По данным Минобороны РФ, группировка российских войск «Центр» значительно усилила активность на Красно-Лиманском направлении. В сегодняшней сводке военного ведомства сообщается, что за сутки огнем артиллерии, авиации и действиями штурмовых групп на этом участке фронта уничтожено свыше 235 боевиков ВСУ. Удары наносились по позициям противника в районе Терн, Торского и Григоровки в ДНР, а также Червоная Диброва и Невское Луганской Народной Республики. В результате контрбатарейной борьбы нашей артиллерией подавлены две САУ «Акация» и «Гвоздика», гаубицы Д-20 и М777.
На Донецком направлении, где бои ведет «Южная» группировка регулярной армии и бойцы ЧВК «Вагнер», украинские военные потеряли до 160 человек живой силы, несколько единиц бронетехники, в том числе танк. Кроме того, комбинированным огневым поражением уничтожены САУ «Акация» и американская самоходная гаубица М109 Paladin, гаубица Д-20, две боевые машины РСЗО «Град» и «Ураган».
В направлении Купянска, где в последнее время активизировались наступательные действия «Западной» группировки войск, на позициях ВСУ в Харьковской области уничтожено до 70 украинских боевиков, САУ «Гвоздика» и польская самоходная гаубица Krab.
Ка сообщалось ранее, противник на Запорожском участке фронта в последние дни активизировал диверсионно-разведывательную деятельность. Это направление считается одним из основных для многократно анонсированного Киевом так называемого весеннего контрнаступления, чем может и объясняться попытка разведать наши позиции. Минобороны сообщает, что одна из ДРГ была обнаружена и ликвидирована в районе села Новоданиловка Запорожской области.
В прифронтовой зоне подконтрольной ВСУ территории Донецкой республики ударами ВС РФ накрыты сразу три украинских склада с боеприпасами в районе сел Новоселовка Первая, Галицыновка и Дачное (поселок Горький).
Продолжается выявление и уничтожение средств противовоздушной обороны противника. Только за минувшие сутки на западе ДНР были вскрыты позиции и уничтожены три радиолокационные станции украинских ЗРК С-300 в районе поселка Новодмитровка вблизи с Константиновкой и селе Красное (Ивановское) под Артемовском.
В районе села Успеновка в Запорожской области российские летчики сбили многоцелевой вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Силами российской ПВО за сутки перехвачены и уничтожены 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также уничтожены семь украинских беспилотников.