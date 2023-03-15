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Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Россия постарается извлечь фрагменты американского БПЛА из Черного моря

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Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Россия постарается извлечь фрагменты американского БПЛА из Черного моря

Российские специальные службы будут работать над извлечением фрагментов беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper ВС США, упавшего днем ранее в Черное море. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.


Кроме того, Патрушев подчеркнул, что падение американского беспилотника в Черное море свидетельствует о непосредственной вовлеченности США в боевые действия на Украине.

Я не знаю, сумеем ли мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься, обязательно. Надеюсь, конечно, на успех

- сказал Патрушев журналисту Павлу Зарубину в программе на телеканале «Россия 1».

Таким образом, секретарь Совбеза РФ демонстративно признал возможность дальнейшей работы по извлечению и анализу фрагментов беспилотника. Ранее власти США также заявляли о готовности поднять то, что могло остаться от БПЛА, но подчеркнули, что сейчас техническая возможность для этого отсутствует.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, практически одновременно с Патрушевым, также заговорил о подъеме остатков американского беспилотника. Он признал, что Россия обладает соответствующими техническими возможностями.

Если российские специалисты смогут поднять основные фрагменты беспилотника, то ничего не помешает начать работу по их внимательному изучению. Этого как раз и боятся в Пентагоне, хотя в целом попадание беспилотного летательного аппарата в руки потенциального противника не является угрозой такого масштаба, как если бы россияне получили доступ, к примеру, к самолету или даже танку американского производства.

Напомним, что беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper ВС США упал в Черное море 14 марта 2023 года. Он попытался совершить маневр, когда в небо были подняты дежурные истребители ВС РФ, и рухнул в воду.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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13 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:53
    +2
    Сами посмотрят и Ирану передадут. Персам интересно будет.
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 17:03
      0
      С какой стати?
      Да им не нужно,у них свои такие есть.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:09
      0
      У персов они есть уже давно. Давно на винтики разобрали. Там их падало несколько.
  2. Быков.
    Быков. Сегодня, 17:01
    +5
    Ещё и по ТВ показывать в прямом эфире, чтоб за океаном фаер-шоу от пылающих пердаков заревом зажглось.
  3. andelc
    andelc Сегодня, 17:01
    +1
    Значит, уже подняли, раз такой человек так говорит...
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 17:07
      0
      Ну это не так быстро делается,да и море глубокое. На поиски не одна неделя уйти может.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 18:11
        0
        А может он и не тонет. Все из лёгких металлов и воздушных камер. Может и дрейфовать если при ударе не разбился
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:09
      -1
      Этот человек говорил Путину, что ВС РФ на Украине будут встречать цветами и хлебом-солью.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 17:25
        0
        Как раз этот человек ничего такого Путину не говорил.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:09
    0
    Где Репир упал ,там глубина от 2 до 1 км ,такое оборудование у нас сейчас уже есть.ЧФ это страшная тайна.Эти фиговины доставляются самолётами ТА .
  5. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 17:12
    -2
    Правильно!
    Достать и в лучших традициях непартнёров, выставить на всеобщее обозрение вблизи посольства непартнёров.
  6. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 17:23
    +3


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  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:58
    0
    Ну тут, смотря где булькнул. будут ли жестко отгонять чужаков. Есть ли самоликвидаторы на вскрытие(в этом сомневаюсь,как и в дистанционном стирании ПО-аппарат наверняка обесточен).