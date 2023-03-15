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Правительство Словакии отложило решение вопроса о передаче Украине истребителей МиГ-29

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Правительство Словакии отложило решение вопроса о передаче Украине истребителей МиГ-29

Европейские союзники Киева то обещают, то отказываются поставлять Украине боевые самолеты даже советского производства, длительное время находящиеся на консервации. На этот раз в числе передумавших предоставлять истребители Воздушным силам Украины оказалась Словакия.


Ранее швейцарская многонациональная информационная организация SITA сообщила, что Братислава намерена отправить Киеву советские истребители МиГ-29. Однако позже это сообщение было удалено с сайта агентства.

Словацкий телеканал ТАЗ сообщил со ссылкой на заявление министра обороны Ярослава Надя, что правительство страны отложило решение вопроса о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29. На состоявшемся сегодня заседании кабмина министры не сумели прийти к консенсусу по этому вопросу. Некоторые члены правительства посчитали, что данный вопрос требует дополнительной правовой проработки.

Правительство не приняло решения о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29, ограничившись неформальной дискуссией на эту тему

— приводит слова главы Минобороны телеканал.

Словакия получила 12 истребителей МиГ-29 от РФ в первой половине 1990-х годов в счет оплаты долга. Один из них уже потерпел аварию, еще один планируется передать в музей военной техники. Оставшиеся десять самолетов министр обороны и предложил передать Украине.

Такое решение Надь аргументировал тем, что истребители подлежат списанию и консервации, пилоты для них не готовятся, а хранение потребует значительных затрат. Поэтому передача Киеву ставших ненужными самолетов будет вполне оптимальным решением, посчитал министр.

До момента, когда в 2024 Воздушные силы Словакии должны будут получить на вооружение закупленные в США истребители F-16, воздушное пространство страны охраняют ВВС Венгрии, Чехии и Польши.
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Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/d-f/3415847530
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2 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:32
    +2
    А с какого перепугу Словакия приняла такое решение.Чего боятся ,вчера летательный аппарат ВВС США сам упал.Или всетаки страшно стало?
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 16:39
      0
      В телеге появилось:
      ⚡️А вот теперь внимание. Правила изменились, игры в СВО кончились.
      Приказ об уничтожении американского стратегического БПЛА MQ-9 Reaper отдавал лично Сергей Шойгу. У боевого экипажа Су-27 был приказ на уничтожение. (https://t.me/rusbrief/100368) Вводные: MQ-9 отрабатывал координацию тактического ядерного удара из акватории Средиземного моря по объектам военной инфраструктуры в Крыму. Это не просто нарушение «красных линий». Никаких линий больше нет, как нет и не будет никаких дипломатических нот МИДа. Будут приказы на уничтожение противника, откуда бы он не вылетал – с базы НАТО из Бухареста, или из любой другой точки света. (https://t.me/obrazbuduschego2/13194) Личное указание министра обороны России Сергея Шойгу доведено до Генштаба и главкома ВКС – все БПЛА противника будут сбиты. Никаких жестов доброй воли больше не будет. Никаких «двойных сплошных» и «ой, извините, мы просто хотели посмотреть». Никаких телефонных звонков из Вашингтона (Абу-Даби и Эр-Рияда). По обменам пленных и мирным инициативам – стоп! Если они там не понимают, мы сделаем, чтобы поняли.
      Сбитый MQ-9 двигался по данному воздушному коридору не в первый раз: отсюда БПЛА США участвовали в обстреле затонувшего крейсера "Москва" и в боях за остров Змеиный. С этой минуты российские военные воспринимают MQ-9 исключительно как законную цель. Если более мощный беспилотник Global Hawk, который способен вести разведку, находясь дальше от российских границ, к ним приблизится, он будет сбит. Без предупреждений. Если спутники Starlink (https://www.defenseone.com/technology/2023/03/black-swan-starlinks-unexpected-boon-ukraines-defenders/383514/) будут ориентировать противника по целям на территории России – они будут сбиты. И никак иначе.
      Из окружения министра обороны: «Мы были готовы идти на уступки и выслушивать мнения. Нас никто слушать не хотел. Наши границы пересекают, около наших границы совершают совсем не учебные полеты. Наше терпение лопнуло. Хватит. Увидимся в небе».