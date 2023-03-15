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Вопреки ожиданиям Запада российский IT-сектор выстоял под санкциями

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Вопреки ожиданиям Запада российский IT-сектор выстоял под санкциями

Беспрецедентные экономические ограничения, которые были введены США и их союзниками против России, несомненно нанесли урон многим нашим отраслям.


Между тем несмотря на намерения Запада устроить российской экономике настоящий коллапс, уже очевидно, что данный план не сработал.

Стоит отметить, что помимо производства, агропромышленного комплекса, ВПК и других важных отраслей, достойно выдержал удар и IT-сектор. Отключение России от многих зарубежных сервисов, в первую очередь, облачных, не нанесло критического урона нашим высокотехнологичным компаниям, большинство из которых еще до 2022 года успели перенести документацию и другие важные данные на отечественные серверы.

Здесь стоит напомнить, что в последние годы неоднократно обсуждалась тема вероятного отключения России от западного сегмента сети Интернет. У нас в стране даже проводились учения, направленные на устранение последствий данной ситуации.

Другими словами, подготовка IT-сектора к сценарию, который сегодня реализуется Западом, началась задолго до нашей СВО.

Впрочем, главным неприятным «сюрпризом» для США и их союзников стало не столько то, что российская сфера IT выстояла, но и то, что она продолжила развиваться.

Например, большие перспективы в России открылись перед таким проектами, как аналог YouTube — Rutube, аналог Google Play — RuStore и аналог «Википедии» — Энциклопедия Руниверсалис. Идет активная работа по развитию и усовершенствованию отечественной ОС «Аврора» и созданию экосистемы для нее.

Кроме того, Яндекс совместно со Сбером, «Ростелекомом» и VK планируют создать национальную мобильную ОС.

Наконец, не так плохо у нас и с оборудованием. Конечно, большая часть электроники попадает в Россию благодаря «параллельному импорту». В то же время, есть подвижки и у отечественных производителей. Например, Яндекс Маркет запустил бренд электроники и бытовой техники Tuvio, а также бренд аксессуаров для электроники Commo. Впрочем, помимо Яндекса, успехов в данном направлении достигают и другие компании.

О текущей ситуации в сфере IT рассказывает специалист по разработке высоконагруженных систем Владимир Ходаков:

Автор:
Использованы фотографии:
pixabay.com
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11 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:42
    0
    Самое ужасное, что нельзя как раньше, выйграть аукцион на разработку чего то цифрового, за условные 10 лямов, заказать за 3 ляма это вна Украине у различных крупных и мелких айти-конторок и разницу положить в карман. Теперь искать своих доморощенных за ценник куда выше.
  2. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:52
    -2
    Нам ещё повезло, набрали на западе айтишников в 20 году теперь десятками тысяч сокращают, и уже не те плюшки за рубежом и у нас стали хорошо платить, не как в 90 годы когда 200 тыс учёных уехало. Но это война, а на войне замысел и реальность очень разнятся, идёт игра в долгую, надеюсь не растеряем потенциал.
  3. Fabrizio
    Fabrizio Сегодня, 14:53
    +1
    YouTube — Rutube,


    А он вообще работает Rutube выглядит как еле живая платформа.

    Кроме того, Яндекс совместно со Сбером, «Ростелекомом» и VK планируют создать национальную мобильную ОС.


    Ну если у компаний много лишних денег и ресурсов которые не куда девать то почему нет, сама по себе идея как по мне мало перспективная.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:03
    0
    Цитата: Копчёный
    Самое ужасное, что нельзя как раньше, выйграть аукцион на разработку чего то цифрового, за условные 10 лямов, заказать за 3 ляма это вна Украине у различных крупных и мелких айти-конторок и разницу положить в карман. Теперь искать своих доморощенных за ценник куда выше.

    Тендеры проводят с незапамятных времён. Купить-то конечно можно за копейки. Но встаёт вопрос поддержки, своевременного обновления и т.д. когда ПО должно ориентироваться на законодательные акты РФ, так тем более лучше ориентироваться на своих.
  5. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 15:12
    0
    Вопреки ожиданиям Запада российский IT-сектор выстоял под санкциями

