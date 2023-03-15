Мир ошибочно не ожидает от украинцев силы

Миллионы наших людей проявляют такую смелость, что в мире не остается ни одного уголка, где бы не слышали о силе Украины

Мир якобы ошибается, сомневаясь в силе украинской армии. Подобные сомнения высказывались в статье, опубликованной американской газетой The Washington Post (WP).Как сообщает одно из украинских СМИ, свое несогласие с мнением журналистов из США высказывал президент Украины Владимир Зеленский.- утверждает глава киевского режима.В украинской прессе предположили, что слова Зеленского были ответом на материал WP. В нем говорилось о заметном снижении качества кадрового состава ВСУ. Причина заключается в высоких потерях среди наиболее боеспособных украинских военнослужащих и приходе в подразделения неподготовленного пополнения. Исходя из этого, журналисты из США приходят к выводу, что способность украинской армии перейти в контрнаступление является крайне сомнительной.В ответ Зеленский с пафосом пытается всех убедить в обратном.- заявляет украинский президент.Ранее уволенный советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович также высказался по поводу изложенного в американском издании мнения о боеспособности украинских военных. Он признал, что ВСУ испытывают кадровый голод. Экс-советник считает, что особенно это касается младшего командного состава. Он попросил мировую общественность немного подождать, пока подчиненные Киеву вооруженные формирования не накопят силы.