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Ассоциация международных экспедиторов Украины: В «зерновом коридоре» в Одесской области процветает коррупция

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Ассоциация международных экспедиторов Украины: В «зерновом коридоре» в Одесской области процветает коррупция

Вывоз зерна с Украины, который производится согласно четырехстороннему соглашению между Россией, Украиной, Турцией и ООН, оказывается далек от того, чтобы быть прозрачным, и здесь не обошлось без коррупции.


О фактах коррупции и беспредельного вымогания денег в Одесской области, откуда идут основные потоки зерна по «зерновой сделке», рассказал Виктор Берестенко, возглавляющий Ассоциацию международных экспедиторов Украины.

По его словам, водителям приходится платить взятки как таможенникам, так и «правоохранительным» органам. При этом, как пишет Берестенко, им намекают на то, что все «сборы» якобы идут на поддержку ВСУ.

Наши водители продолжают платить взятки с зернового коридора, таможенники требуют 0,4 доллара за тонну и 1 тыс. долларов за коносаментную партию (Коносаментом называют документ, выдаваемый перевозчиком грузовладельцу, подтверждая право собственности на отгруженный товар - прим. ВО) Сумма кэша на суше – 20 млн грн.

- сказал глава Ассоциации.

Предприниматель отметил, что соответствующие органы забирают 2-4% от суммы контракта как на зерновые, так и на растительное масло.
Берестенко добавил, что в последний раз с подобным явлением они сталкивались в 2011 году. Правда тут стоит отметить, что и сам Берестенко имеет на Украине дурную славу и был замечен в сомнительных схемах в одесской таможне, где он работал в годы губернаторства в Одесской области Михаила Саакашвили.
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5 комментариев
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  1. Yang Yangov
    Yang Yangov Сегодня, 16:29
    +5
    Секрет полишинеля! Коррупция -это мать родная,всех сделок на нэзалэжной
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 16:32
    +1
    И при таких делах Россия продлевает зерновую сделку!!! (((
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 16:36
      +1
      Цитата: Егоза
      И при таких делах Россия продлевает зерновую сделку!!! (((

      это и есть самый главный вопрос ! как так то? что это за СВО такое?
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:37
    0
    ,, Украина,, и ,, коррупция,,- слова синонимы.
  4. aizen
    aizen Сегодня, 16:41
    0
    Российские суда не выпускают из портов, а наши соглашаются на эту сделку. Позор!