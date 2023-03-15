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Издание Army Recognition рассказало, какие танки и сколько получат ВСУ от западных союзников

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Издание Army Recognition рассказало, какие танки и сколько получат ВСУ от западных союзников

Эксперты интернет-издания Army Recognition сумели подсчитать, сколько в общей сложности и какие именно танки получат Вооруженные силы Украины от западных союзников Киева. По данным издания, Украина получит в общей сложности 252 танка западного производства и дополнительно около 550 танков советского образца Т-72, часть из которых уже была поставлена.


Меньше всего своих ОБТ Challenger 2 предоставят британцы — всего 14 единиц. Не очень готовы делиться бронетехникой и главные спонсоры Зеленского, Соединенные Штаты, которые, как считают эксперты, выделят ВСУ всего 31 танк M1A2 Abrams.

Естественно, самыми щедрыми должны оказаться европейские партнеры Киева, на вооружении которых и в консервации находятся немецкие «Леопарды» различных модификации и в разной степени боеспособности. Аналитики считают, что европейская танковая коалиция передаст ВСУ 21 Leopard 2A6, 86 Leopard 2A4 и аж 100 стареньких Leopard 1A5.

О сроках поставки танков на Украину эксперты не сообщают. Да и сами цифры вызывают большие сомнения. После «танкового прорыва», когда Берлин и Вашингтон после долгих препираний, кому начать первым снабжать ВСУ своими и союзническими ОБТ, наконец договорились, от натовских союзников Киева чуть не каждый день поступает противоречивая информация по этому поводу. Меняются количества, сроки поставки и модификации танков, обещанных Киеву. Вдруг выясняется, что в результате ревизии многие боевые машины, состоящие на вооружении армий Европы, просто-напросто не боеспособны или требуют серьезного ремонта.

Не совсем понятно, откуда возьмется такое количество танков советского образца. Страны Восточной Европы, располагавшие самым большим наследием советской бронетехники после распада СССР, практически всё передали Украине еще в прошлом году. Договориться или принудить третьи страны, не входящие в НАТО, у которых имеются постсоветские танки, отправить и даже продать машины для Киева Вашингтону и союзникам пока получается не очень.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что страны НАТО с декабря 2021 года передали Украине более 1 100 комплексов ПВО, 440 танков и 1 510 боевых машин пехоты. В СВР отметили, что большая часть представленной Западом военной техники была уничтожена российской армией. Это плюсом к тому количеству советской бронетехники, которая имелась в наличии у ВСУ и также была практически полностью поражена ВС РФ за год спецоперации.
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Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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15 комментариев
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  1. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 15:45
    0
    Нишеброды и халявщики, собрались в бар и не решат никак кому сколько платить, за счёт олоха хотели, а он качевряжится.
  2. bravo77
    bravo77 Сегодня, 15:46
    +2
    По данным издания, Украина получит в общей сложности 252 танка западного производства и дополнительно около 550 танков советского образца Т-72, часть из которых уже была поставлена.

    и ведь когда эти танки поступят на фронт, в кремле типа не заметят
    сейчас уже не модно стало говорить про мосты, узлы снабжения
  3. B44
    B44 Сегодня, 15:48
    -1
    Не знаю, насколько это правда, но достаточно достоверная информация.
    1. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 15:55
      0
      Если Вы не уверены, что это правда - то как эта информация может быть достоверной? о_О"
      1. B44
        B44 Сегодня, 16:07
        -1
        Насчет переданных уверен, насчет заявленных не уверен. Информация об уже переданных верна, потому что польские источники говорят, что они передали более 300 танков, так же как количество, предоставленное Чехией, соответствует официальным источникам. Так что если говорить о постсоветской технике, то есть реальные данные. Насчет несоветских танков не уверен, потому что пока они поступили только из Польши и Германии, другие страны готовят отгрузку, а на графиках указаны заявленные количества, а не переданные.
    2. yuriy1863
      yuriy1863 Сегодня, 16:07
      0
      Скорее всего эта информация по реальным переговорам и обещаниям, а не по фактическим поставкам.
    3. Wildcat
      Wildcat Сегодня, 16:14
      0
      Табличка в части Челленджеров 2 неточная - уже 28 шт, ИМХО.

      И по Польше/Чехии надо смотреть, там какие-то непонятные числа выходят, скорее всего править надо в большую сторону.

      По Лео1 - ИМХО, пока около 120 получается, но, возможно, уже бельгийских частников "дожали" еще на сотню ориентировочно.
    4. Синоид
      Синоид Сегодня, 16:31
      0
      Где они возьмут столько танкистов/мотористов? Только как разовая акция, в виде утилизации.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:52
    -1
    Когда я служил в ГСВГ ,у нас в МСД было танков поболее,не все 80 ки ,был отдельный батальон 62 ек.
  5. Normann
    Normann Сегодня, 16:00
    +1
    21 Leopard 2A6

    Это кто такой щедрый? И что он получит взамен?
    86 Leopard 2A4
    про эти уже говорили.
    100 Leopard 1A5
    - это и понятно, старые надо где-то утилизировать, а если есть такая возможность - применить.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 16:21
      -1
      Это кто такой щедрый? И что он получит взамен?


      18 Лео2А6 из состава активных сил Бундесвера и 3 из армии Португалии (которая в свое время купила 30+ танков на распродаже Голландской армии по смешной цене дешевле лома).

      Еще неясно о 10 Стрв122. Шведы вписались в условный первый танковый батальон вместе с Португалией, Германией. А потом молчок. Отчетов о тренировке, перевозке, поставках и прочем нету.

      - это и понятно, старые надо где-то утилизировать, а если есть такая возможность - применить.


      Будет реконструкция танковых боев ОВД вс НАТО. Правда оба участника поздние - Лео1А5 (и особенно датские ДК) - это довольно продвинутые по СУО и осведомоленности-связи танки. Т-62М обр. 22 года тоже прокачали по СУО, тепловизор добавили, связь обновили. Итог +/- равнозначно.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:04
    0
    Все танки за исключением тех, что находятся в составе действующих ВС требуют капитального ремонта.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 16:36
      0
      Бумар (Польша) - пашет военным графиком.
      Эскалибур (Чехия) - тоже пашет военным графиком. Они же дадут самые серьезные Т-72-ки - мароканские настоящие Т-72Б с новой СУО, тепловизором, связью и т.п.

      KMV - заняты подъемом Лео1.

      Болгары - тихушники, работают по непубличным схемам, но загрузка под 100%. ТХК - активно набирает людей с лета прошлого года.
      Санта-Барбара - подняла 10 Лео2А4. Получило денег на подъем других Лео2А4 из хранения (у них до сотни танков ненужных, которые они в Перу/Индонезию пытались пристроить).
  7. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 16:04
    +1
    Еще Пакистан может вернуть Т-80. Штук 40.
    1. B44
      B44 Сегодня, 16:11
      -1
      Да, говорят, переговоры идут. Сегодня встреча НАТО в Рамштайне, посмотрим, что объявят после встречи.