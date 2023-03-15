Вопреки ожиданиям Запада российский IT-сектор выстоял под санкциями

Беспрецедентные экономические ограничения, которые были введены США и их союзниками против России, несомненно нанесли урон многим нашим отраслям.Между тем несмотря на намерения Запада устроить российской экономике настоящий коллапс, уже очевидно, что данный план не сработал.Стоит отметить, что помимо производства, агропромышленного комплекса, ВПК и других важных отраслей, достойно выдержал удар и IT-сектор. Отключение России от многих зарубежных сервисов, в первую очередь, облачных, не нанесло критического урона нашим высокотехнологичным компаниям, большинство из которых еще до 2022 года успели перенести документацию и другие важные данные на отечественные серверы.Здесь стоит напомнить, что в последние годы неоднократно обсуждалась тема вероятного отключения России от западного сегмента сети Интернет. У нас в стране даже проводились учения, направленные на устранение последствий данной ситуации.Другими словами, подготовка IT-сектора к сценарию, который сегодня реализуется Западом, началась задолго до нашей СВО.Впрочем, главным неприятным «сюрпризом» для США и их союзников стало не столько то, что российская сфера IT выстояла, но и то, что она продолжила развиваться.Например, большие перспективы в России открылись перед таким проектами, как аналог YouTube — Rutube, аналог Google Play — RuStore и аналог «Википедии» — Энциклопедия Руниверсалис. Идет активная работа по развитию и усовершенствованию отечественной ОС «Аврора» и созданию экосистемы для нее.Кроме того, Яндекс совместно со Сбером, «Ростелекомом» и VK планируют создать национальную мобильную ОС.Наконец, не так плохо у нас и с оборудованием. Конечно, большая часть электроники попадает в Россию благодаря «параллельному импорту». В то же время, есть подвижки и у отечественных производителей. Например, Яндекс Маркет запустил бренд электроники и бытовой техники Tuvio, а также бренд аксессуаров для электроники Commo. Впрочем, помимо Яндекса, успехов в данном направлении достигают и другие компании.О текущей ситуации в сфере IT рассказывает специалист по разработке высоконагруженных систем Владимир Ходаков: