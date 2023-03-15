МИД Приднестровья отказал властям Молдавии в выдаче подозреваемых в покушении на главу республики

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики отказались выдать молдавским правоохранителям задержанных в Тирасполе подозреваемых в подготовке покушения на президента республики Вадима Красносельского, других первых лиц ПМР и представителей делегации ОБСЕ. Об этом заявил глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев.Ранее молдавское бюро по реинтеграции обратилось к властям Приднестровья с просьбой о передаче Кишиневу подозреваемых в подготовке терактов в Тирасполе, а также о предоставлении полной информации о произошедшем.В МИД непризнанной республики подчеркнули, что расследование обстоятельств этого инцидента будет проходить в рамках действующего на территории Приднестровья законодательства и в рамках существующих норм. Власти ПМР не планируют передачу подозреваемых молдавским правоохранителям. Более того, в настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств доставки взрывчатого вещества в Тирасполь через территорию Молдавии.По словам прокурора ПМР Анатолия Гурецкого, в ходе следственных мероприятий удалось установить факт подготовки теракта в отношении членов делегации ОБСЕ. Теракт планировали совершить 14 февраля рядом с Бендерской крепостью, когда делегация ОБСЕ должна была возвращаться в Кишинев.Однако, после неудачи задержанные планировали повторить попытку в Тирасполе. На этот раз целью террористов должны были стать члены политического руководства ПМР. Заказчиком теракта была Служба безопасности Украины.В настоящее время причастные к подготовке теракта задержаны сотрудниками министерства госбезопасности ПМР и дают признательные показания.