Западные СМИ: Турция собралась в течение месяца одобрить вступление Финляндии в НАТО

В течение ближайшего месяца власти Турции планируют дать согласие на вступление в Североатлантический альянс Финляндии. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники в турецких правительственных кругах.Как утверждает СМИ, турецкие парламентарии скорее всего проголосуют за ратификацию решения о вступлении в Финляндии НАТО. Вероятно, это произойдет еще до парламентских выборов в стране, назначенных на середину апреля.Что касается Швеции, то с ней после известных инцидентов с сожжением священной книги мусульман ситуация складывается иным образом. Турция не будет рассматривать заявку Стокгольма на вступление в НАТО параллельно с Финляндией. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Анкара не будет поддерживать вступление Швеции в Североатлантический альянс.Власти Швеции пока тоже решили взять паузу. В Стокгольме утверждают, что необходимо оценить ситуацию, поскольку имевший место инцидент в конечном итоге помешает прогрессу шведской инициативы по вступлению в альянс.Таким образом, вероятно, что Швеция и Финляндия вступят в Североатлантический альянс в разное время. Если препятствий для вступления Хельсинки в блок НАТО уже фактически не осталось, то Швеции придется искать подход к Анкаре. Не исключено, что он будет связан с очередными уступками по выдаче турецким правоохранительным органам активистов курдского движения. Швеция, кстати, связана с Рабочей партией Курдистана куда больше, чем Финляндия, поэтому Турция будет «продавливать» шведские власти намного сильнее.