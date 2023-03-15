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«Вертолёт европейского позора»: турецкая пресса раскритиковала NH90

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«Вертолёт европейского позора»: турецкая пресса раскритиковала NH90

На программу создания и производства вертолёта NH90 европейская оборонка возлагала большие надежды, считая, что новый продукт удастся удачно продвинуть на международном рынке. Однако проект в итоге обернулся технологическим фиаско.


NH90 разрабатывался как вертолёт Евросоюза, аккумулируя в себе технические решения различных производителей из разных стран ЕС. Ведущую роль в программе играли ВПК Франции, Италии и Германии. Свой первый полёт NH90 совершил в 1995 году, а спустя 12 лет испытаний, в 2007 году, поступил на вооружение.

NH90 имеет две основные модификации – морскую NFH, предназначенную для борьбы с подлодками и надводными целями, и общего назначения TTH, рассчитанную на перевозку груза и десанта (2,5 т или 20 бойцов).

Проекты, которые неадекватно сопровождаются технически и логистически, могут привести к очень серьёзным негативным последствиям. NH90 в последние годы неоднократно подвергался критике за связанные с ним проблемы и низкие показатели боеготовности

- отмечается в турецком издании SavunmaSanayiST.

Как указывается, основные затруднения при эксплуатации NH90 обусловлены частыми поломками машины и сложностью её обслуживания, которое занимает много времени и требует много средств, не позволяя в итоге достичь приемлемого налёта.

NH90 стал вертолётом европейского позора. Большинство стран решили досрочно вывести его из эксплуатации

- высказывается критика в турецкой прессе.

Так, в Австралии, где приходилось останавливать полёты из-за отсутствия запчастей, решили раньше времени избавиться от проблемных машин, заменив их на американские Black Hawk и MH-60R Seahawk. Бельгия решила досрочно обзавестись Airbus H145M вместо NH90, а Швеция – приобрести UH-60, списав «еврогеликоптер». Близка к аналогичному шагу и Норвегия, изучающая возможность покупки MH-60R.

Автор:
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23 комментария
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:41
    +1
    Очень похож на Супер Пуму, или дальнейшее развитие.
    1. Гималайский
      Гималайский Сегодня, 14:50
      -17
      А что в России ? Новая ступа ? Вот что про достижения отечественных кб знаем ? Может Армата с Ратником воспарят ?
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:54
        +2
        Цитата: Гималайский
        Вот что про достижения отечественных кб знаем ?

        У нас есть замена Ми-8, но её что то не хотят закупать отдавая предпочтения модернизированным Ми-8. Вот Ми-38Т, в 2019 Минобороны заказало 15 бортов и всё.

        Сравнение ТТХ
        1. SincerityX
          SincerityX Сегодня, 15:09
          -3
          Потому что генералам Дуболомовым надо объяснять толкушкой по лбу, но ктож ему толкушкой по лбу, он же генерааааал.
          Дисклеймер: "генерал Дуболомов" это собирательный образ закостенелого руководителя не заинтересованного в развитии МО, а только лишь своего комфорта, часто бывает одновременно "генералом Воровайкиным"(тоже собирательный образ), но не обязательно. С реальными личностями общего ничего не имеет.
        2. vovochkarzhevsky
          vovochkarzhevsky Сегодня, 15:12
          +3
          Ми-38Т ни разу не замена Ми-8. Это промежуточная машина. То что МО заказало мало, так что удивляться, они и Ми-4 не торопились на Ми-8 менять. Так что поюзают малую серию, посмотрят.
        3. ComVzvoda_ST
          ComVzvoda_ST Сегодня, 15:26
          0
          ТТХ очень неплохие, но может МО устраивают и старые, а вот для МЧС он бы очень нужен был, не в курсе заказы были ?
        4. Aken
          Aken Сегодня, 15:39
          0
          ТТХ - хорошо. А цена вопроса? Три МИ -38 или пять Ми-8?
        5. faiver
          faiver Сегодня, 16:19
          0
          Ну и? Кардинальных улучшений между Ми-8 и Ми-38 я не вижу, очередная модернизация и рестайлинг, не более...
      2. sifgame
        sifgame Сегодня, 15:07
        +1
        даже сюда умудрился воткнуть Армату,а Ратник то чем не угодил
      3. Землекоп
        Землекоп Сегодня, 15:08
        +1
        а в России ми-8амтш лучший в мире. все.
      4. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 15:23
        -1
        Цитата: Гималайский
        А что в России ?

