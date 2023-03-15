Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Россия постарается извлечь фрагменты американского БПЛА из Черного моря

Я не знаю, сумеем ли мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься, обязательно. Надеюсь, конечно, на успех

Российские специальные службы будут работать над извлечением фрагментов беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper ВС США, упавшего днем ранее в Черное море. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.Кроме того, Патрушев подчеркнул, что падение американского беспилотника в Черное море свидетельствует о непосредственной вовлеченности США в боевые действия на Украине.- сказал Патрушев журналисту Павлу Зарубину в программе на телеканале « Россия 1 ».Таким образом, секретарь Совбеза РФ демонстративно признал возможность дальнейшей работы по извлечению и анализу фрагментов беспилотника. Ранее власти США также заявляли о готовности поднять то, что могло остаться от БПЛА, но подчеркнули, что сейчас техническая возможность для этого отсутствует.В свою очередь, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, практически одновременно с Патрушевым, также заговорил о подъеме остатков американского беспилотника. Он признал, что Россия обладает соответствующими техническими возможностями.Если российские специалисты смогут поднять основные фрагменты беспилотника, то ничего не помешает начать работу по их внимательному изучению. Этого как раз и боятся в Пентагоне, хотя в целом попадание беспилотного летательного аппарата в руки потенциального противника не является угрозой такого масштаба, как если бы россияне получили доступ, к примеру, к самолету или даже танку американского производства.Напомним, что беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper ВС США упал в Черное море 14 марта 2023 года. Он попытался совершить маневр, когда в небо были подняты дежурные истребители ВС РФ, и рухнул в воду.