Глава ОП Украины заявил о сбитом под Артемовском фронтовом бомбардировщике ЧВК «Вагнер»

Артемовское направление сегодня по-прежнему остаётся самой горячей точкой в зоне проведения СВО. Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступление, уничтожая живую силу противника, и пытаются сомкнуть кольцо вокруг города.Сегодня поступали сообщения о том, что бойцы «Оркестра» успешно действуют на территории завода АЗОМ. Также наступление российских сил ведется в районах Квадраты, Буденновка и Собачевка.В то же время, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщает о сбитом под Артемовском фронтовом бомбардировщике ЧВК «Вагнер». Политик опубликовал видео, на котором виден взрыв на месте падения самолета и спускающегося на парашюте лётчика.Другие источники также сообщают о попадании во фронтовй бомбардировщика «музыкантов».В целом, ЧВК «Вагнер» теснит противника на Артемовском направлении. При этом ВСУ отчаянно пытаются удержать город.Между тем сообщается, что сегодня ночью ВС РФ нанесли ракетный удар по тылам противника в Славянске, Краматорске и Константиновке, где находятся резервы ВСУ, которые в любой момент могут быть переброшены под Артемовск.