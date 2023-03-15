«Главный мужчина в семье»: спасшего двух девочек от украинских диверсантов Федю Симоненко выписали из больницы

Федор действительно «родился в рубашке», получив такое ранение, держался как настоящий боец

Спасшего двух девочек от украинских диверсантов юного героя Федю Симоненко выписали из больницы. После того как 10-летний школьник из Брянской области совершил самый настоящий подвиг, получив при этом ранение, у нем узнала вся Россия, с нетерпением ожидая его выздоровления.О выписке Федора в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.От лица матери героя, его братьев и сестер. А также лично от себя глава Брянской области высказал слова благодарности медицинским работникам, которые занимались лечением раненого мальчика. Они профессионально провели сложную операцию, в самое короткое время, поставив героя на ноги.- отметил губернатор.Он сообщил, что уже сегодня семья Симоненко сможет переехать в новый дом, подаренный ей местной администрацией.Богомаз пожелал мальчику быстрейшего восстановления здоровья, ведь ему нужно хорошо учиться, помогать родным по хозяйству. И пока старшие братья Федора сейчас участвуют в боевых действиях на передовой, именно он теперь – главный мужчина в семье.Проникнув на территорию Брянской области, 2 марта украинские диверсанты обстреляли гражданский легковой автомобиль. Несмотря на ранение, парень помог двум соседским девочкам-первоклашкам выбраться из машины и убежать в лес. Затем дети на попутке добрались до безопасного места.