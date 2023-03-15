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Вычисляем большинство огневых позиций противника, но не можем их поразить: украинский военный из Артемовска о «снарядном голоде»

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Вычисляем большинство огневых позиций противника, но не можем их поразить: украинский военный из Артемовска о «снарядном голоде»

Похоже, что у ВСУ в Артемовске (Бахмуте) наблюдаются серьезные проблемы с боеприпасами для артиллерии. По крайней мере, о «снарядном голоде» на своей странице в соцсети написал украинский военный под ником Александр Лейтеха, находящийся непосредственно в городе, за который сейчас идет ожесточенное сражение.


В качестве примера он привел ситуацию с попыткой украинских артиллеристов уничтожить российский танк Т-90 «Прорыв».

Со слов Лейтехи, боевая машина ВС РФ укрылась за домом. Поразить ее не удалось, в том числе и из-за, как он выразился, «страшенного снарядного голода».

Между тем, украинский военный отметил, что экипаж танка после обстрела укрылся в постройке, а Т-90 так и остался стоять на расстоянии выстрела.

Об этом, как пишет Лейтеха, было доложено «наверх». В ответ военные получили приказ поразить танк неким натовским вооружением. Однако позже приказ был отменен, так как не было уверенности, что Т-90 исправен, а тратить данную систему вооружения на «подбитый» танк слишком дорого.

В итоге, со слов военного ВСУ, танк через время благополучно покинул свою позицию и отбыл в безопасное место. При этом Лейтеха пишет, что в самой простой комплектации данная машина стоит порядка 2,5 млн. долларов, и возмущается по поводу решения командования не тратить на него «дорогостоящий западный боеприпас».

Впрочем, как выразился украинский военный, это лишь один пример. В целом, «снарядный голод» сказывается на всем.

С его слов, ВСУ вычисляют более 75% огневых позиций ВС РФ, но не могут их поразить, так как артиллерия работает исключительно по участкам, где идут прорывы. В остальных случаях, украинские военные в Артемовске придерживаются жесткой экономии снарядов.
Автор:
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9 комментариев
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:27
    +2
    Совершенно нормальное развитие событий. Можно порадоваться за наших парней, и пожелать, чтобы события продолжили развиваться в том же духе.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:39
      0
      А похоже на то, что служащие ВСУ, сидящие в окружённом Артёмовске, заранее сочиняют легенду "о их тяжёлом положении" чтобы потом сдаться в плен, а в случае обмена рассказывать своим спецслужбам как у них всё было плохо в окружении.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:30
    +1
    Совсем запутались в своем свисте, то снарядов нет чтоб танк подбить то коммандиры не дают подбить из НАТО-ской системы, то танк уехал, тьфу брехло сивое, да еслибы могли без всяких дроздов 90-тый подбили, слишком желанный трофей для ВСУ.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:30
    +1
    По изложению - текст написан из подвала ципо для западного обывателя... Какие-то сетования.....
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:32
      0
      Uprun hi, ага, то у них передовая система управления подразделениями а тут чтоб с Джавелина или NLAW долбануть надо штаб запрашивать.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:39
      0
      Нет,не "какие то".А конкретно-дай,дай,дай..
  4. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 14:31
    0
    А кому сейчас легко? Пригожин тоже недавно заявлял об отсутствии снарядов!
    И вообще, при таком-то положении дел, почему бы им не подумать об оставлении занимаемых позиций?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:34
      0
      Сергей Александрович hi, да потому что это художественный свист в исполнении "дочери Крымского офицера".
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:35
    0
    Так же как и мы копим снаряды, они для наступления, мы для предотвращение этого наступления. Ничего же страшного не произошло, ну уехал танк, не получат премию, в следующий раз подобьют. Естественно у солдата одна правда у генерала другая, надо видеть картину в целом, а солдату это не дано.