F-15ЕХ вместо F-35 как Су-35С вместо Су-57?

Сейчас если многие решат, что автор решил смешать какой-то безумный коктейль, то они будут не правы. Все еще безумнее и сложнее, чем кажется на первый взгляд, и происходящее надо будет не пытаться объять сразу одним махом, а осваивать тихонечко, как по ледяному лому сливают сами знаете, что. Хотя в свое время мы предпочитали стальной уголок от обшивки КУНГа.
Ответ на вопрос «Почему опять F-15» кроется далеко в начале 90-х годов прошлого века. Так что – идем в историю. Как обычно.
Итак, девяностые годы, США. Генералы от авиации очень хотят новые самолеты, ибо шик, блеск энд красота и распил. И не надо забывать про повоевать, потому что Югославия, Ирак, Сирия, Ливия и далее по списку. Потому уже в конце 20 века генералы мозговали над тем, с чем они влетят в век 21-й. То есть – нужны были новые самолеты. Много новых и классных самолетов, чтобы все трепетали и боялись.
Конечно, самолеты должны были быть пятого поколения и никак иначе.
В век 21-й, конечно, влетели на самолетах этого самого пятого поколения, но вот беда – дороговато получилось.
То, что F-22 стал «черной дырой», поглощающей деньги быстрее, чем их печатал станок, все поняли еще в прошлом веке, потому «Раптора» начали задвигать подальше от полетов, где он начинал жрать доллары как не в себя, урезать финансирование и вообще готовить к не почетной, но отставке.
F-35 был душка: денег трескал не в таких диких количествах, в сравнении с F-22 оказался вообще дешевым и простым. Но вот беда – хоть самолет не жег в форсажной камере мешки долларов, у него были другие недостатки. Точнее, сотни небольших проблем, которые устраняются до сих пор. Многие эксперты говорят о том, что F-35 до сих пор не доведен до состояния полной боевой готовности.
Но главная проблема даже не в этом. Главная проблема – это то, что Россия успешно испытала и применила свое гиперзвуковое оружие «Кинжал», использовав для этого один из старейших самолетов своих ВВС. Другой вопрос, что сравниться с МиГ-31 сегодня не может в плане скорости и высоты ни один самолет в мире.
Свое гиперзвуковое оружие США в ответ сделали, но вот беда: F-22 и F-35 не способны нести его, потому что когда создавали эти самолеты, о гиперзвуковых ракетах думали сильно на перспективу, а потому объемы отсеков для вооружения у F-35 и F-22 просто не позволяют разместить там такое оружие. А внешняя подвеска у самолетов-невидимок не в почете, как известно.
Соответственно, кто-то должен был перемещать в воздухе эти ракеты, потому в США решили последовать примеру России: просто взять и сделать модернизированную версию какого-нибудь старого самолета для гиперзвуковых ракет.
Понятно, что своего МиГ-31 у США не было, но по аналогии с созданием на базе Су-27 модификаций, которые больше похожи на совершенно новые самолеты (да, Су-35С), в Штатах приняли решение что-то изобразить на базе F-15. Это было очень логичное решение, «Сокол» вgолне для этого подходил.
Кручу, верчу, запутать хочу!
И сперва было слово, и слово это было… F-15SA.
Модель, созданная для Саудовской Аравии (а саудиты любят все продвинутое), на базе которой сделали еще более навороченный самолет F-15QA, предназначенного для экспорта в богатый Катар. В свою очередь, с катарской версией еще немного поработали, и на выходе получился наш F-15ЕХ.
От базового F-15Е, из которого и создавали истребитель-бомбардировщик для Саудовской Аравии, «новый» самолет отличался более богатой начинкой в первую очередь в плане электроники.
Это был двухместный истребитель, который отличался от F-15 следующими компонентами:
- новая цифровая система управления;
- новая РЛС с АФАР AN/APG-82(V)1;
- система Joint Helmet-Mounted Cueing Systems (JHMCS) с выводом информации на шлемы обеих членов экипажа;
- новые дисплеи с проекцией информации на фонари пилота и оператора вооружения;
- модернизированные двигатели General Electric F110-GE-129;
- новая, более мощная бортовая ЭВМ с новым программным обеспечением;
- комплекс РЭБ и РЭР Eagle Passive Active Warning Survivability System (EPAWSS);
- дополнительные узлы подвески вооружения.
Наличие новых усовершенствованных узлов подвески весьма значительно расширило номенклатуру боеприпасов, которые стало возможно подвешивать.
Самолеты будут поставляться как новые с заводов, так и будут переоборудоваться старые модели F-15E и F-15С (это одноместный вариант, с которым возни будет больше). Первые F-15EХ уже были переданы ВВС США.
Что получается в итоге?
В итоге получается нечто странное такое.
Конечно, F-15EX на две головы выше своего базового предшественника F-15E. Но воевать, если что, ему придется вместе с самолетами, которые, мягко говоря, во многом его превосходят.
F-15EХ – самолет четвертого поколения, но это один из лучших его представителей. Лучше, пожалуй, только Су-35С. Да, он не такой малозаметный, как F-22 и F-35. С дозвуковой крейсерской скоростью. Неспособный прорывать эшелонированную ПВО, как F-35.
