Варварские короли. Одоакр



Флавий Одоакр

Небольшое вступление



Территория Римской империи в IV веке н. э.



Варвары...



Набеги варваров на римские города

«германцы расселяются по всему Рейну, занимая земли Галлии, Иллирии и вплоть до самых границ Италии».



Варвары в поверженном Риме



Солдаты Римской империи в V веке

«Всюду действовали разрушительные силы...»



Разграбление Рима варварами



Варвары в Риме...



Варвары-франки

Флавий Одоакр



Одоакр в Риме



Тит Флавий Орест (Titus Flavius Orestes)



Юлий Непот. Последний римский император



Одоакр и Ромул Август

«Сын Ореста усвоил и опозорил имена Ромула и Августа, но первое из этих имен было извращено греками в Ромила, а второе изменено латинами в презрительное уменьшительное Августул».



Византийский император Флавий Зенон



Монеты с изображением императора Юлия Непота



Королевство Одоакра



Теодорих – король остготов



Равенна. Баптистерий православных, около 450 г.



Одоакр и Теодорих

Падение и смерть

«Где Бог?»

«Вот что ты сделал с моими друзьями».

«В этом несчастном не было ни одной кости!»



Убийство Одоакра Теодорихом



Улица Одоакра (Odoakerstr) в немецком городе Вупперталь (Wuppertal). Земля Северный Рейн-Вестфалия

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