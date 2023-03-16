Германия и Нидерланды завершают интеграцию сухопутных войск

Нидерландские артиллеристы на учениях
Нидерланды и Германия реализуют совместные планы развития, совершенствования и интеграции организационно-штатной структуры своих сухопутных войск. Эти планы предусматривают объединение некоторых структур двух армий, а также передачу основных частей и соединений Королевской армии Нидерландов в оперативное подчинение соединениям Бундесвера. Часть организационных мероприятий такого рода уже завершена, и прямо сейчас проводятся оставшиеся.
Объединенный корпус
Германия и Нидерланды решили объединить некоторые армейские структуры еще в 1991 г., и в 1993-м появилось соответствующее соглашение. В соответствии с этим документом, один из корпусов сухопутных войск ФРГ объединялся с аналогичным соединением Нидерландов. Получившееся формирование назвали 1-м германо-нидерландским корпусом (1GNC).
Интеграция корпусов началась с объединения их штабов в единую структуру. Изначально этому штабу подчинялось несколько дивизий разного рода из двух стран. Достаточно быстро штаб 1GNC вошел в общие структуры НАТО на правах одного из основных командных центров. В дальнейшем корпус претерпевал различные изменения, получал в подчинение разные соединения или лишался их и т.д.
В настоящее время 1-й германо-нидерландский корпус фактически является лишь административной структурой. В его составе постоянно присутствуют только штаб и подразделения обеспечения. Штатные боевые части и соединения отсутствуют – их планируют придавать корпусу в рамках развертывания. Состав и численность соединений будет определяться в соответствии с составленными планами и возникшей обстановкой. Общая численность личного состава 1GNC сейчас не превышает 1 тыс. чел.
ЗРК Patriot армии Нидерландов
За три десятилетия своего существования 1GNC и его соединения неоднократно привлекался к учениям и иным мероприятиям разного масштаба. Кроме того, на него возлагаются разные задачи управления и подготовки в мирное время. Так, штаб корпуса играет ведущую роль в организации сил быстрого реагирования НАТО в Европе.
Новый этап
Следующие шаги в деле интеграции двух армий были сделаны в середине прошлого десятилетия на фоне ухудшения военно-политической обстановки на континенте. Нидерланды и Германия решили ответить на «российскую угрозу» новым объединением свои структур. Первые соглашения такого рода появились в 2014 г., и тогда же были приняты реальные меры. В дальнейшем такие процессы продолжились.
На этот раз был предложен иной способ интеграции войск. Создание совместных корпусов или иных формирований не предусматривается. Две армии сохраняют желаемую организационно-штатную структуру и в мирное время продолжают службу штатным образом. При этом ключевые части и соединения одной армии могут передаваться в оперативное подчинение структурам другой. В первую очередь, предусматривалось переподчинение нидерландских соединений Бундесверу.
Такая интеграция началась уже в 2014 г. Тогда 11-я аэромобильная бригада Нидерландов (11 Luchtmobiele Brigade) перешла под командование Дивизии быстрого реагирования (Division Schnelle Kräfte) Германии. При этом бригада осталась на своем месте в нидерландском г. Арнем, но приказы поступают из немецкого штаба в г. Штадталлендорф.
В 2016 г. в подчинение немецкой 1-й танковой дивизии (1. Panzerdivision) поступила 43-я механизированная бригада Нидерландов (43 Gemechaniseerde Brigade). Одновременно с этим в состав бригады включили 414-й танковый батальон Бундесвера. Батальон подвергся некоторой перестройке и стал «международным» – сейчас в его составе имеется две немецкие роты из Германии и одна из Нидерландов.
Учения пехоты Бундесвера
Почти во всех случаях нидерландские соединения переходили в ведение немецких, но было одно исключение. Так, в 2018 г. зенитный ракетный полк Flugabwehrraketengruppe 61 из состава Бундесвера был переподчинен объединенному командованию ПВО Королевской армии (DGLC).
«Общее видение армии»
Прямо сейчас две страны проводят новые мероприятия по интеграции крупных соединений. Они осуществляются в соответствии с новым планом Common Army Vision («Общее видение армии»), принятым в конце ноября прошлого года. Уже известны некоторые подробности этого документа, а также сообщается о начале реализации предложенных мер.
