Варварские короли. Одоакр

Флавий Одоакр
Небольшое вступление
В последние десятилетия перед падением Западной Римской империи находящимся у власти императорам приходилось решать множество задач, как внутренних, так и внешних. Это и стремление вернуть весьма значимые для Рима территории Галлии и Северной Африки под контроль императорской власти, и защита Апеннинского полуострова от вторжения германских племен, и поддержание хоть каких-либо отношений с Византией.
Территория Римской империи в IV веке н. э.
И самое тревожное в этом положении для государства было то, что римские легионы, дислоцирующиеся на границах империи, зачастую и являлись той самой опасностью, от которой и приходилось защищать Италию. Дело в том, что уже в IV веке «варварская проблема» для Рима была настолько серьезной, что все римские военачальники имели варварское происхождение.
Варвары...
Во времена могущества Рима римские легионы, несущие службу на границах империи, либо полностью подчиняли себе местных варваров, либо далеко отгоняли их за государственную границу. Потом, постепенно начиная ослабевать, Рим уже перестал расширять свои владения и перешел к обороне. Так началось великое переселение народов, которое несло для римлян полную потерю контроля над своими границами, и многочисленные германские и славянские племена нескончаемым потоком хлынули на территорию Римской империи.
Набеги варваров на римские города
К этому времени на территории уже ослабленной Западной Римской империи происходит процесс вытеснения одних ранее расселившихся на ее землях племен другими. И именно это расселение и описывал в своем труде «Римская история» Аммиан Марцеллин*, сообщая, что
«германцы расселяются по всему Рейну, занимая земли Галлии, Иллирии и вплоть до самых границ Италии».
Варвары в поверженном Риме
Уже к середине V века почти вся территория Западной Римской империи была занята вторгшимися на ее территорию различными германскими племенами, которые закрепившись там, образовали на них т. н. «варварские королевства», непрерывно ощущавшие рост своего могущества и влияния. Но создание этих «варварских королевств» юридически оформлено было немного раньше самой же римской властью, передавшей германским племенным вождям полное право на управление этими территориями в качестве федератов.
После длительного периода вторжений и мирного расселения варваров начинается новый период становления «варварских королевств», и важнее оказалось уже не само количество расселившихся там варваров, а захват новых территорий, расширение границ своих владений и освобождение от имперской опеки. Но земли, занятые расселившимися на них варварами и создавшими на них свои «королевства», не способны были пополнить пустующую казну империи, наоборот, Рим ежегодно выплачивал по заключенным ранее с варварами договорам определенные суммы, чтобы не допустить восстания федератов.
Солдаты Римской империи в V веке
Вот что писал два столетия спустя историк и писатель эпохи Каролингов Павел Диакон:
«Всюду действовали разрушительные силы...»
С экономикой империи, которая уже давно и полностью зависела от ввоза продовольствия и материалов из провинций, тоже было не все в порядке. С их утратой императорам приходилось с большим трудом рассчитывать на имеющиеся незначительные ресурсы, но самым неприятным оказалась потеря доступа к зерну, поступавшему в Рим из Северной Африки и издавна пополнявшему римские запасы.
В последние два десятилетия существования Западной Римской империи сменилось девять императоров, а границы государства за это время сократились до размеров Апеннинского полуострова, на территории которого все больше и больше концентрировались внутренние противоречия. Доходило даже до того, что восставшие граждане Рима переходили в армию варваров!
Разграбление Рима варварами
Но самой основной задачей политики всех императоров Западной Римской империи было не допустить усиления варварских племен, расселенных на территории империи, ибо переход варваров к оседлому образу жизни начал вызывать значительный прирост населения.
Уже освоившие плодородные земли империи германцы испытывали на себе серьезное давление других, еще более отдаленных племен, отсутствие продовольствия и одежды у которых становились причинами новых военных походов и внутри которых также происходили различные внутренние процессы, подталкивающие их к дальнейшему переселению.
Империя угасала, ее граждане отказывались идти в армию, и императорам приходилось нанимать на службу в свои легионы варваров, что привело к окончательному краху всей римской армии. Смешавшись с германскими племенами, римляне составили основу будущих европейских народов, а варварские вожди, укрепившись на бывших землях империи и распространив свою власть на все римское население, проживающее там, постепенно начинают представляться не вождями какого-то отдельного народа, а правителями определенной территории.
