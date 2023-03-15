Минобороны Белоруссии: В Минске стартовал призыв военнообязанных на плановые военные сборы

В рамках мероприятий по повышению боевой готовности соединений и воинских частей в военном комиссариате Октябрьского района города Минска стартовал плановый призыв военнообязанных на военные сборы

Минобороны Белоруссии сообщило о том, что в Минске стартовал призыв военнообязанных на плановые военные сборы. Завершатся они, как ожидается, через 35 суток.Стоит отметить, что ранее оборонное ведомство республики уже сообщало о своих планах по проведению в марте месяце планового призыва. Как уточнили в военном ведомстве, цель данных мероприятий – повысить профессиональные навыки военнообязанных лиц, ознакомить их с новыми образцами вооружения и спецтехники. Также они нацелены на проведение соответствующих военных учений.Вот что следует из сообщения министерства:В то же время, по словам военного комиссара Октябрьского района Минска Евгения Брацкова, военный комиссариат уже на данном этапе выражает готовность отправить военнообязанных в 7-й инженерный полк и 120-ю гвардейскую мехбригаду.Также в сообщении белорусского военного ведомства отмечается, что после этого граждане вернутся в военкомат, где им вручат соответствующие документы в качестве подтверждения прохождения военных сборов, которые они смогут предоставить по месту требования, с сохранением всех норм трудового права в соответствии с действующим законодательством РБ.Напомним, что ещё в прошлом месяце президент страны Александр Лукашенко не исключил постепенного увеличения численности ВС РБ до 500 тыс военнослужащих (сейчас она составляет 75 тыс человек). Тем не менее, заверил белорусский лидер, необходимости в проведении мобилизации нет.