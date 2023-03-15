Вычисляем большинство огневых позиций противника, но не можем их поразить: украинский военный из Артемовска о «снарядном голоде»

Похоже, что у ВСУ в Артемовске (Бахмуте) наблюдаются серьезные проблемы с боеприпасами для артиллерии. По крайней мере, о «снарядном голоде» на своей странице в соцсети написал украинский военный под ником Александр Лейтеха, находящийся непосредственно в городе, за который сейчас идет ожесточенное сражение.
В качестве примера он привел ситуацию с попыткой украинских артиллеристов уничтожить российский танк Т-90 «Прорыв».
Со слов Лейтехи, боевая машина ВС РФ укрылась за домом. Поразить ее не удалось, в том числе и из-за, как он выразился, «страшенного снарядного голода».
Между тем, украинский военный отметил, что экипаж танка после обстрела укрылся в постройке, а Т-90 так и остался стоять на расстоянии выстрела.
Об этом, как пишет Лейтеха, было доложено «наверх». В ответ военные получили приказ поразить танк неким натовским вооружением. Однако позже приказ был отменен, так как не было уверенности, что Т-90 исправен, а тратить данную систему вооружения на «подбитый» танк слишком дорого.
В итоге, со слов военного ВСУ, танк через время благополучно покинул свою позицию и отбыл в безопасное место. При этом Лейтеха пишет, что в самой простой комплектации данная машина стоит порядка 2,5 млн. долларов, и возмущается по поводу решения командования не тратить на него «дорогостоящий западный боеприпас».
Впрочем, как выразился украинский военный, это лишь один пример. В целом, «снарядный голод» сказывается на всем.
С его слов, ВСУ вычисляют более 75% огневых позиций ВС РФ, но не могут их поразить, так как артиллерия работает исключительно по участкам, где идут прорывы. В остальных случаях, украинские военные в Артемовске придерживаются жесткой экономии снарядов.