По данным иностранных СМИ, сейчас осуществляется передача нидерландской 13-й легкой бригады (13 Lichte Brigade) под командование 10-й танковой дивизии Германии (10. Panzerdivision). Интеграция соединений завершится до конца апреля. Всего через несколько недель 13-я бригада сможет возобновить полноценную службу, но уже под другим командованием.
О новых планах по передаче соединений под управление союзнику пока не сообщается. Возможно, подобные меры только прорабатываются, и их еще нельзя раскрывать. Кроме того, нельзя исключать, что процессы «обмена» частями и соединениями близки к своему завершению ввиду специфики организационно-штатной структуры двух армий.
Три бригады
Процессы и перспективы интеграции двух армий в большой степени зависят от состояния сухопутных войск Нидерландов. Дело в том, что они не отличаются большой численностью или сложной организационно-штатной структурой. Поэтому даже полное «объединение» Королевской армии и Бундесвера сводится всего к нескольким основным шагам.
Тренировка немецких гранатометчиков
В настоящее время сухопутные войска Нидерландов имеют всего три «линейные» бригады, укомплектованные пехотой, бронетехникой, артиллерией и т.д. Также имеется объединенный германо-нидерландский корпус. Их дополняют корпус коммандос, объединенное командование ПВО и несколько вспомогательных и учебных формирований.
Основные силы Королевской армии в виде 11-й аэромобильной, 13-й легкой и 43-й механизированной бригад должны перейти под оперативное управление Бундесвера. Две бригады уже интегрированы с немецкой армией, и третья прямо сейчас проходит этот процесс. Кроме того, приняты ограниченные меры по объединению ПВО двух стран.
Очевидно, что возможности для дальнейшей интеграции сухопутных войск Германии и Нидерландов фактически отсутствуют. Все основные формирования уже объединены в организационном плане, а аналогичные меры в отношении вспомогательных структур, по всей видимости, не имеют смысла.
Желаемый результат
В целом интеграция двух армий направлена на повышение общей обороноспособности стран. Такие результаты планировалось получить за счет высокой численности объединенных формирований и группировок, а также при помощи единого управления ими. При этом обе страны-союзницы рассчитывали получить свои выгоды.
ЗРК Wiesel LeFlaSys немецкой армии
Прежде всего, такое сотрудничество интересно Нидерландам. Королевская армия не отличается высокой численностью и боеспособностью, и потому ей требуется иностранная помощь. Так, на службе состоит не более 23-25 тыс. чел. На вооружении до недавнего времени имелось всего 18 основных танков Leopard 2, свыше 400 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, ок. 70 артиллерийских систем основных типов и т.д.
При всем этом, количественные и качественные показатели в последнее время ухудшились. В 2022 г. Нидерланды передали значительную часть своих вооружений Украине, и в этом году поставки должны продолжиться. Последствия новых эпизодов помощи понятны и предсказуемы. Как следствие, для обеспечения собственной безопасности и противостояния пресловутой российской угрозе нидерландское правительство прибегает к разным видам международного сотрудничества.
Немецкий Бундесвер тоже не может похвастать большой численностью и высокими показателями боеготовности, а последние поставки вооружений на Украину ухудшили положение. Но и в этом случае по всем параметрам он превосходит вооруженные силы Нидерландов. Интеграция двух армий позволяет немецкой стороне усилить имеющиеся соединения и структуры, а также улучшить общие показатели обороноспособности.
Развитие сотрудничества
Таким образом, Германия и Нидерланды расширяют и развивают сотрудничество в военной сфере. Имеется и исполняется несколько договоров военно-технического характера, обеспечивающих переоснащение Королевской армии. Регулярно проводятся различные совместные учения, как немецко-нидерландские, так и более масштабные, в рамках НАТО. Кроме того, на протяжении нескольких лет идут активные работы по интеграции двух армий.
К настоящему времени основная часть боевых соединений сухопутных войск Нидерландов перешла под управление Бундесвера, и в ближайшее время завершатся последние мероприятия такого рода. Соответственно, вскоре две страны получат возможность в полной мере оценить результаты такого сотрудничества. Какими будут выводы, пока не известно.