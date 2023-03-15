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Пресс-секретарь Кремля: Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога с США

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Пресс-секретарь Кремля: Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога с США

Одной из широко обсуждаемых в СМИ тем стало вчерашнее крушение американского разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 Ripper над Черным морем.


В российском военном ведомстве заявили, что истребители Су-27 поднялись в воздух для идентификации неопознанного летательного аппарата, двигавшегося по направлению Крыма с выключенными транспондерами и нарушившего воздушные границы. При этом в Минобороны РФ подчеркнули, что российские самолеты не применяли оружия и не вступали в контакт с «непрошенным гостем». БПЛА упал в воду из-за потери управления в результате резкого маневрирования.

В то же время, на Западе придерживаются другой версии. Российских пилотов обвиняют в непрофессионализме и заявляют, что один из истребителей якобы зацепил американский беспилотник. В СМИ США даже демонстрировался анимированный ролик, в котором смоделирована подобная ситуация.

В связи с этим, экспертное сообщество интересует вопрос, получит ли вчерашняя история продолжение и настроены ли стороны на дальнейшее обсуждение происходящего.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что Россия ранее никогда не отказывалась от конструктивного диалога с США и не станет делать этого в будущем, пишет РИА Новости.

В то же время, на вопрос о том, как инцидент с беспилотников отразится на отношениях между странами, чиновник подчеркнул, что последние сегодня и без того находятся в низшей точке.
Автор:
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5 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:21
    +1
    Я не понял, они КОМПЬЮТЕРНУЮ графику нарисованную в США пытаются выдать как доказательство?!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:41
      0
      Цитата: Ропот 55
      они КОМПЬЮТЕРНУЮ графику нарисованную в США пытаются выдать как доказательство?!

      Ну да! А потом будут кричать "Докажите, что такого не было".
      Надо нам тоже графику сделать - с нашего СУ , писающий мальчик смотрит вниз на БПЛА - "попаду - не попаду"
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:27
    -1
    Песков как ,вроде дипломат.Ни когда не добавляет в конце фразы ,одно изречение: "На наших условиях",что приводит запад в ярость от бессилия.Тактика Путина из самбо,использовать силу противника, против него самого.Крайне неприятное ощущение ,я вам скажу ,когда со всей дури сам влетаешь в стену ,а там оказывается только подправили и это было по дружески.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:32
      0
      Песков как ,вроде дипломат.Ни когда не добавляет в конце фразы ,одно изречение: "На наших условиях"
      Он очковтирательством занимается, не будут они с Кремлевскими мудрецами разговаривать, отказывалась Россия
      от конструктивного диалога с США
      , не отказывалась, США на это ... с высокой колокольни.
  3. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 17:27
    +2
    вопрос, получит ли вчерашняя история продолжение

    Конечно. Уже получила - три вылета подобных приблуд отменены. Это успех!