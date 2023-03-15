Бывшие сотрудники ФСБ рассказали о работе агентуры СБУ в России

Пособники украинских спецслужб делятся на агентов влияния и на диверсантов, совершающих теракты на территории России. Среди них есть граждане как Украины, так и России. Об этом заявил генерал-майор Федеральной службы безопасности РФ в отставке Александр Михайлов.
Как сообщает информационное агентство NEWS.ru, по словам бывшего сотрудника российских спецслужб Михаила Трепашкина, у Службы безопасности Украины (СБУ) вероятнее всего сохранились наработки советской школы разведки и контрразведки, к тому же, вероятнее всего, используются технологии американских и других западных спецслужб.
В течение последних шести месяцев по официальным данным ФСБ было раскрыто более 30 преступлений, совершенных гражданами Украины, России и других стран по заданию спецслужб киевского режима.
Задержанные подозреваются в совершении госизмены, шпионажа, терактов и террористической деятельности, выражающейся в участии в соответствующих сообществах и оказание им поддержки, а также в обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, диверсиях и конфиденциальном сотрудничестве с представителями иностранных государств.
За это время, согласно пресс-релизам ФСБ, было задержано 63 злоумышленника, при этом не менее девяти из них были ликвидированы при задержании. Всего в течение прошлого года по обвинению в совершении госизмены были задержаны минимум 22 человека.
Украинские и западные спецслужбы ведут активную деятельность на территории Российской Федерации, направленную на подрыв обороноспособности страны.