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Генпрокурор России поручил ввести особый надзор на предприятиях ВПК для выполнения гособоронзаказа

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Генпрокурор России поручил ввести особый надзор на предприятиях ВПК для выполнения гособоронзаказа

В Российской Федерации органы территориальных и военных прокуратур введут особый порядок надзора за деятельностью оборонных предприятий для контроля за выполнением государственного оборонного заказа. Соответствующее распоряжение сегодня дал генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ.


Как отметил генпрокурор, еще в 2022 году органы прокуратуры ввели особый порядок надзора на военно-промышленных предприятиях. Под данным порядком подразумевается содействие выполнению государственного оборонного заказа и оперативное реагирование на любые случаи срыва сроков выпуска стратегически важной продукции. Таким образом, прокуратура будет получать информацию о проблемах при поставках продукции военного назначения и оперативно их решать.

Краснов поручил прокурорам планировать надзор, основываясь на ситуационной конкретике и потребностях войск в определенных видах вооружений, техники, боеприпасов и оборудования. Отдельно прокурорам следует взять под контроль и решение вопросов модернизации военно-промышленного комплекса, строительства новых предприятий.

На расширенной коллегии Генпрокуратуры перед Красновым выступил президент России Владимир Путин. Он призвал прокурорских работников внимательно следить за выполнением сроков гособоронзаказа, а также контролировать процесс модернизации предприятий ВПК и строительства, запуска новых производственных мощностей.

Надзор со стороны прокуратуры необходим, чтобы избежать срывов сроков производства вооружений, боеприпасов и военной техники вследствие несогласованности, некомпетентности или намеренного саботажа.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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12 комментариев
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:06
    +1
    Я так понимаю, что к ВПК будет применён метод кнута без пряника? Или метод кнута и пряника по российски - когда пряник зачерствел и им тоже бьют? А вот про повышение мотивации к качественной работе в большем, чем ранее объёмах, ни слова. Как-то это не совсем правильно.
    1. spectr
      spectr Сегодня, 15:38
      0
      Скорее всего идет дикий перерасход бюджета во военной сфере. Вот и ставят еще один контролирующий орган, чтоб следить куда столько денег уходит. Принцип "кому война, а кому мать родная" никто не отменял. Кто старается честно работать, а кто-то гребет под себя. По слухам одной такой "бездонной ямой" является стройка в Мариуполе.
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 15:08
    +3
    Пусть надзирают (функция у них такая), лишь бы этот надзор не мешал производству и производителю.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:09
    +5
    Прокурорский надзор необходим.Но дело еще и в неотвратимости наказания,за неисполнения законов.И их жесткасти.Чтоб доходило.
  4. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:10
    -1
    То есть теперь и прокурорские будут особо мешать предприятиям работать. Ну, кроме пожарных, котлонадзора и налоговой с санэпидстанцией.
    И то верно, а то вопросы возникают: а они зачем?
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 15:17
      +1
      Цитата: faterdom
      То есть теперь и прокурорские будут особо мешать предприятиям работать. Ну, кроме пожарных, котлонадзора и налоговой с санэпидстанцией.
      И то верно, а то вопросы возникают: а они зачем?

      Прокурорские будут мешать тем, кто хочет подзаработать на гособоронзаказе, а так же подгонять тех, кто не спешит работать, работает некачественно, срывает сроки.
    2. михаил3
      михаил3 Сегодня, 15:36
      0
      Вам доводилось видеть сгоревшее предприятие? А последствия взрыва большой емкости под давлением, доводилось? А я вот видел кое что. И знаете, зрелище очень в себя приводит. Ну просто очень добавляет адекватности насчет "проклятых проверяющих".
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:20
    +1
    Опыт СССР ,когда при докладе Верховному, за спиной чувствалось дыхание МГБ ,позже КГБ.Работал с главным инженером такого предприятия .Он порасказывал,о докладах ,царствие ему небесное и земля пухом ,месяц назад умер.А ведь мог просто уехать в Израиль,но он остался в России.
  6. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 15:25
    0
    Задолбали уже свои контролем. Необходимо специальный отдел создавать, чтобы отписываться на запросы этих паразитов. Когда реальная проблема возникает, с которой они могли бы помочь или проконсультировать - ничего не знаем.
  7. bravo77
    bravo77 Сегодня, 15:28
    +1
    Как там с надзором по космодрому Восточный?
    точно собрались надзирать
  8. ugos
    ugos Сегодня, 15:31
    +1
    В данном случае прокурорские должны только помочь, например если кто нибудь из подрядчиков нарушает сроки поставок, не по объективным причинам, а потому что ''не выгодно'' прокурор посылает своих, и те заставляют работать, даже если это кому то не выгодно и ещё много случаев где требуется помощь по закону .
  9. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 15:39
    0
    На расширенной коллегии Генпрокуратуры перед Красновым выступил президент России Владимир Путин. Он призвал прокурорских работников внимательно следить за выполнением сроков гособоронзаказа, а также контролировать процесс модернизации предприятий ВПК и строительства, запуска новых производственных мощностей.

    Прикольная получилась у автора фраза "...перед Красновым выступил президент России Владимир Путин". Ну, да Бог с ним, все всё поняли.
    Вопрос следующий: не будет ли этот процесс "слежения за выполнением сроков" со стороны прокуратуры тормозить работу предприятий ВПК и мешать управлению производством? Там же есть непосредственный контролер - представитель заказчика в виде военной приемки. Вот они, по результатам своей работы с предприятием, должны предпринимать все необходимые меры по соблюдению производителем сроков гособоронзаказа. Кроме того, в контрактах, которые заключаются Минобороны, как правило, за срыв сроков поставки заказчик "рисует" такие штрафы и неустойки, что виновному предприятию только и остаётся, что банкротиться.
    Было бы сейчас правильно создать отдельное министерство по ВПК, потому что Минпромторг без того слишком загружен функциональными задачами. Вот такое министерство системно и профессионально помогало бы и контролировало предприятия-производители ВВТ.