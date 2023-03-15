Израильские ветераны препятствуют визиту Нетаньяху в Германию, блокируя аэропорт Бен-Гурион

Нетаньяху будет сталкиваться с нами на каждом углу, на каждом рейсе или конференции, на которые он отправляется. Мы не позволим ему разрушить мечту поколений и сионистское видение, превращая государство Израиль в диктатуру

Вылет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Берлин запланирован на сегодня. Организаторы антиправительственных протестов намерены этому помешать.Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post.Лидеры протестных акций особо подчеркивают, что не стремятся парализовать работу аэропорта Бен-Гурион или сорвать планы другим авиапассажиров. Поэтому они блокируют только ведущие к аэропорту автодороги, позволяя всем желающим беспрепятственно добраться в воздушную гавань поездом.Предполагается, что тысячи протестующих против судебной реформы израильских граждан соберутся в аэропорту и на подступах к нему.- заявляют организаторы протестов.Примечательно, что израильские ветераны спецоперации ЦАХАЛ «Энтеббе», называемой также «Йонатан», тоже препятствуют визиту Нетаньяху в Германию, блокируя аэропорт Бен-Гурион. Данная акция была проведена почти полвека назад, когда израильские силовики освободили пассажиров угнанного палестинскими террористами в Африку самолета авиакомпании Air France. В ходе операции погиб командовавший операцией родной брат действующего премьера Израиля Йонатан Нетаньяху.Протесты в стране идут уже более двух месяцев. Их причиной стал законопроект, предусматривающий реформу судебной системы Израиля. Он значительно ограничивает возможности Верховного суда страны, делая его более зависимым от парламента и правительства.