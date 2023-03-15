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Израильские ветераны препятствуют визиту Нетаньяху в Германию, блокируя аэропорт Бен-Гурион

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Израильские ветераны препятствуют визиту Нетаньяху в Германию, блокируя аэропорт Бен-Гурион

Вылет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Берлин запланирован на сегодня. Организаторы антиправительственных протестов намерены этому помешать.


Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post.

Лидеры протестных акций особо подчеркивают, что не стремятся парализовать работу аэропорта Бен-Гурион или сорвать планы другим авиапассажиров. Поэтому они блокируют только ведущие к аэропорту автодороги, позволяя всем желающим беспрепятственно добраться в воздушную гавань поездом.

Предполагается, что тысячи протестующих против судебной реформы израильских граждан соберутся в аэропорту и на подступах к нему.

Нетаньяху будет сталкиваться с нами на каждом углу, на каждом рейсе или конференции, на которые он отправляется. Мы не позволим ему разрушить мечту поколений и сионистское видение, превращая государство Израиль в диктатуру

- заявляют организаторы протестов.

Примечательно, что израильские ветераны спецоперации ЦАХАЛ «Энтеббе», называемой также «Йонатан», тоже препятствуют визиту Нетаньяху в Германию, блокируя аэропорт Бен-Гурион. Данная акция была проведена почти полвека назад, когда израильские силовики освободили пассажиров угнанного палестинскими террористами в Африку самолета авиакомпании Air France. В ходе операции погиб командовавший операцией родной брат действующего премьера Израиля Йонатан Нетаньяху.

Протесты в стране идут уже более двух месяцев. Их причиной стал законопроект, предусматривающий реформу судебной системы Израиля. Он значительно ограничивает возможности Верховного суда страны, делая его более зависимым от парламента и правительства.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.netanyahu.org.il/
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14 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:22
    +1
    Это их внутренние дела, пусть сами разбираются, как и французы со своей пенсионной реформой, грузины с законом об иноагентах, молдоване с тарифами.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:37
      -1
      Цитата: Uprun
      Это их внутренние дела, пусть сами разбираются, как и французы со своей пенсионной реформой, грузины с законом об иноагентах, молдоване с тарифами.

      А всё же интересно будет посмотреть когда Нетаньяху в аэропорт не в автомобильно кортеже поедет а на вертолёте добёрётся прямо до самолёта.
      Не уж то ветераны из рогаток по вертолёту будут стрелять или может быть воздушные шарики запустят в воздух по маршруту следования вертолёта. bully
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 13:28
    -2
    Мы не позволим ему разрушить мечту поколений и сионистское видение, превращая государство Израиль в диктатуру

    То есть вот не столько судебная реформа, сколько опасение что ортодоксов всё же начнут загонять в армию. Бене нужна война с Ираном чтобы удержаться на плаву и не сесть ненароком, а им оставить всё как было. Будет драчка.
  3. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 13:30
    0
    Израильтяне, французы, немцы, американцы... Как мы дошли до того, что в странах-столпах цивилизации правители не внемлют гласу народов и здравого смысла? Кто-то из власть предержащих смотрит вперёд?
    1. AUL
      AUL Сегодня, 13:52
      +1
      Цитата: RuAbel
      Израильтяне, французы, немцы, американцы...

      И всё?
      1. RuAbel
        RuAbel Сегодня, 13:58
        0
        На Деда намекаете?
        Если да, то он очень дальновидный, на мой взгляд.
        Если речь о нациях, то всё.
    2. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 14:27
      0
      Цитата: RuAbel
      Как мы дошли до того,

      Это ваше дело.
      В Израиле выходят на демонстрации против Натанияху прикрываясь реформой. Выходят против 100-150 тыс., а на выборах проголосовало за него 2,5 мил.
      Все проходит и это пройдет.
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:30
    +2
    Нетаньяху будет сталкиваться с нами на каждом углу, на каждом рейсе или конференции, на которые он отправляется. Мы не позволим ему разрушить мечту поколений и сионистское видение, превращая государство Израиль в диктатуру

    - заявляют организаторы протестов.
    Любопытно, а чем отличается сионистское видение от превращения гасударства Израиль в диктатуру ?! feel
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:38
      -8
      Сионизм (ивр. ‏צִיּוֹנוּת‏‎, цийонут — от названия горы Сион в Иерусалиме) — политическое движение, целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине — в Израиле (Эрец-Исраэль), а также идеологическая концепция, на которой это движение основывается

      Как видите - ничего страшного в сионизме нет - это всего лишь объединяющая всех евреев идея. Изначально это было весьма демократическое движение, которое впоследствии немножко испоганили ортодоксы, а сейчас пытается добить Беня.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:35
    +2
    Майдан пришёл и в Израиль, это проделки Байдена?
  6. gsev
    gsev Сегодня, 13:35
    -5
    Сам Биньямин Нетаньяху получил ранение в ходе ключевой операции израильских спецслужб не менее значимой чем операция в Энтеббе. Тогда удалось практически впервые освободить захваченный палестинцами самолет, освободить живыми почти всех заложников, тактически грамотно убив террористов и даже взяв живой харизматичную организаторшу атак на израильских авиаперевозчиков -Хальсу. До пленения ее популярность была соизмерима с популярностью Ясира Арафата. Видимо в израильском обществе преждевременно начали реформу не придя к общему мнению в дискуссии или стороны личные амбиции ставят выше общих интересов своего народа и его единства.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:35
    -7
    Натанияху решил суд подмять под себя,что бы ни кто не пытался его посадить впоследствии?Так что ли .Из за чего майданят в Израиле не подетски.
  8. janin
    janin Сегодня, 13:36
    +8
    Фашистское и нацисткое государство-это Израиль!
    Германия давно стала жалкой подобией, своего былого величия!
    Бисмарку было -бы стыдно видеть сегодняшнюю Германию. Которая ничего не решает в мире.
  9. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 14:30
    0
    Для демократии недостаточно выборов, необходимо разделение исполнительной, законодательной и судебной власти. Когда правительство пытается скомпрометировать независимость судебной власти, это всегда плохо.