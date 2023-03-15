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Украинская пресса сообщила о взрывах в Сумской области

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Украинская пресса сообщила о взрывах в Сумской области

На территории Сумской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Клименко Тайм». Более подробной информации в своем Telegram-канале СМИ не предоставляет.


Между тем, известно, что перед сообщениями о взрывах воздушную тревогу в Сумской области не объявляли. Всего на территории Украины 15 марта объявляли воздушную тревогу два раза.

Сейчас украинские силы противовоздушной обороны объявляют воздушную тревогу по любому поводу. Если российский истребитель или бомбардировщик взлетает с аэродрома, даже на отдалении от украинской границы, это становится основанием для объявления воздушной тревоги.

Компания «Укрэнерго», тем временем, анонсировала плановые отключения электроэнергии в Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской областях, а также в самом Киеве.

Российские вооруженные силы наносят массированные ракетные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры с осени 2022 года, в качестве ответной меры за серию терактов и диверсий, организованных украинскими спецслужбами на российской территории. После ударов энергоснабжение в регионах Украины нарушается.

Тем не менее, пока не сообщается о том, что взрывы в Сумской области привели к каким-либо последствиям. Это могли быть как удары по каким-то объектам военной или энергетической инфраструктуры страны, так и звуки работы средств противовоздушной обороны.
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3 комментария
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  1. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 15:40
    -1
    Идёт сосредоточение орков мы их утилизируем, Сумская область ещё тот рассадник бендеровцев, хорошо ушли от туда, каждый день бы убивали наших людей как в Херсоне.
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 15:45
      +1
      Цитата: алексей_444
      Сумская область ещё тот рассадник бендеровцев,
      Вы бы грамотность подтянули прежде чем комментарии писать. Бендеры - это город в Молдавии, а Бандера- это нацистский пособник, нынешний кумир Украины.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:49
    0
    Как специалист говорю,не обращайте внимание .Идёт подготовка к летнему сезону.Кодиционеры Бах,системы кондиционирования Ба- Ба - Бух.Все укроспециалисты по кондиционерам уехали в Испанию,Италию,Грецию и Францию.Ремонт делают - лохи.Тенденция однако,кондюк серьёзная машина.