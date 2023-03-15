Вице-премьер Молдавии: Присутствие украинских войск на границе с республикой носит сугубо оборонительный характер

Если внимательно посмотреть на то, как выглядят укрепления украинцев и их части, то сразу можно сделать вывод о том, что их действия носят оборонительный, а не наступательный характер. Хочу вам сказать, что Украина всегда опасалась наступления со стороны непризнанной ПМР. Да, на этом участке усилено военное присутствие и мы об этом прекрасно знаем, однако, эта подготовка необходима лишь в оборонительных целях

Траншеи являются оборонительным средством, указывающим на то, что таким образом точно не готовятся к наступлению

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил о том, что присутствие украинских войск на границе с республикой носит сугубо оборонительный характер. Как уточнил молдавский политический деятель, украинские военные, сосредоточенные в этом регионе не собираются осуществлять нападение на кого-либо, а напротив, защищаются от возможного нападения. По его словам, в планы Украины явно не входит открытие второго фронта.– подчеркнул дипломат, в эфире передачи Rezoomat на молдавской онлайн-платформе RliveTV.В ходе своего выступления коснулся он и темы вырытых военнослужащими ВСУ траншей вдоль границы с Республикой Молдова (РМ), отметив, что данные укрепления являются мерой борьбы с контрабандной деятельностью на границе.Вот как он прокомментировал эту ситуацию:Напомним, что ранее представители Пограничной полиции РМ подтвердили информацию о вырытых Украиной окопах на границе с республикой. Украинская же сторона, в свою очередь, также выступила с разъяснениями по этому поводу, аргументировав свои действия предотвращением незаконного пересечения границы в целях борьбы с контрабандой.