Генпрокурор России поручил ввести особый надзор на предприятиях ВПК для выполнения гособоронзаказа

В Российской Федерации органы территориальных и военных прокуратур введут особый порядок надзора за деятельностью оборонных предприятий для контроля за выполнением государственного оборонного заказа. Соответствующее распоряжение сегодня дал генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ.Как отметил генпрокурор, еще в 2022 году органы прокуратуры ввели особый порядок надзора на военно-промышленных предприятиях. Под данным порядком подразумевается содействие выполнению государственного оборонного заказа и оперативное реагирование на любые случаи срыва сроков выпуска стратегически важной продукции. Таким образом, прокуратура будет получать информацию о проблемах при поставках продукции военного назначения и оперативно их решать.Краснов поручил прокурорам планировать надзор, основываясь на ситуационной конкретике и потребностях войск в определенных видах вооружений, техники, боеприпасов и оборудования. Отдельно прокурорам следует взять под контроль и решение вопросов модернизации военно-промышленного комплекса, строительства новых предприятий.На расширенной коллегии Генпрокуратуры перед Красновым выступил президент России Владимир Путин. Он призвал прокурорских работников внимательно следить за выполнением сроков гособоронзаказа, а также контролировать процесс модернизации предприятий ВПК и строительства, запуска новых производственных мощностей.Надзор со стороны прокуратуры необходим, чтобы избежать срывов сроков производства вооружений, боеприпасов и военной техники вследствие несогласованности, некомпетентности или намеренного саботажа.