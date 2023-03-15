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МИД Приднестровья отказал властям Молдавии в выдаче подозреваемых в покушении на главу республики

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МИД Приднестровья отказал властям Молдавии в выдаче подозреваемых в покушении на главу республики

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики отказались выдать молдавским правоохранителям задержанных в Тирасполе подозреваемых в подготовке покушения на президента республики Вадима Красносельского, других первых лиц ПМР и представителей делегации ОБСЕ. Об этом заявил глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев.


Ранее молдавское бюро по реинтеграции обратилось к властям Приднестровья с просьбой о передаче Кишиневу подозреваемых в подготовке терактов в Тирасполе, а также о предоставлении полной информации о произошедшем.

В МИД непризнанной республики подчеркнули, что расследование обстоятельств этого инцидента будет проходить в рамках действующего на территории Приднестровья законодательства и в рамках существующих норм. Власти ПМР не планируют передачу подозреваемых молдавским правоохранителям. Более того, в настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств доставки взрывчатого вещества в Тирасполь через территорию Молдавии.

По словам прокурора ПМР Анатолия Гурецкого, в ходе следственных мероприятий удалось установить факт подготовки теракта в отношении членов делегации ОБСЕ. Теракт планировали совершить 14 февраля рядом с Бендерской крепостью, когда делегация ОБСЕ должна была возвращаться в Кишинев.

Однако, после неудачи задержанные планировали повторить попытку в Тирасполе. На этот раз целью террористов должны были стать члены политического руководства ПМР. Заказчиком теракта была Служба безопасности Украины.

В настоящее время причастные к подготовке теракта задержаны сотрудниками министерства госбезопасности ПМР и дают признательные показания.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Донор
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6 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 15:54
    0
    А харя у молдавского МИД точно не треснет? bully
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 15:55
    0
    Ну и правильно делают, что не выдают. Там руководство прекрасно понимает, чем закончится выдача преступников, их тупо отпустят по просьбе "хозяев".
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:03
    0
    Должны быть признаны виновными судом и получить сроки. Потом уже можно вести разговор об обмене ,но никак не иначе
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:05
    0
    Sie können die Verdächtigen haben...; aber nur in kleinen Päckchen
    von jeweils der Größe eines Schuhkartons, eingewickelt in die
    verkohlten Reste der ukrainischen Nazi-Flagge...!!!     am
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:05
    0
    А на каком основании П. М. Р. должны были отдать организмы подозреваемых в покушении на первых лиц республики??? Типа ну что вам трудно что ли? Или под честное слово что Молдова их сама накажет? Бред какой-то.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:17
    0
    В рамках УПК по территориальности. Следы хотят замести.....