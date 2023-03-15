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Минобороны Белоруссии: В Минске стартовал призыв военнообязанных на плановые военные сборы

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Минобороны Белоруссии: В Минске стартовал призыв военнообязанных на плановые военные сборы

Минобороны Белоруссии сообщило о том, что в Минске стартовал призыв военнообязанных на плановые военные сборы. Завершатся они, как ожидается, через 35 суток.


Стоит отметить, что ранее оборонное ведомство республики уже сообщало о своих планах по проведению в марте месяце планового призыва. Как уточнили в военном ведомстве, цель данных мероприятий – повысить профессиональные навыки военнообязанных лиц, ознакомить их с новыми образцами вооружения и спецтехники. Также они нацелены на проведение соответствующих военных учений.

Вот что следует из сообщения министерства:

В рамках мероприятий по повышению боевой готовности соединений и воинских частей в военном комиссариате Октябрьского района города Минска стартовал плановый призыв военнообязанных на военные сборы

В то же время, по словам военного комиссара Октябрьского района Минска Евгения Брацкова, военный комиссариат уже на данном этапе выражает готовность отправить военнообязанных в 7-й инженерный полк и 120-ю гвардейскую мехбригаду.

Также в сообщении белорусского военного ведомства отмечается, что после этого граждане вернутся в военкомат, где им вручат соответствующие документы в качестве подтверждения прохождения военных сборов, которые они смогут предоставить по месту требования, с сохранением всех норм трудового права в соответствии с действующим законодательством РБ.

Напомним, что ещё в прошлом месяце президент страны Александр Лукашенко не исключил постепенного увеличения численности ВС РБ до 500 тыс военнослужащих (сейчас она составляет 75 тыс человек). Тем не менее, заверил белорусский лидер, необходимости в проведении мобилизации нет.
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3 комментария
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:11
    +1
    Ох уж эти плановые сборы... Помнится в 92-м году поехал на плановые сборы на север, а оказался в результате очень далеко на юге, откуда привёз две лишние дырки в шкуре и массу полезного и интересного опыта. В общем, плановые сборы - это хорошо и правильно. Опять же - какой никакой а туризм good
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 15:18
      +1
      Бывает what """""
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 16:09
      -1
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Ох уж эти плановые сборы... Помнится в 92-м году поехал на плановые сборы на север, а оказался в результате очень далеко на юге, откуда привёз две лишние дырки в шкуре и массу полезного и интересного опыта.

      У меня такой опыт тоже был . Отстреливал боезапас 16 часов в сутки и привез замечательную болячку
      Как бы это не звучало ,но я бы тоже прогнал всех через сборы в России .На одного бойца в боевых рядах ,приходится 9 человек в тылу.