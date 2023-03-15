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Директор Службы внешней разведки РФ заявил об осведомленности России о целях США в Черном море

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Директор Службы внешней разведки РФ заявил об осведомленности России о целях США в Черном море

Российские власти подробно осведомлены о целях разведывательной активности США в акватории Черного моря. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.


По утверждению Нарышкина, российская сторона обладает должной информацией о том, какие цели преследуют американцы, осуществляя разведку в Черноморском регионе, в том числе и с использованием технических средств.

Мы стараемся выявить те объекты и территории, которые для них представляют наибольший интерес

- подчеркнул Нарышкин в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, что утром 14 марта 2023 года беспилотный летательный аппарат США MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границу района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Этот временный режим был введен в связи с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Беспилотник двигался в сторону российской границы, в связи с чем на перехват БПЛА были подняты дежурные истребители. Резкое маневрирование БПЛА стало причиной его падения в воду, сообщили в российском военном ведомстве.

Сейчас США оказались в сложной ситуации. С одной стороны, они не желают допустить попадания беспилотника в руки другой страны, то есть России. Но и технических возможностей поднять беспилотник в настоящее время у них нет, что ранее признал официальный представитель Белого дома, комментируя ситуацию в Черном море.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:26
    +7
    А меня интересует такой вопрос.Известно ли было СВР ситуация на Украине,перед началом СВО?И что они сделали для планирования операции.Откуда такие провалы?А что они знают о целях США в Черном море,так это секрет Полишинеля
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 15:29
      -3
      "Известно ли было СВР ситуация на Украине,перед началом СВО?И что они сделали для планирования операции.Откуда такие провалы? "
      А это бооольшая военная тайна, а у вас уровень допуска не тот. И к тому же вам мало того, что "всё идёт по плану"? ©hi
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:36
        +4
        Насчет военной тайны..Видя ,как Нарышкин запинается и не может составить предложение из двух слов на Совете,делаю вывод.Все он знал,только его мнение было неинтересно.Клещами вытянули нужный ответ
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 15:31
      0
      технических возможностей поднять беспилотник в настоящее время у них нет
      Интересно, а у нас есть такая возможность??? Так сказать, для изучения, по противоборству данной модели.
      1. Ermak_Timofeich
        Ermak_Timofeich Сегодня, 15:53
        +2
        а у нас есть такая возможность?

        В Первую мировую на Балтике было построено спасательное судно "Волхов" для подъёма аварийных подводных лодок. Сейчас оно на Чёрном море и зовётся "Комунной". Самый старейший корабль в ВМФ. Срок постройки пусть Вас не смущает. Это платформа для глубоководных работ. Всё остальное оборудование гораздо моложе.
    3. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 15:32
      +2
      Там над Чёрным морем постоянно еще их «посейдон» кружится, может тоже упадет в обморок. winked laughing
    4. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 15:33
      +2
      Известно ли было СВР ситуация на Украине,перед началом СВО?И что они сделали для планирования операции.

      На видео о совещании у В.В.Путина 24.02.22 г. у Нарышкина был такой вид, что он услышал о СВО в первый раз.
    5. ugos
      ugos Сегодня, 15:51
      +1
      Тут два варианта, или Нарышкин ошибался в прогнозе о ситуации на Украине, или не смог отстоять своё мнения при решении этого вопроса, вплоть до ухода с должности, в обоих случаях вина лежит на нём.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:08
        0
        Мое мнение-знал.Но там дули в уши Главному другие,вышедшие в тираж..Доказывающие,что все хорошо и нас встретят цветами
    6. dump22
      dump22 Сегодня, 16:06
      0
      И что они сделали для планирования операции.


  2. Комментарий был удален.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:28
    +1
    Российские власти подробно осведомлены о целях разведывательной активности США в акватории Черного моря
    Это констатация. А хочется знать какие будут ДЕЙСТВИЯ в отношении тех, кого выявила разведка. Или опять будем политесы разводить?
  4. fax66
    fax66 Сегодня, 15:31
    0
    Ничего не понял у Нарышкина, как обычно (всё очень засекречено...)
    Или "российская сторона обладает должной информацией о том, какие цели преследуют американцы, осуществляя разведку в Черноморском регионе"
    или "Мы стараемся выявить те объекты и территории, которые для них представляют наибольший интерес..."
    Или знаем... или стараемся узнать.... - это одно и то же... логика железная.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 16:11
      -1
      Это- чтобы никто не догадался о том, что они "знают о том, что стараются узнать..." wassat
  5. iran
    iran Сегодня, 15:42
    +2
    Ну да, российский разведке все известно, особенно Нарышкину. Но он только был не в курсе, что Украина усиленно готовится к войне и особенно к вторжению России и везде строит укрепления для встречи "ворога". И Нарышкину явно не было известно, что за 8 лет Украине удалось целиком переформатировать мозги восточных украинцев в русофобов. Я уже молчу про военную составляющую, где разведка прозевала (или просто не занималась) что из украинских не пойми кого сделали боеспособную и вполне эффективную армию.
  6. Ярик
    Ярик Сегодня, 15:45
    -1
    Опять жуют сопли, а поднять и самим установить причину выпадения в осадок неопознанного объекта слабо? Почему янкесы об этом до сих пор молчат???
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 15:48
      +1
      Самим причина падения "жнеца" известна.
  7. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 15:59
    0
    По утверждению Нарышкина, российская сторона обладает должной информацией о том, какие цели преследуют американцы, осуществляя разведку в Черноморском регионе

