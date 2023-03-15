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Западные СМИ: Турция собралась в течение месяца одобрить вступление Финляндии в НАТО

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Западные СМИ: Турция собралась в течение месяца одобрить вступление Финляндии в НАТО

В течение ближайшего месяца власти Турции планируют дать согласие на вступление в Североатлантический альянс Финляндии. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники в турецких правительственных кругах.


Как утверждает СМИ, турецкие парламентарии скорее всего проголосуют за ратификацию решения о вступлении в Финляндии НАТО. Вероятно, это произойдет еще до парламентских выборов в стране, назначенных на середину апреля.

Что касается Швеции, то с ней после известных инцидентов с сожжением священной книги мусульман ситуация складывается иным образом. Турция не будет рассматривать заявку Стокгольма на вступление в НАТО параллельно с Финляндией. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Анкара не будет поддерживать вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Власти Швеции пока тоже решили взять паузу. В Стокгольме утверждают, что необходимо оценить ситуацию, поскольку имевший место инцидент в конечном итоге помешает прогрессу шведской инициативы по вступлению в альянс.

Таким образом, вероятно, что Швеция и Финляндия вступят в Североатлантический альянс в разное время. Если препятствий для вступления Хельсинки в блок НАТО уже фактически не осталось, то Швеции придется искать подход к Анкаре. Не исключено, что он будет связан с очередными уступками по выдаче турецким правоохранительным органам активистов курдского движения. Швеция, кстати, связана с Рабочей партией Курдистана куда больше, чем Финляндия, поэтому Турция будет «продавливать» шведские власти намного сильнее.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Финляндии
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11 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 14:52
    +3
    От Эрдогана можно ожидать всё что угодно.В январе он заявлял буквально "не ждите от нас благосклонности в отношении заявки на вступление в НАТО"....но...Эрдоган как всегда выторговывает преференции ,это его обычная тактика.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 14:58
      +5
      Турция никогда не позволит расслабить булки России, никогда, они нам не союзники, чем хуже нам - тем лучше им, так что, ждите и шведов и финов в НАТО в ближайшее время, от этого турки только выиграют.
    2. barclay
      barclay Сегодня, 15:03
      +2
      Эрдоган всех динамит и крутит в бараний рог. И у него это неплохо получается.
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:01
    -1
    То есть с русского на понятный это переводится так - у России появится почти 600 километров границы с НАТО и до базы северного флота России от границы НАТО будет менее ста километров? Интересно - какие коврижки себе выторговал Эрдоган и как на это отреагирует наше военное и политическое руководство?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:13
      +2
      как на это отреагирует наше военное и политическое руководство?

      да еще в прошлом году заявили "что не против, у нас нет споров с финляндией"
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:23
        +2
        у нас нет споров с финляндией

        Так решение о военной базе НАТО рядом с Питером будет не Финляндия принимать, а руководство НАТО. В этом плане Финляндия кончилась.
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 15:25
          -3
          ну вот такие гениальные стратеги у нас!!!
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 15:56
      +1
      Некто сказал, что "нас не волнует вступление Финляндии в НАТО". Странно. А почему тогда, тяготение Украины к НАТО было одной из причин того, что там сейчас происходит?
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:20
    0
    Да, конечно Финляндия даже в самые "холодные годы холодной войны" была нейтральной. А, теперь в НАТО. Это успех или полный провал нашей внешней политики? И, причем тут Эрдоган? Что, турки- наше все? Может, что то надо менять?
  4. Yang Yangov
    Yang Yangov Сегодня, 15:20
    +5
    Выгода,преференции , и тд. Все для своего государства!
    В принципе, это правило для любого главы государства.
  5. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 15:33
    +1
    турецкие парламентарии скорее всего проголосуют за ратификацию решения о вступлении в Финляндии НАТО.

    Я, конечно, могу заблуждаться, но срок заключенного Карского договора, автоматически продлеваемого каждые 25 лет, истёк в 2021 году. При данном развитии событий не исключено, что и российские парламентарии проголосуют за . денонса́цию этого договора , Правда, есть ньюанс - сторонами договора являются также Армения и Азербайджан.