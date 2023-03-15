Премьер-министр России пообещал открыть отделения Фонда поддержки семей участников спецоперации во всех регионах

В настоящее время работа над созданием Фонда поддержки семей участников специальной операции и ветеранов идет «полным ходом». Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ).По утверждению Мишустина, отделения фонда вскоре будут открыты во всех регионах страны. Вопрос создания фонда был сразу после соответствующего поручения главы государства поставлен на особый контроль правительства. Как отметил премьер-министр, главной функцией работы Фонда будет оказание специализированной помощи семьям погибших, раненым участникам спецоперации и ее ветеранам.Мишустин подчеркнул, что сейчас в России есть система единовременных пособий, есть региональные выплаты, которые призваны поддержать семьи погибших участников специальной военной операции, лиц, получивших ранения во время выполнения боевого долга.Тем временем, президент России Владимир Путин также поднял тему помощи участникам спецоперации и их семьям, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Он подчеркнул важность прокурорского контроля над данным вопросом.Президент отметил, что все военнослужащие должны своевременно обеспечиваться денежным и вещевым довольствием, получать медицинскую помощь, а их семьи – пользоваться всеми видами социальной и иной поддержки, которая сегодня установлена российским законодательством.Таким образом, руководство страны основательно наводит порядок в сфере поддержки военнослужащих и членов их семей. После первых месяцев «неразберихи», механизмы и выполнения президентских поручений, и контроля над соблюдением уже принятых решений совершенствуются и становятся более результативными.