Ассоциация международных экспедиторов Украины: В «зерновом коридоре» в Одесской области процветает коррупция

Наши водители продолжают платить взятки с зернового коридора, таможенники требуют 0,4 доллара за тонну и 1 тыс. долларов за коносаментную партию (Коносаментом называют документ, выдаваемый перевозчиком грузовладельцу, подтверждая право собственности на отгруженный товар - прим. ВО) Сумма кэша на суше – 20 млн грн.

Вывоз зерна с Украины, который производится согласно четырехстороннему соглашению между Россией, Украиной, Турцией и ООН, оказывается далек от того, чтобы быть прозрачным, и здесь не обошлось без коррупции.О фактах коррупции и беспредельного вымогания денег в Одесской области, откуда идут основные потоки зерна по «зерновой сделке», рассказал Виктор Берестенко, возглавляющий Ассоциацию международных экспедиторов Украины.По его словам, водителям приходится платить взятки как таможенникам, так и «правоохранительным» органам. При этом, как пишет Берестенко, им намекают на то, что все «сборы» якобы идут на поддержку ВСУ.- сказал глава Ассоциации.Предприниматель отметил, что соответствующие органы забирают 2-4% от суммы контракта как на зерновые, так и на растительное масло.Берестенко добавил, что в последний раз с подобным явлением они сталкивались в 2011 году. Правда тут стоит отметить, что и сам Берестенко имеет на Украине дурную славу и был замечен в сомнительных схемах в одесской таможне, где он работал в годы губернаторства в Одесской области Михаила Саакашвили.