Командующий морской пехотой США назвал потенциальную причину мировой войны

Несогласованность в действиях великих держав и отсутствие нормальных каналов связи между ними могут привести к началу вооруженного конфликта глобального масштаба. Такой прогноз дал комендант Корпуса морской пехоты США генерал Дэвид Бергер, пишет издание The Daily Mail.
В случае чрезвычайного происшествия высокого уровня отсутствие каналов связи может дорого обойтись крупнейшим странам мира, считает генерал. В качестве примера он привел инцидент с американским беспилотным летательным аппаратом, который вчера упал в Черное море.
Столкновение российского и американского летательных аппаратов вследствие их сближения может вызвать конфликт в том случае, если власти США и России не имеют налаженных контактов и способов урегулирования подобных ситуаций мирным путем, считает Бергер.
Генерал морской пехоты подчеркнул, что риск такого «случайного» конфликта из-за незначительного чрезвычайного происшествия можно назвать его «главным страхом».
Напомним, что уже второй день мировая общественность обсуждает инцидент в Черном море. Утром 14 марта 2023 года беспилотный летательный аппарат США MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами вторгся в район временного режима использования пространства над Черным морем. Это еще не российская территория, но район, появление в котором иностранных или неопознанных летательных аппаратов рассматривается как угроза. Российские истребители поднялись на перехват БПЛА, но из-за резкого маневрирования американский летательный аппарат рухнул в воду.