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Командир артиллерийского дивизиона ВС РФ раскрыл подробности о системе обороны ВСУ в Марьинке

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Командир артиллерийского дивизиона ВС РФ раскрыл подробности о системе обороны ВСУ в Марьинке

Украинские формирования долго укрепляли населенный пункт Марьинка под Донецком. За многие годы они построили здесь очень серьезные бетонные укрепления. Об этом рассказал командир дивизиона 381-го артиллерийского полка ВС РФ.


Как отметил российский офицер, украинские формирования обустроили на территории Марьинки бетонные бункеры. Такие сооружения можно разрушить лишь из самоходного миномета «Тюльпан». Если такой миномет точно сработает по бункеру, от последнего «практически ничего не останется», рассказывает военнослужащий. Кроме того, российская артиллерия работает по укреплениям противника из орудий «Гиацинт» и «Мста».

Противник очень хорошо укрепился, многие года он там строил свою оборону. Поэтому тяжело пехоте продвигаться. Берут дом за домом, тяжелые бои, честно говоря, идут. Стараются осторожно продвигаться, чтобы меньше потерь было с нашей стороны

- цитирует РИА Новости слова командира дивизиона.

Офицер также отметил, что корректировка артиллерийского огня осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов. В ответ украинские военные пытаются вывести российские дроны из строя или их «приземлить».


Напомним, что Марьинка находится к юго-западу от Донецка. Фактически это пригород республиканского административного центра. Именно с территории Марьинки на протяжении многих лет украинские формирования обстреливали мирные кварталы Донецка.

Командир дивизиона подчеркнул, что сейчас российские войска прошли половину Марьинки. Тяжелые бои, уверен офицер, еще предстоят сражающимся в этом населенном пункте российским военнослужащим. Поэтому делать какие-либо прогнозы сейчас преждевременно.

По словам офицера, в соседнем городе Курахово, который расположен за Марьинкой, сейчас украинские формирования обустраивают следующую линию обороны. Там они осуществляют и сосредоточение сил для возможного контрнаступления.
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6 комментариев
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  1. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 16:02
    +1
    Неверное словосочетание "подробности о системе".
    Следует писать либо:
    - сведения о системе
    либо
    - подробности системы
  2. РМТ
    РМТ Сегодня, 16:06
    +3
    Командир дивизиона дает интервью журналистам о том, что сейчас происходит на ЛБС. Бред какой-то.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:12
      -4
      Ну так, не в прикол. С дивана вы можете полнее и подробнее охарактеризовать ситуацию на ЛСБ, в т.ч. в Марьинке?
  3. Влад2012
    Влад2012 Сегодня, 16:32
    +1
    Бетонные бункера наверно или саморазмножаются или самовостанавливаются. Больше года уже как в Марьинке наступают. Чтобы удержать 152-мм снаряд надо перекрытия более 800 мм бетона иметь, это фортификация получше Линии Сталина. А если кумулятивный снаряд РПГ пробивает 600-700 мм стали, то и бетона он как минимум не меньше пробьет.
  4. аксельбант
    аксельбант Сегодня, 16:32
    +1
    "Командир дивизиона подчеркнул, что сейчас российские войска прошли половину Марьинки"
    ну а фото тех неудержимых укреплений, которые создавались 8 лет, представить можно? или это военная тайна?
  5. аксельбант
    аксельбант Сегодня, 16:38
    0
    "По словам офицера, в соседнем городе Курахово, который расположен за Марьинкой, сейчас украинские формирования обустраивают следующую линию обороны. Там они осуществляют и сосредоточение сил для возможного контрнаступления"
    а что там дальше за курахово? там тоже создают укрепления? так можно сво на года растянуть, если только на тюльпаны надеяться