По стоимости F-15EХ практически сравнялся с F-35 (77 миллионов против 80). Стоимость одного летного часа тоже примерно равна: 27 тысяч долларов у F-15EХ против 35 тысяч у F-35А.
Но у F-15EХ есть два огромных преимущества перед новыми самолетами:
- F-15EХ способен нести и применять гиперзвуковое оружие на внешней подвеске;
- F-15EХ отлаженный самолет, который просто даст возможность держать боеготовность ВВС США на должном уровне, пока не доведут до ума F-35 или пока не пойдет в серию NGAD, самолет шестого поколения, который будет работать в связке с ударными БПЛА.
Весь вопрос – против кого придется воевать. Против государств третьего-четвертого мира или террористических образований мощи F-15EХ более чем достаточно и без гиперзвукового оружия. Против более сильных противников вполне возможна связка F-15EХ как носителя гиперзвуковых ракет и F-35 в качестве «разгоняющего тучи». Кроме того, более продвинутая электроника на борту F-35 позволит осуществлять целеуказание для F-15EХ.
Довольно спорный расклад, не так ли?
Да, в самих Штатах не все поддерживают такое развитие событий. Наш хороший знакомый Тайлер Роговей из «The Drive» вообще обрушился с критикой на руководство ВВС, задумавших такую операцию. Он считает, что 80 единиц F-15EХ – это ни о чем, даже если рассматривать самолет исключительно как носитель гиперзвукового вооружения.
Вообще изначально речь шла о контракте на 22,9 млрд долларов, в рамках которого планировалось поставить в ВВС 144 самолета F-15EХ. Далее проходила информация о том, что количество F-15EХ может быть увеличено до 200 экземпляров. Возможно, планы были изрядно подкорректированы, что и возмутило Роговея.
Вообще ВВС США к 2026 году планируют вывести из эксплуатации 421 устаревший самолет. А замену планируют 304 новых истребителя и бомбардировщика, а экономию, которая возникнет при эксплуатации парка самолетов меньшего количества, направить на приобретение новых и перспективных самолетов типа NGAD или MR-Х в последующие периоды.
Конечно, странно наблюдать за тем, как на конвейер встает самолет, который перестали выпускать 15 лет назад. Для США – возможно, для нас все привычно. В конце концов, не наш ли президент, войдя в смысл траты бюджета на игрища под названием ПАК ДА велел прекратить извращения и заново осваивать выпуск Ту-160. Выпуск освоили, использовав старый советский задел.
Примерно то же самое происходит и с Су-57, и с F-35. Первый уже 20 лет не может выйти из стадии прототипа, второй хоть и вышел, и производится, и покупается, но лучше бы еще в куколке полежал, потому что количество проблем у F-35 можно сравнить только со стоимостью самого F-35.
Потому ничего такого особенного в действиях американцев нет. Что с того, что последний F-15Е ВВС США получили в 2001 году? Надо – начнут выпуск заново, если для этого есть все.
В конце концов, мы тоже не особенно сильно дергаемся по поводу Су-57, потому что у нас есть Су-35С, который худо-бедно решает все вопросы, связанные с задачами охраны и обороны воздушных границ страны.
Совершенно тот же самый маневр сегодня выполняют ВВС США. Глобальная модернизация базового F-15E до F-15EХ и на выходе способность самолета при всех прежних условиях нести до 22 управляемых ракет класса «воздух-воздух» или гиперзвуковое оружие, размеры которого превышают размеры отсеков для вооружений истребителей пятого поколения.
Многие не слишком разбирающиеся СМИ устами «экспертов» заголосили на тему того, что начало выпуска F-15EХ – это полный провал программ F-22 и F-35. На самом деле нет. F-35 уже изготовлено более семисот. Модернизация более старых и менее современных F-15E/D и F/A-18С/D стоит рассматривать, как дополнение к флоту F-35, самолеты которого рано или поздно, по победят свои детские болезни.
Кроме того, не стоит забывать, что F-15 – это самолет, несущий самую большую боевую нагрузку в ВВС США, не считая нормальных бомбардировщиков. То есть, F-15 можно и нужно рассматривать не как F-35, не как истребитель-бомбардировщик, а как бомбардировщик-истребитель.
Вполне приличное дополнение. Не знаю, как быстро отладят наши инженеры «Изделие 30» и в ВКС пойдут нормальные Су-57, но даже после того, как они пойдут, маловероятно, что Су-35 тут же спишут и расставят по музеям или продадут в Уганду. Будут летать однозначно.
И в такой практике нет ничего удивительного: пока новый самолет проходит отладку, старый несет за него боевое дежурство.
И F-15EХ, и Су-35С – это прекрасные самолеты сегодняшнего дня. F-35 и Су-57 – это самолеты дня завтрашнего, которым предстоит еще немало пройти на своем боевом пути. И ничего смертельного в том, что старшие товарищи прикрывают молодое пополнение, нет. Рано или поздно, конечно, самолеты четвертого поколения уйдут. Но до этого торжественного момента еще весьма далеко.