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Глава ОП Украины заявил о сбитом под Артемовском фронтовом бомбардировщике ЧВК «Вагнер»

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Глава ОП Украины заявил о сбитом под Артемовском фронтовом бомбардировщике ЧВК «Вагнер»

Артемовское направление сегодня по-прежнему остаётся самой горячей точкой в зоне проведения СВО. Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступление, уничтожая живую силу противника, и пытаются сомкнуть кольцо вокруг города.


Сегодня поступали сообщения о том, что бойцы «Оркестра» успешно действуют на территории завода АЗОМ. Также наступление российских сил ведется в районах Квадраты, Буденновка и Собачевка.

В то же время, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщает о сбитом под Артемовском фронтовом бомбардировщике ЧВК «Вагнер». Политик опубликовал видео, на котором виден взрыв на месте падения самолета и спускающегося на парашюте лётчика.



Другие источники также сообщают о попадании во фронтовй бомбардировщика «музыкантов».

В целом, ЧВК «Вагнер» теснит противника на Артемовском направлении. При этом ВСУ отчаянно пытаются удержать город.

Между тем сообщается, что сегодня ночью ВС РФ нанесли ракетный удар по тылам противника в Славянске, Краматорске и Константиновке, где находятся резервы ВСУ, которые в любой момент могут быть переброшены под Артемовск.
Автор:
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13 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:36
    +2
    Только бы жив-здоров летчик остался!
    Самолет конечно тоже жаль, мог бы еще послужить.
    1. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 17:37
      0
      Цитата: ваш вср 66-67
      олько бы жив-здоров летчик остался!

      Ещё, чтобы в плен не попал, чтобы свои его вытащили.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 17:52
      +3
      Цитата: ваш вср 66-67
      Только бы жив-здоров летчик остался!

      Fighterbomber
      Я не комментирую авиацию Вагнеров, но с летчиком все норм. Дома.
      И это не Су24.
      https://t.me/fighter_bomber/11438
  2. Daishi
    Daishi Сегодня, 17:37
    -3
    Да фиг с этим железом новое дадут со склада
    Пилоты живы?
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:39
    -3
    Интересно как он определил что чвкашная птичка? Толь третий глаз открылся в сартире, толь шаман на коксе накамлал.
    1. мерцание
      мерцание Сегодня, 17:45
      -2
      Интересно как он определил что чвкашная птичка?
      Да никак. Надо просто внимание отвлечь от американского БПЛА "убившегося о водную поверхность".
      Ермак ляпнул ВО подхватил.
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 17:55
        +1
        Что и печалит. ВО и наши сми много полезного для пиара укронацистов делают.
        1. мерцание
          мерцание Сегодня, 18:12
          0
          Еще как. Здесь троллей куча пасется, их по кучности и по содержанию комментов хорошо видно.
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 17:43
    +1
    Работают в зоне риска, никаких нар с кадрирования, да потери, но эффективность ударов несоизмеримо выше. Либо делать так, либо не позориться уже и сидеть на земле
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 18:22
      0
      Цитата: роман66
      Либо делать так, либо не позориться уже и сидеть на земле
      То есть, вы считаете, что лучше рисковать и гореть на земле, чем проявлять разумную осторожность? А лётчики с вами согласны?
  5. Комментарий был удален.
  6. Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 17:59
    +1
    Файтербомбер писал у себя что это Су 25 Вагнера
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 18:03
      0
      Цитата: Александр Галактионов
      Флайтбомбер

      Файтербомбер! hi
    2. KCA
      KCA Сегодня, 18:15
      0
      Штурмовики дело такое, ИЛ-2 самолёт, выпущенный самым большом количеством во всём мире за всё время существования авиации