        А в России Миногу с 14 года конструируют...
    2. Yang Yangov
      Yang Yangov Сегодня, 14:59
      +5
      Больше похож на "Европозор"
      С Турками не поспоришь.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:42
    +2
    Ой да ладно, вон F-35 как пример, сколько тех проблем имеет, а стоит? И ничего расходится как горячие пирожки, просто надо к правильному продавцу обратиться wink, как в том мультике, - "На рынке корову старик продовал, никто за корову цены не давал."
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:45
      +3
      Цитата: Ропот 55
      Ой да ладно, вон F-35 как пример сколько тех проблем имеет, а стоит?

      Продали сотни самолётов, а теперь по сути новый F-35 выкатили: новый двигатель, радар, РЭБ, бортовая ЭВМ, стелс-покрытие, подвески вооружения в бомбово-ракетном отсеке.
      1. Normann
        Normann Сегодня, 14:50
        +1
        Однако, он даже проблемный, крайне серьезная машина, правда очень дорогая.
        1. SincerityX
          SincerityX Сегодня, 15:13
          0
          Всё познаётся в сравнении. В сравнении с ла-2 да, серьёзная. Обнаружит раньше, если головка с радиозахватом ещё и собъёт ракетой. Если в сравнении с су-27, то да, тоже серьезная, но уже не настолько, иногда вызывает глупые смешки. В сравнении с одноклассниками вызовет стыдливый смех и желание спрятать глаза, как если застать офицера без штанов посередь бальной залы.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 15:26
      0
      Цитата: Ропот 55
      вон F-35 как пример... И ничего расходится как горячие пирожки...

      Так а где другие варианты? А вариантов нет. Поэтому каким бы 35-й не был, брать будут, ибо монопольное положение...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:02
    -2
    Вчера читал Норвежские СМИ ,искал информацию об учениях.В трёх источниках ,Норвежцы покупают американские вертолёты.Стоимость контакта 12 млрд $ ,а пишут о восьми машинах до 2028 года?!12 млрд Карл!!!
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:05
      +1
      Не знаю какая армия у норгов, но корабли мне их- нравятся. Все практично и ничего лишнего.
    2. SincerityX
      SincerityX Сегодня, 15:16
      0
      Нуу, можно было купить много Ми-17, один стоит 12млн евро примерно... очень много ми-17
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 15:28
      +1
      Цитата: tralflot1832
      вертолёты.Стоимость контакта 12 млрд $ ,а пишут о восьми машинах до 2028 года?!12 млрд Карл!!!

      Что-то невероятное. Может плюсом обслуживание на 300 лет вперед laughing
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:41
        0
        Оказывается,в Норвегии тоже дурдом.Ранее их уважал,теперь могу сказать что их Зеля покусал.За пасквиль Улицкой в Киркинесе была очередь ,с такими лицами ,как в Израиле требовали у посольства : Отдайте наших хероев с Азовстали.Похоже фашизм многих покусал в Европе.В Кирсановке(Киркенесе ) много раз был.Ранее был один вопрос у них: Русская водка есть?
  4. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 16:05
    +1
    затруднения при эксплуатации NH90 обусловлены частыми поломками машины и сложностью её обслуживания, которое занимает много времени и требует много средств
    Всегда утверждал, что гениальность инженерной мысли, заключается в простоте решения технической проблемы. А сделать сложно, каждый сможет. Как то читал отзывы летчиков миссии ООН, где то в юго восточной Азии, то есть в довольно сложных для авиационной техники, условиях тропического климата. Они летали на "СуперПумах" и после каждого полёта, техники по двое-трое суток, что там прокачивали, протирали, доливали, измеряли, вынюхивали и прочее. в общем обслуживали. Наши же МИ-8, делали по три-четыре вылета в день, только топливо заливай и вперёд. Очень было для них удивительно. Ни кто не говорит, что отечественная техника не требует обслуживания, просто оно в разы проще и дешевле.