Варвары в Риме...
И в это непростое время жил наш герой, в 476 году положивший конец главному государственному образованию античности – Западной Римской империи и открывший эру Средневековья...
Варвары-франки
И в эту непростую историческую эпоху растаскивания империи на отдельные куски, необходимо обратить самое пристальное внимание на Одоакра. И вовсе не только потому, что он образовал новое королевство в самом сердце, можно сказать, в самой колыбели империи, и не только потому, что он набрался храбрости свергнуть с трона ослабевшего, но все же императора, но главным образом из-за политического значения его поступка, вошедшего в историю как – падение Римской империи.
Флавий Одоакр
Будучи сыном Идико (Эдекона), когда-то принадлежавшего к близкому окружению легендарного вождя гуннов Аттилы, будущий офицер римской армии Одоакр в 470 году покинул дунайские берега провинции Норик (территория современных Австрии и Словении) и отправился в Италию, где оказался одним из многочисленных варваров, которых императоры Западной Римской империи вербовали на военную службу, и дослужился до командного положения, а уже к 476 году попал в число императорских телохранителей!
Одоакр в Риме
В современной историографии существует несколько версий ранней биографии Одоакра. Отец Одоакра, как было сказано выше, принадлежал к окружению Аттилы и, возможно, погиб в битве при реке Болии* в 469 году, сражаясь с Теодимиром, вождем остготов и отцом будущего Теодориха Великого (451–526). Гибель отца Одоакра могла стать одной из причин кровного соперничества двух будущих вождей варварского мира.
На заметку. Считается, что Одоакр принадлежал к германскому племени ругов, которые вели непримиримую борьбу с другим германским племенем – готами, с кем у них всегда вспыхивала вражда повсюду, где бы им не доводилось встречаться (Балтика, Дунай и Северная Италии). Дошедшие до нас источники показывают нам картину настоящей кровной мести, переходившей из одного поколения в другое.
Когда римский патриций Флавий Орест (бывший чиновник Аттилы, германец), назначенный Непотом лидером германских федератов Италии и главнокомандующим римскими войсками (магистр армии, magister militum), состоявшими в основном из наемников-германцев, в августе 475 года, имея за спиной всю силу армии, сверг императора Юлия Непота* (предпоследний император Западной Римской империи) и возвел в императоры собственного сына юного Ромула Августула (Romulus Augustulus, «мелкий Август» или «Августенок»).
Тит Флавий Орест (Titus Flavius Orestes)
Бежавший в Далмацию Юлий Непот продолжал править в изгнании на Востоке и отдал Одоакру приказ подавить мятеж. Тем временем войска федератов сообщили Оресту, что хотят поселиться на своей новой территории и попросили предоставить им землю. Орест хоть и был узурпатором, но оставался все же римским патрицием и не мог раздавать варварам землю в Италии, поэтому он им в этом отказал, тогда бывшие римские федераты скиры, герулы и торцилинги избрали Одоакра своим новым лидером, как и большая часть итало-римской армии, выбрав его королем Италии 23 августа 476 года. Итак, вместо того чтобы подавить мятеж наемников, он возглавил его!
Юлий Непот. Последний римский император
Одоакр со своей новой армией двинулся на мятежного Ореста и убил его за пределами Плаценции (совр. Пьяченца). Затем он двинулся на столицу империи Равенну, захватил ее и вынудил Ромула Августа отречься от престола. Дошедшие до нас источники сообщают, что Одоакр был настолько увлечен молодым императором, что не только оставил его в живых, но и отправил его в Кампанию (район вокруг Рима в области Лацио) к родственникам и назначил пенсию в размере 6 000 солидов (римская золотая монета), установив, однако, за ним надзор.
Одоакр и Ромул Август
Вот слова Эдуарда Гиббона*:
«Сын Ореста усвоил и опозорил имена Ромула и Августа, но первое из этих имен было извращено греками в Ромила, а второе изменено латинами в презрительное уменьшительное Августул».
Взяв под свой контроль всю Италию, уничтожив мятежного Ореста и отправив в ссылку его малолетнего сына Ромула Августула, Одоакр при поддержке римского сената предпринял попытку как-то легализовать свою фактическую позицию в Италии, для чего в 476–477 гг. им было организовано посольство к восточноримскому императору Зенону, в ходе переговоров с которым посланники просили императора наделить Одоакра титулом римского патриция и вручить ему полную власть над Италией.
