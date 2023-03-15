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Командующий морской пехотой США назвал потенциальную причину мировой войны

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Командующий морской пехотой США назвал потенциальную причину мировой войны

Несогласованность в действиях великих держав и отсутствие нормальных каналов связи между ними могут привести к началу вооруженного конфликта глобального масштаба. Такой прогноз дал комендант Корпуса морской пехоты США генерал Дэвид Бергер, пишет издание The Daily Mail.


В случае чрезвычайного происшествия высокого уровня отсутствие каналов связи может дорого обойтись крупнейшим странам мира, считает генерал. В качестве примера он привел инцидент с американским беспилотным летательным аппаратом, который вчера упал в Черное море.

Столкновение российского и американского летательных аппаратов вследствие их сближения может вызвать конфликт в том случае, если власти США и России не имеют налаженных контактов и способов урегулирования подобных ситуаций мирным путем, считает Бергер.

Генерал морской пехоты подчеркнул, что риск такого «случайного» конфликта из-за незначительного чрезвычайного происшествия можно назвать его «главным страхом».

Напомним, что уже второй день мировая общественность обсуждает инцидент в Черном море. Утром 14 марта 2023 года беспилотный летательный аппарат США MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами вторгся в район временного режима использования пространства над Черным морем. Это еще не российская территория, но район, появление в котором иностранных или неопознанных летательных аппаратов рассматривается как угроза. Российские истребители поднялись на перехват БПЛА, но из-за резкого маневрирования американский летательный аппарат рухнул в воду.
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10 комментариев
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  1. aakvit
    aakvit Сегодня, 16:14
    +6
    А что янкесы в Чёрном море забыли? Это, что, их берега?! am
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:14
    +5
    Не лезьте за территорию своего континента и будет вам счастье.
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 16:23
      +1
      В тени американцев есть еще и британия,которой не дают покоя фантомные боли империи.Полагаю,они играют не последнюю роль в происходящем. hi
  3. Рыжий А.П.
    Рыжий А.П. Сегодня, 16:17
    +3
    Его просто немножко "рухнули"
  4. dauria
    dauria Сегодня, 16:24
    +3
    и способов урегулирования подобных ситуаций мирным путем, считает Бергер.

    При СССР и самолёты сбивали с гибелью экипажа , и на корабли "навал" с повреждениями делали - и ничего, никакой третьей мировой. Пока понимают, что ответка будет , и будет неприемлемой - не сунутся. А вот почуют слабость - тут и без повода начнут . Или инцидент Тонкинского залива состряпают.
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:25
    +2
    Es gibt nur eine Lösung:

    Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika müssen von der
    Bildfläche diese Planeten verschwinden und ausradiert
    werden...!!!

    Erst wenn dieses Welt-Krebsgeschwür und seine nahöstliche
    Metastase Israel endgültig vernichtet wurden, kann es wieder
    einigermaßen Frieden auf dieser Welt geben, alles Andere
    ist nur Augenwischerei und eine fatamorgane Illusion...!!!!!

    Wenn Russland klug ist, dann sollte es erkennen, dass die
    Gelegenheit diesen paranoiden Verbrecher-Staat endgültig
    zu beseitigen schon sehr lange nicht so günstig war wie
    jetzt...!! Wehe wenn es wieder einmal nur zu einem üblen
    "Frieden" nach US/EU Gusto kommen sollte, dann geht
    das Morden- und Totschlagen schon bald wieder von vorne
    los und alles bereits errungene wäre vergeblich...!!!!!

    Länder wie der Irak, Afghanistan, Syrien, Libyen und
    auch der Jemen sollten Warnung genug sein...!!!!!
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 16:25
    +1
    Так то он прав. Куда там оператор дрона зарулит, неизвестно, а без экстренного канала связи непоняток не избежать.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:26
    +1
    К нас есть от кого либо из власти держащих сказавших ,что третья мировая война начнётся из за отсутствия связи.Перед глазами картина :Семья байденов у телефона: Девушка соедините меня с Кремлём !Соединяю! Вова ,мы не хотим умирать,Вова ты слышал ,мы не хотим умирать,как хочешь нас назови- мы не хотим умирать ,до последнего Байдена.А в ответ : Ваше мнение ,очень важно для нас ,оставайтесь на линии.А там просто трубку не берут.Генерал уже начал истерить.Может не надо изначально, гадить куда не попадя.
  8. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 16:26
    +1
    В 120 км от Крыма? Вообще стали невменяемыми. 100 Пойседонов к их бегам, пусть по нервничают, а тут игрушка 32 ляма баксов.
  9. Roust
    Roust Сегодня, 16:29
    +1
    Лётчик - красава! А нечисть матрасня пусть у своих берегов летает.