопрос к знатокам: А как продать в Швейцарии авто на укручёте? Потом же таможня не впустит обратно без авто, он же в декларации... Сейчас эти предприимчивые создадут конторы в Швейцарии и будут друг у друга тачки скупать

      Оформляешь на бомжа дарственную, составляешь договор пользования, ставишь бичу литру и забираешь доки себе. Бомж при литре, ты при авто, доки в порядке. Если гномы сделают belay то переоформить тачку на бомжа полностью. Будет бурлить - взять с собой на прогулку в горы...
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:23
      0
      А как продать в Швейцарии авто на укручёте?

      Это не просто, а очень просто. Даётся официально заверенное согласие на изъятие автомобиля в пользу государства, за что государство выплачивает компенсацию. Далее автомобиль продаётся на аукционе как конфискат с новыми документами. При этом предполагается, что владелец автомобиля ДОБРОВОЛЬНО соглашается на изъятие. А вот кто не согласится - у того конфискуют без компенсации. Время на раздумье - месяц, но поскольку новость недельной давности, то осталось три недели.
  7. janin
    janin Сегодня, 13:55
    +8
    Нахлебников охамевших ,нигде не любят!
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 14:11
      +2
      Нахлебников охамевших ,нигде не любят!

      энергичные люди - выкрутятся...
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:12
      +1
      Цитата: janin
      Нахлебников охамевших ,нигде не любят!

      Они не считают себя нахлебниками, у них нет этого понятия, весь мир им должен...
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:39
    0
    Да как так то, в швейцарию на пмж перебиратся и без ламбы с ройсом. Этож немыслимо, на кипре засмеют.