    Просто пока никто всерьёз не взялся за нас.
    Ну дидосят чуть сильнее и чаще, чем обычно, ну заблокировали доступ ко многим ресурсам с российских адресов, ну лепят пропаганду в технических форум, а в целом - тишь да гладь, благорастворение воздухов. Софт доступен, целевые закладки в обновлениях ещё не срабатывают, расслабуха среди админов и разрабов продолжается.
    Общение только и исключительно в западных мессенджерах, на рабочих столах вражеская ОС - ничего не поменялось.
    Айтишник, к сожалению, сволочь тупая и ленивая, без крайней необходимости делать ничего на станет.
    Ну а начальство убеждено, что всё в порядке, так что ничего и не поменяется, пока поздно не будет.
  6. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 15:14
    +2
    Энциклопедия Руниверсалис

    Впервые слышу -) Оч.оч. любопытно кто напишет порядка 2 млн. статей (в росс. сегменте Вики порядка 2 млн.статей) , тем более что сама РуВики по оперативности актуализации данных и широте их охвата в разы уступает английскому и даже немецкому сегменту. Особенно это касается статей о последних достижениях техники и развитию прорывных направлений.
    Задачка очень "потная" ,требующая колоссального вливания ресурсов (которые,к слову,не окупятся никогда) и 100500 разбирающихся в темах редакторов .
    Вангую что на этом направлении будет даже не эпик фейл , а тихое и беспонтовое симулирование. Задача однозначно вне пределов нашей организационной способности создавать контент подобного масштаба и качества , привлекать соизмеримые суммы и организовывать усилия масс фрилансеров .

    Либо выйдет "камбала" под какой-то узкий спектр вопросов. Но даже узкий спектр любого направления при необходимой степени углубления в вопрос - требует написания и правки значительных объемов контента , да и качества написания повыше Дзена.

    P/s нашел оно в интернетах - грузится со скрипом , 10 статей по ключевым для меня направлениям являются нередактированной копипастой с Вики. Стоило ожидать..
    1. Fabrizio
      Fabrizio Сегодня, 15:44
      0
      Впервые слышу -) Оч.оч. любопытно кто напишет порядка 2 млн. статей (в росс. сегменте Вики порядка 2 млн.статей) , тем более что сама РуВики по оперативности актуализации данных и широте их охвата в разы уступает английскому и даже немецкому сегменту.


      Так тоже самое и с Rutube, кроме технического вопроса есть еще вопрос наполнения контентом, монетизации и пр.
  7. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:23
    0
    Это всё где-то в параллельной вселенной или далекой галактике? request
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:30
    0
    Цитата: kakvastam
    Вопреки ожиданиям Запада российский IT-сектор выстоял под санкциями

    Просто пока никто всерьёз не взялся за нас.
    Ну дидосят чуть сильнее и чаще, чем обычно, ну заблокировали доступ ко многим ресурсам с российских адресов, ну лепят пропаганду в технических форум, а в целом - тишь да гладь, благорастворение воздухов. Софт доступен, целевые закладки в обновлениях ещё не срабатывают, расслабуха среди админов и разрабов продолжается.
    Общение только и исключительно в западных мессенджерах, на рабочих столах вражеская ОС - ничего не поменялось.
    Айтишник, к сожалению, сволочь тупая и ленивая, без крайней необходимости делать ничего на станет.
    Ну а начальство убеждено, что всё в порядке, так что ничего и не поменяется, пока поздно не будет.

    Эти "тупые сволочи", как вы выразились, частенько вкалывают и за себя и за "умного" пользователя, который в то же время уверен, что IT-шник тупой, но без него справиться никак не может почему-то. За бесплатно вам никто ничего не обязан делать конечно.
    Что касается буржуйского ПО, то многие поддержку прервали в одностороннем порядке.
    1. agond
      agond Сегодня, 15:50
      0
      Цитата: алексей_444
      200 тыс учёных уехало

      Эти 200тыс действительно были учеными?
  9. dump22
    dump22 Сегодня, 15:48
    0
    аналог YouTube — Rutube, аналог Google Play — RuStore и аналог «Википедии» — Энциклопедия Руниверсалис


    Про Rutube слышал, RuStore тоже, а вот про Руниверсалис первый раз слышу!

    подготовка IT-сектора к сценарию, который сегодня реализуется Западом, началась задолго до нашей СВО.


    У наших IT-фирм похоже был сценарий на этот случай. Задействовали оперативно запасные площадки.
    Например в марте в Сербии прошел крупный IT-конгресс в Белграде.
    Местных сербов на нем не было, от слова "совсем".
    Одни только русские фирмы с сербской пропиской.
    Даже Яндекс был представлен местным офисом, хотя там вроде бы ввели запрет на работу из-за границы.