    Нарышкин это утверждает как опытный профессиональный разведчик, о чём гласит его биография.
    В 1972 году окончил школу № 190 с художественно-эстетическим уклоном.
    Образование
    В 1978 году окончил Ленинградский механический институт по специальности «инженер-радиомеханик», а затем — Санкт-Петербургский международный институт менеджмента по специальности «экономист». Владеет английским и французским языками.
    Согласно опубликованным неофициальным сведениям, в период с 1978 по 1982 год проходил подготовку в специальных учебных заведениях Комитета государственной безопасности СССР. Учился на двухгодичном факультете в 101-й школе Первого главного управления КГБ (ныне — Академия внешней разведки). По окончании учёбы, по собственным словам, в 1980 году в Ленинградском управлении КГБ познакомился с Владимиром Путиным. В ходе обучения Нарышкин имел оперативный псевдоним «Наумов». Учился также во «французской» группе одногодичного 8-го факультета Высшей школы КГБ, располагавшегося в бывшем здании царского жандармского управления в Большом Кисельном переулке в Москве.
    Карьера
    С 1982 года — помощник проректора по международным научным связям, заместитель начальника Отдела внешнеэкономических связей Ленинградского политехнического института.
    В 1980-е годы — сотрудник аппарата экономического советника посольства СССР в Бельгии.
    Начало 1990-х — начальник отдела комитета по экономическому развитию, позже — комитета по экономике и финансам мэрии Санкт-Петербурга.
    С 1995 года — руководитель отдела внешних инвестиций ОАО «Промышленно-строительный банк» (Санкт-Петербург).
    1996—2004 — член совета директоров табачной фабрики «Филип Моррис Ижора».
    С 1997 года — начальник департамента инвестиций, заместитель председателя комитета по экономике и инвестициям правительства Ленинградской области.
    С 1998 года — председатель Комитета по внешнеэкономическим и международным связям правительства Ленинградской области.
    С февраля 2004 года — заместитель начальника экономического управления Администрации президента Российской Федерации.
    С марта 2004 года — заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации.
    С сентября 2004 года — руководитель аппарата правительства Российской Федерации — министр Российской Федерации.
    С февраля 2007 года — заместитель председателя Правительства Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации, с сентября того же года — председатель совета директоров «Объединённой судостроительной корпорации».
    С 12 мая 2008 по 20 декабря 2011 года — руководитель Администрации президента Российской Федерации. Как отмечал журналист «Financial Times» Чарльз Кловер, «по распространенному мнению» он получил эту должность, чтобы «приглядывать за Медведевым».
    4 декабря 2011 года избран депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва.
    21 декабря избран на пост председателя Госдумы.
    5 апреля 2012 года единогласно избран председателем Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии.
    22 сентября 2016 года Президент России Владимир Путин назначил Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки Российской Федерации с 5 октября 2016 года.
    Несмотря на санкции, Нарышкин 27—28 января 2018 года совершил визит в США — вместе с главой ФСБ Бортниковым и начальником военной разведки Коробовым. Все они встретились в Вашингтоне с директором ЦРУ Помпео; визит был расценён наблюдателями в США как крайне необычный. Согласно заявлению для СМИ директора ЦРУ Майка Помпео, стороны обсудили угрозы возвращения из Сирии боевиков «Исламского государства», которые ранее прибыли воевать в Сирию из России и стран Центральной Азии.
    Всего Нарышкин, согласно своему интервью телеканалу «Россия 1» в декабре 2018 года, за время директорства СВР посетил с визитами и провёл переговоры с руководителями спецслужб 22 стран, в России принимал участие в 90 международных саммитах руководителей разведок.
    Во главе СВР
    Во главе Службы внешней разведки Нарышкин предпринял меры по рассекречиванию архивных документов спецслужб СССР, что способствовало появлению ряда новых научных трудов. В частности, широкой общественности стали известны ранее неизвестные имена семи советских разведчиков-нелегалов, добывавших для страны стратегическую информацию. К 100-летию СВР были подготовлены сборник очерков о внешней разведке (совместно с издательством «Комсомольская правда»), отдельными изданиями вышли, а затем были переизданы издательством «Вече» сборники документов, освещающих военно-политическую ситуацию предвоенного и военного периода европейской истории (1935—1945 годы), новые книги из серии «Легендарные разведчики». С предисловием С. Е. Нарышкина вышла книга «Рудольф Абель. Тайный архив советского разведчика-нелегала», в которой впервые были опубликованы письма В. Г. Фишера из американской тюрьмы и неизвестные подробности его биографии.
  8. Normann
    Normann Сегодня, 16:15
    +1
    Есть СВР, а есть ГРУ, а на нашей территории еще и ФСБ, задачи у них совершенно разные и редко когда пересекаются, а когда это случается...((