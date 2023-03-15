Правительство Словакии отложило решение вопроса о передаче Украине истребителей МиГ-29

Правительство не приняло решения о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29, ограничившись неформальной дискуссией на эту тему

Европейские союзники Киева то обещают, то отказываются поставлять Украине боевые самолеты даже советского производства, длительное время находящиеся на консервации. На этот раз в числе передумавших предоставлять истребители Воздушным силам Украины оказалась Словакия.Ранее швейцарская многонациональная информационная организация SITA сообщила, что Братислава намерена отправить Киеву советские истребители МиГ-29. Однако позже это сообщение было удалено с сайта агентства.Словацкий телеканал ТАЗ сообщил со ссылкой на заявление министра обороны Ярослава Надя, что правительство страны отложило решение вопроса о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29. На состоявшемся сегодня заседании кабмина министры не сумели прийти к консенсусу по этому вопросу. Некоторые члены правительства посчитали, что данный вопрос требует дополнительной правовой проработки.— приводит слова главы Минобороны телеканал.Словакия получила 12 истребителей МиГ-29 от РФ в первой половине 1990-х годов в счет оплаты долга. Один из них уже потерпел аварию, еще один планируется передать в музей военной техники. Оставшиеся десять самолетов министр обороны и предложил передать Украине.Такое решение Надь аргументировал тем, что истребители подлежат списанию и консервации, пилоты для них не готовятся, а хранение потребует значительных затрат. Поэтому передача Киеву ставших ненужными самолетов будет вполне оптимальным решением, посчитал министр.До момента, когда в 2024 Воздушные силы Словакии должны будут получить на вооружение закупленные в США истребители F-16, воздушное пространство страны охраняют ВВС Венгрии, Чехии и Польши.