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«Главный мужчина в семье»: спасшего двух девочек от украинских диверсантов Федю Симоненко выписали из больницы

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«Главный мужчина в семье»: спасшего двух девочек от украинских диверсантов Федю Симоненко выписали из больницы

Спасшего двух девочек от украинских диверсантов юного героя Федю Симоненко выписали из больницы. После того как 10-летний школьник из Брянской области совершил самый настоящий подвиг, получив при этом ранение, у нем узнала вся Россия, с нетерпением ожидая его выздоровления.

О выписке Федора в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

От лица матери героя, его братьев и сестер. А также лично от себя глава Брянской области высказал слова благодарности медицинским работникам, которые занимались лечением раненого мальчика. Они профессионально провели сложную операцию, в самое короткое время, поставив героя на ноги.

Федор действительно «родился в рубашке», получив такое ранение, держался как настоящий боец

- отметил губернатор.

Он сообщил, что уже сегодня семья Симоненко сможет переехать в новый дом, подаренный ей местной администрацией.

Богомаз пожелал мальчику быстрейшего восстановления здоровья, ведь ему нужно хорошо учиться, помогать родным по хозяйству. И пока старшие братья Федора сейчас участвуют в боевых действиях на передовой, именно он теперь – главный мужчина в семье.

Проникнув на территорию Брянской области, 2 марта украинские диверсанты обстреляли гражданский легковой автомобиль. Несмотря на ранение, парень помог двум соседским девочкам-первоклашкам выбраться из машины и убежать в лес. Затем дети на попутке добрались до безопасного места.
Использованы фотографии:
https://t.me/avbogomaz
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20 комментариев
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:13
    +11
    Вот настоящий герой. Только пока маленький. Вырастет НАСТОЯЩИМ человеком, потому что он уже НАСТОЯЩИЙ.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 15:16
      +7
      Фёдору здоровья, братьям - вернуться с Победой домой!
    2. Юрий Грубов
      Юрий Грубов Сегодня, 15:40
      -3
      будущее неизвестно, а вот примеры превращения героев в антигероев наоборот.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:14
    +7
    Вот он-настоящий мужик..Маленький еще,правда.Будет Настоящим Человеком!Родителям этих сыновей огромное Спасибо!
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 15:14
    +6
    Надо было Орден Мужества дать. Дали если не ошибаюсь ведомственную награду Следственного комитета..
    1. Vik66
      Vik66 Сегодня, 15:20
      +2
      Надеюсь, что дадут еще. Орден - вряд ли, а "За отвагу" - в самый раз.
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 15:19
    +5
    "За отвагу" зажали?! А, в целом, молодец парень, утёр нос братьям. Вот приедут на побывку, а он им: я тут дом поставил, да награду имею... feel Маме нужно памятник поставить при жизни - таких Мужчин воспитала!
    1. VeteranS
      VeteranS Сегодня, 15:22
      +1
      Думаю, государственная награда ждет нашего маленькаго Героя !
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 16:00
        0
        Цитата: VeteranS
        Думаю, государственная награда ждет нашего маленькаго Героя !

        Хорошо бы. Главное теперь чтобы из него не начали лепить пионера - героя... Жизнь могут сковырнуть с правильных рельсов, так то парень хороший...
  5. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:28
    0
    Мальчик молодец, на таких вся надежда в жизненной ситуации, когда несколько часов по селам скачут протоукры и криптовласовцы, а ближайший отряд Росгвардии прибывает через 3 часа чтобы описать ущерб и посчитать раненых и убитых -....
  6. fima_tut
    fima_tut Сегодня, 15:29
    +1
    Вот таких надо сразу за "шкирку" и в Суворовское училище и не дать сожрать сынкам погонов.
    1. Юрий Грубов
      Юрий Грубов Сегодня, 15:36
      -5
      во первых, суворовские училища заведены для трудных детей и сирот, во вторых, выпускники таких заведений в большей своей массе те еще гаденыши.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 15:49
        +3
        во первых, суворовские училища заведены для трудных детей и сирот, во вторых, выпускники таких заведений в большей своей массе те еще гаденыши.
        Горилку надо салом закусывать. Иди проспись.
      2. faiver
        faiver Сегодня, 15:53
        +2
        Юрий Грубов - если ума в зрелом возрасте нет, то уже и не займешь....
      3. палестинец
        палестинец Сегодня, 16:34
        0
        я не знаю откуда вы вылезли, но у меня сын учится в Суворовском, и воспитывают там настоящих мужиков умеющих думать и принимать самостоятельные решения
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:39
    +1
    Помнится ещё обещали медаль " За Отвагу"он её достоин!
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:43
    +2
    То, что есть такие мальчишки- это здорово.
    Но хотелось бы уточнить у взрослых дядюшек из пограничников, ФСБшников и милиции как и почему они допустили прорыв украинской диверсионной группы в РФ?
    И что значит "вытеснили"? Дали спокойно уйти за границу или как советские пограничники грудью выдавливали хунвэйбинов с о.Даманский?
  9. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 15:47
    0


    Шар Земной от войн устал !!!
    Смотрим и слушаем.
  10. Vertigo
    Vertigo Сегодня, 15:58
    0
    Реальный Герой! С таким ранением еще и девченок спас, тут и правда Медаль "За Отвагу" напрашивается как минимум. Стоит земля Русская и хрен нас уронишь!!!
  11. isv000
    isv000 Сегодня, 16:05
    0
    Несмотря на ранение, парень помог двум соседским девочкам-первоклашкам выбраться из машины и убежать в лес. Затем дети на попутке добрались до безопасного места.

    В первых интервью Федя рассказал, что между лесом и попуткой было ещё поле с трактористом, отказавшим им в помощи, ввиду чего они и побежали к дороге, на попутку... Надеюсь, тракторист сейчас нетрудоспособен и лечат его в последнюю очередь...