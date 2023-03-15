Глава ОП Украины заявил о сбитом под Артемовском фронтовом бомбардировщике ЧВК «Вагнер»

Артемовское направление сегодня по-прежнему остаётся самой горячей точкой в зоне проведения СВО. Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступление, уничтожая живую силу противника, и пытаются сомкнуть кольцо вокруг города.
Сегодня поступали сообщения о том, что бойцы «Оркестра» успешно действуют на территории завода АЗОМ. Также наступление российских сил ведется в районах Квадраты, Буденновка и Собачевка.
В то же время, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщает о сбитом под Артемовском фронтовом бомбардировщике ЧВК «Вагнер». Политик опубликовал видео, на котором виден взрыв на месте падения самолета и спускающегося на парашюте лётчика.
Другие источники также сообщают о попадании во фронтовй бомбардировщика «музыкантов».
В целом, ЧВК «Вагнер» теснит противника на Артемовском направлении. При этом ВСУ отчаянно пытаются удержать город.
Между тем сообщается, что сегодня ночью ВС РФ нанесли ракетный удар по тылам противника в Славянске, Краматорске и Константиновке, где находятся резервы ВСУ, которые в любой момент могут быть переброшены под Артемовск.