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Вице-премьер Молдавии: Присутствие украинских войск на границе с республикой носит сугубо оборонительный характер

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Вице-премьер Молдавии: Присутствие украинских войск на границе с республикой носит сугубо оборонительный характер

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил о том, что присутствие украинских войск на границе с республикой носит сугубо оборонительный характер. Как уточнил молдавский политический деятель, украинские военные, сосредоточенные в этом регионе не собираются осуществлять нападение на кого-либо, а напротив, защищаются от возможного нападения. По его словам, в планы Украины явно не входит открытие второго фронта.


Если внимательно посмотреть на то, как выглядят укрепления украинцев и их части, то сразу можно сделать вывод о том, что их действия носят оборонительный, а не наступательный характер. Хочу вам сказать, что Украина всегда опасалась наступления со стороны непризнанной ПМР. Да, на этом участке усилено военное присутствие и мы об этом прекрасно знаем, однако, эта подготовка необходима лишь в оборонительных целях

– подчеркнул дипломат, в эфире передачи Rezoomat на молдавской онлайн-платформе RliveTV.

В ходе своего выступления коснулся он и темы вырытых военнослужащими ВСУ траншей вдоль границы с Республикой Молдова (РМ), отметив, что данные укрепления являются мерой борьбы с контрабандной деятельностью на границе.

Вот как он прокомментировал эту ситуацию:

Траншеи являются оборонительным средством, указывающим на то, что таким образом точно не готовятся к наступлению

Напомним, что ранее представители Пограничной полиции РМ подтвердили информацию о вырытых Украиной окопах на границе с республикой. Украинская же сторона, в свою очередь, также выступила с разъяснениями по этому поводу, аргументировав свои действия предотвращением незаконного пересечения границы в целях борьбы с контрабандой.
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Использованы фотографии:
Соцсети/Серебрян
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3 комментария
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  1. janin
    janin Сегодня, 13:59
    +6
    Эх Молдавия.. хороший край был. Природа,вино,мамалыга! А сейчас становится отхожим местом ЕС!
  2. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:04
    0
    Jetzt bedienen sich solche Wichser schon der bösartigen
    "Argumente" der NATO, die den gleichen Scheiß schon
    seid 1991 versucht Russland als "Märchen" zu verkaufen...!!! am
  3. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 14:10
    0
    Неувязочки там сплошные. Для предотвращения незаконного пересечения границы, и в целях борьбы с контрабандой, не нужны окопы. А обороняться там Украине не от кого. Единственной целью концентрации войск может быть нападение на Приднестровье, или по крайней мере демонстрация такого намерения.
  4. Комментарий был удален.