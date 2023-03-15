Пресс-секретарь Кремля: Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога с США

Одной из широко обсуждаемых в СМИ тем стало вчерашнее крушение американского разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 Ripper над Черным морем.
В российском военном ведомстве заявили, что истребители Су-27 поднялись в воздух для идентификации неопознанного летательного аппарата, двигавшегося по направлению Крыма с выключенными транспондерами и нарушившего воздушные границы. При этом в Минобороны РФ подчеркнули, что российские самолеты не применяли оружия и не вступали в контакт с «непрошенным гостем». БПЛА упал в воду из-за потери управления в результате резкого маневрирования.
В то же время, на Западе придерживаются другой версии. Российских пилотов обвиняют в непрофессионализме и заявляют, что один из истребителей якобы зацепил американский беспилотник. В СМИ США даже демонстрировался анимированный ролик, в котором смоделирована подобная ситуация.
В связи с этим, экспертное сообщество интересует вопрос, получит ли вчерашняя история продолжение и настроены ли стороны на дальнейшее обсуждение происходящего.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что Россия ранее никогда не отказывалась от конструктивного диалога с США и не станет делать этого в будущем, пишет РИА Новости.
В то же время, на вопрос о том, как инцидент с беспилотников отразится на отношениях между странами, чиновник подчеркнул, что последние сегодня и без того находятся в низшей точке.