Византийский император Флавий Зенон
До нас не дошло, получил ли Одоакр титул патриция или нет, но за все время своего правления Одоакр чеканил деньги с портретом затерявшегося где-то в Далмации законного императора Юлия Непота и управлял Италией от имени императора Зенона. И для того, чтобы показать варварам, что в Италии уже нет так ненавистных им императоров, Одоакр отправил инсигнии – вековые знаки императорской власти в Риме (кресло из слоновой кости, золотую корону и другие) в Константинополь – в знак того, что Римская империя снова объединилась под властью одного правителя. Сам этот жест историки не без оснований считают знаком конца Западной Римской империи.
Монеты с изображением императора Юлия Непота
Раздав своим воинам в Италии так желанные ими земли и отказавшись от бесполезного, опасного и так ненавидимого варварами титула императора, он сохранил многие римские порядки и даже возродил некоторые в угоду романскому населению.
В 476 году, подавив мятеж Ореста и выслав за пределы Рима малолетнего императора, Одоакр стал первым варварским королем Италии, положив тем самым начало новой эре. И при поддержке полностью ручного римского сената Одоакр с тех пор правил Италией автономно, на словах признавая авторитет последнего западного императора Юлия Непота, скрывавшегося в Далмации, и Зенона – императора Восточного Рима.
Несмотря на то, что Одоакр правил от имени императора Зенона, он амбициозно начал расширять свою территорию. Он взял под свой контроль Сицилию у короля вандалов Гейзериха. А когда Юлий Непот был убит в Далмации*, он преследовал убийц и, поймав их, казнил, не забыв взять под свой контроль и эту территорию. В 487 году Одоакр победил ругиев в Норикуме, взяв в плен их короля Фелетиуса. Затем восстал принц Фредерикус, возглавлявший ругиев, и Одоакр послал своего брата Онульфа (Гунульфа)* разобраться с ними. В конце концов ему пришлось поселить их на территории Италии, что оставило провинцию открытой, и уже позже другие германцы – лангобарды, вторглись и поселились там, создав свой варварское «королевство».
Королевство Одоакра
Заметив постоянно растущую и усиливающуюся власть Одоакра, император Флавий Зенон прекрасно понимал, как укрепляется его главный соперник на Западе, хотя Одоакр никогда и не предпринимал никаких действий, чтобы оспорить власть восточноримского императора. Зенон, хорошо помнивший древнее правило divide et impera – «разделяй и властвуй», обратился к остготскому «королю» Теодориху с просьбой победить Одоакра, пообещав ему взамен власть над Италией.
Теодорих – король остготов
Хотя Теодорих и не доверял императору Зенону, у него все же были свои причины принять его предложение. Теодорих, планировавший сначала взять Константинополь, все же 28 августа 489 года привел свою армию остготов к реке Изонцо (совр. Словения), где и одержал победу над Одоакром, отступившим с остатками своих воинов в Верону, где он сразу же разбил укрепленный лагерь. Теодорих начал преследование, снова победил, и Одоакр отступил, запершись в своем последнем оплоте – Равенне*. Равенна, окруженная болотами и эстуариями и легко снабжаемая небольшими лодками из внутренних районов, для Теодориха оказалась неуязвимой.
Равенна. Баптистерий православных, около 450 г.
На заметку. Между тем, когда армии Одоакра и Теодориха сражались друг с другом, в Италию вторглись другие варвары – бургунды, захватив Лигурию* в самой дальней западной части Италии.
Летом 490 года вестготы во главе со своим «королем» Аларихом II объединили свои силы с Теодорихом и вместе выступили против Одоакра, дав бой на реке Адда (левый приток реки По), вынудив Одоакра снова отступить в Равенну. Благодаря удобному географическому положению Одоакру удавалось удерживать Равенну, пока вечером 9 июля 491 года не произошло крупное столкновение, где Теодорих одержал победу, а Одоакр потерял много преданных ему солдат.
На заметку. Немного позже, в том же году вандалы под предводительством Гейзериха, воспользовавшись войной Одоакра с Теодорихом, не упустили удобной возможности и напали на Сицилию.
