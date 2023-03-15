Командующий морской пехотой США назвал потенциальную причину мировой войны

Несогласованность в действиях великих держав и отсутствие нормальных каналов связи между ними могут привести к началу вооруженного конфликта глобального масштаба. Такой прогноз дал комендант Корпуса морской пехоты США генерал Дэвид Бергер, пишет издание The Daily Mail.В случае чрезвычайного происшествия высокого уровня отсутствие каналов связи может дорого обойтись крупнейшим странам мира, считает генерал. В качестве примера он привел инцидент с американским беспилотным летательным аппаратом, который вчера упал в Черное море.Столкновение российского и американского летательных аппаратов вследствие их сближения может вызвать конфликт в том случае, если власти США и России не имеют налаженных контактов и способов урегулирования подобных ситуаций мирным путем, считает Бергер.Генерал морской пехоты подчеркнул, что риск такого «случайного» конфликта из-за незначительного чрезвычайного происшествия можно назвать его «главным страхом».Напомним, что уже второй день мировая общественность обсуждает инцидент в Черном море. Утром 14 марта 2023 года беспилотный летательный аппарат США MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами вторгся в район временного режима использования пространства над Черным морем. Это еще не российская территория, но район, появление в котором иностранных или неопознанных летательных аппаратов рассматривается как угроза. Российские истребители поднялись на перехват БПЛА, но из-за резкого маневрирования американский летательный аппарат рухнул в воду.