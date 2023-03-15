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Зеленский: мир ошибается, сомневаясь в силе украинской армии

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Зеленский: мир ошибается, сомневаясь в силе украинской армии

Мир якобы ошибается, сомневаясь в силе украинской армии. Подобные сомнения высказывались в статье, опубликованной американской газетой The Washington Post (WP).


Как сообщает одно из украинских СМИ, свое несогласие с мнением журналистов из США высказывал президент Украины Владимир Зеленский.

Мир ошибочно не ожидает от украинцев силы

- утверждает глава киевского режима.

В украинской прессе предположили, что слова Зеленского были ответом на материал WP. В нем говорилось о заметном снижении качества кадрового состава ВСУ. Причина заключается в высоких потерях среди наиболее боеспособных украинских военнослужащих и приходе в подразделения неподготовленного пополнения. Исходя из этого, журналисты из США приходят к выводу, что способность украинской армии перейти в контрнаступление является крайне сомнительной.

В ответ Зеленский с пафосом пытается всех убедить в обратном.

Миллионы наших людей проявляют такую смелость, что в мире не остается ни одного уголка, где бы не слышали о силе Украины

- заявляет украинский президент.

Ранее уволенный советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович также высказался по поводу изложенного в американском издании мнения о боеспособности украинских военных. Он признал, что ВСУ испытывают кадровый голод. Экс-советник считает, что особенно это касается младшего командного состава. Он попросил мировую общественность немного подождать, пока подчиненные Киеву вооруженные формирования не накопят силы.
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Использованы фотографии:
президент Украины
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:53
    +6
    На ВО очень много статей ,сначала украинская пропаганда от Зе и его команды ,а потом типа анализ - опровержение, от тех же из гоп компании ,но уже из бывших или на конец слова автора.Одно маленькое но ,не все читают до конца статью.Поэтому здесь так и много ,критикующих власть ( это ещё мягко сказано)и не понимающих ,что если не победим при этой власти ,Россия кровью захлебнётся.Или сайт читают не только в пентагоне но и ФСБ ,какая экономия времени в работе.
  2. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 16:57
    +5
    Цитата: tralflot1832
    На ВО очень много статей ,сначала украинская пропаганда от Зе и его команды ,а потом типа анализ - опровержение, от тех же из гоп компании но уже из бывших бывших.

    ВО качеством контента начинает напоминать Спид-Инфо в 90-е.... К сожалению. Как и качеством модерации комментариев. Телец испортил идею...
  3. Daishi
    Daishi Сегодня, 16:58
    +2
    Миллионы наших людей проявляют такую смелость, что в мире не остается ни одного уголка, где бы не слышали о силе Украины

    ну как о придурках да слышали спору нет, таких идиотов которые свою страну на ноль поделили в мире больше нет
    в прошлом году на морях был, там Бриты украинцев называли факин украинс или факин анималс ) что как бы символично
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:03
    +1
    Миллионы этих людей прежде всего зомбированы пропагандой,а не напичканы героизмом.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:03
    +1
    Зеленский: мир ошибается, сомневаясь в силе украинской армии
    belay Точно, нищий на паперти ест три раза в день от пуза в ресторане "Максим". recourse
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:06
    +2
    Зеля как всегда...."Все неправы! Один Я прав!"
  7. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 17:07
    +2
    ВСУ были уничтожены в первые недели войны, сейчас мы воюем с передовым отрядом НАТО с их оружием и спецами. От Украины осталось только пушечное мясо, и то заканчивается
  8. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 17:10
    +1
    Когда жаба пытается напугать врага, она надувается.
    Есть басня, где жаба надувалась, надувалась и лопнула.
  9. sibiryouk
    sibiryouk Сегодня, 17:19
    0
    Заявление Зеленского как-то не по русски звучит. То ли особенности перевода с английского, может он уже и мыслит по-английски или как обычно-слишком много воображает!
  10. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 17:20
    0
    значит дела плохи если так заговорил..
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:20
    0
    Насчет силы не уверен, но об дури и продажности уже все наслышаны и устали.
  12. Mikelanjelo
    Mikelanjelo Сегодня, 17:22
    +1
    Нет никакой украинской армии, есть украинское мясо для натовской техники
  13. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:23
    +1
    Путин красавчик laughing
    Как же ловко он поднял президента Украины , да ещё пропиарил.