Одоакр и Теодорих
Тем не менее, даже несмотря на такие значительные потери, война затянулась до 25 февраля 493 года, когда Иоанну, епископу Равенны, все же удалось заключить мирный договор между Теодорихом и Одоакром, который предусматривал их совместное занятие Равенны и совместное управление ею. И после трехлетней осады Теодорих вошел в город 5 марта. Здесь надо заметить, что во время этой осады Одоакр провозгласил своего сына императором!
Падение и смерть
Десять дней спустя, решив отпраздновать заключенный мир, Теодорих пригласил Одоакра на примирительный пир в бывший императорский дворец Ad Laurentum («В лавровой роще») и, посадив его на место почетного гостя, Теодорих выхватил свой меч и одним ударом рассек Одоакра от ключицы до бедра. В ответ на предсмертный вопрос Одоакра:
«Где Бог?»
Теодорих воскликнул:
«Вот что ты сделал с моими друзьями».
Говорят, что Теодорих стоя над телом своего мертвого соперника и воскликнул:
«В этом несчастном не было ни одной кости!»
Так же жестоко обошлись и с родственниками Одоакра. Его брата, полководца Гунульфа застрелили из лука, сына Телу, которого Одоакр провозгласил императором, казнили, а жену бросили в темницу, где она умерла от голода. Теодорих оправдывал свой поступок местью за казнь своих родственников Фелетея и Гизо.
Убийство Одоакра Теодорихом
Теодорих, ставший потом Великим, оставался королем остготов до самой своей смерти в 526 году.
Улица Одоакра (Odoakerstr) в немецком городе Вупперталь (Wuppertal). Земля Северный Рейн-Вестфалия
Информация
*Аммиан Марцеллин (ок. 330 – ок. 391/400). Римский солдат и историк, живший в переломную эпоху, ключевую для всей дальнейшей истории Европы. Написал крупное историческое повествование – «Римская история», сохранившееся с Античности.
*Сражение на Болии (469). Сражение на берегу реки Болия в Паннонии (территория современной Венгрии), в котором остготы короля Теодемира одержали победу над племенем придунайских свевов. Считается одним из важнейших событий в истории эпохи Великого переселения народов.
*Теодемир (период правления 469–474 гг.) – король остготов из рода Амалов (из этого рода был Эрманарих). Отец Теодориха Великого.
*Флавий Орест (420–476) – германец, бывший секретарь царя гуннов Аттилы, римский патриций, отец последнего императора Западной Римской империи Ромула Августа, магистр италийских войск (главнокомандующий). 28 августа 475 года Флавий Орест захватил власть в имперской столице и возвел своего сына Ромула в императоры. Казнен 28 августа 476 года.
*Юлий Непот (430–480) – предпоследний император Западной Римской империи (474–475). Выходец из Далмации. Во время его недолгого правления возобновились набеги вандалов, и, чтобы избежать их, Юлий Непот признал завоевания вандалов в Северной Африке, в Сицилии и на других островах Средиземноморья. После мятежа Флавия Ореста покинул Италию и вернулся в Далмацию. В 480 году Непот был убит комитами (высшими чиновниками).
*Эдуард Гиббон (1737–1794) – знаменитый британский историк и мемуарист. Автор «Истории упадка и разрушения Римской империи» из шести томов.
*Далмация. Историческая область, расположенная на северо-западе Балканского полуострова, на территории современных Хорватии и Черногории на побережье Адриатического моря. Название региона происходит от иллирийского племени, называемого «далматы», проживавшего в этой местности еще в древности. Позже этот регион стал римской провинцией.
*Онульф или Гунульф (430–493). Брат Одоакра, римский военачальник, magister militum Иллирии в 477–479 гг. Вырос при дворе Аттилы. Принимал участие в войне Одоакра с Теодорихом и был убит вместе с Одоакром в марте 493 года в Равенне.
*Лигурия. Регион северо-западной Италии находится на берегу Лигурийского моря (Ривьера). Территория была заселена древним народом – лигурами – примерно с пятого тысячелетия до нашей эры.
*Равенна. Изначально была поселением этрусков. Во II веке до н. э. здесь появились римляне. В 402 году после набегов вождя вестготов Алариха – столица Западной Римской империи, позднее столица государства остготов и Лангобардского «королевства».