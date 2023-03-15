Директор Службы внешней разведки РФ заявил об осведомленности России о целях США в Черном море

Российские власти подробно осведомлены о целях разведывательной активности США в акватории Черного моря. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.
По утверждению Нарышкина, российская сторона обладает должной информацией о том, какие цели преследуют американцы, осуществляя разведку в Черноморском регионе, в том числе и с использованием технических средств.
Мы стараемся выявить те объекты и территории, которые для них представляют наибольший интерес
- подчеркнул Нарышкин в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, что утром 14 марта 2023 года беспилотный летательный аппарат США MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границу района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Этот временный режим был введен в связи с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.
Беспилотник двигался в сторону российской границы, в связи с чем на перехват БПЛА были подняты дежурные истребители. Резкое маневрирование БПЛА стало причиной его падения в воду, сообщили в российском военном ведомстве.
Сейчас США оказались в сложной ситуации. С одной стороны, они не желают допустить попадания беспилотника в руки другой страны, то есть России. Но и технических возможностей поднять беспилотник в настоящее время у них нет, что ранее признал официальный представитель Белого дома, комментируя ситуацию в Черном море.