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На нефтеперекачивающей станции в Брянской области обнаружили взрывное устройство

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На нефтеперекачивающей станции в Брянской области обнаружили взрывное устройство

В Брянской области на территории нефтеперекачивающей станции "Дружба" обнаружено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами в виде металлических шариков.


Как сообщает Telegram-канал SHOT, опасный предмет был обнаружен начальником караула объекта, который незамедлительно вызвал представителей компетентных органов. Прибывшие саперы выяснили, что взрывное устройство начинено пластитом и значительным количеством металлических шариков. Самодельное взрывное устройство было обезврежено правоохранителями. В настоящее время по факту произошедшего проводится соответствующая проверка.

Также уточняется, что станция "Новозыбково", на территории которой был обнаружен взрывоопасный предмет, не перекачивает сырье, исходя из чего наиболее вероятно, что целью террористов было убийство сотрудников предприятия. Предположительно, взрывное устройство было сброшено на территорию станции с беспилотника.

В ноябре прошлого года на терминале нефтепровода "Дружба", расположенном возле населенного пункта Стальной Конь в Орловской области прогремел взрыв, предположительно произошедший в результате диверсии, осуществленной с помощью беспилотного летательного аппарата.

Ранее сообщалось об остановке поставок по нефтепроводу "Дружба" российской нефти в Польшу. Причиной остановки стали задержки оплаты поставленного сырья польскими потребителями.
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Использованы фотографии:
Pixabay
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1 комментарий
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 14:32
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    Смотря как и где лежало. Может и не с беспилотника скинуто, а кем то положено? Ну подробностей всё равно не скажут, хорошо, что вовремя заметили и обезвредили. Может китайцы по просьбе нашей стороны прекращают продажи дронов на маркетплейсах, тк игрушка в злых руках превращается в предмет для совершения диверсий.