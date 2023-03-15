Госдума поддержала законопроект, позволяющий командирам частей применять дисциплинарный арест к подчиненным

Государственная дума Российской Федерации проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта о праве командиров воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации в период военного времени применять такую меру как дисциплинарный арест без судебного решения.
С инициативой принятия такого законопроекта выступили глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов и первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Оба депутата представляют фракцию «Единая Россия».
В соответствии с текстом законопроекта, дисциплинарный арест командиры воинских частей смогут применять к прапорщикам, мичманам, старшинам, сержантам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по контракту и призванным на нее по мобилизации, за совершение грубых дисциплинарных проступков.
Помимо командиров воинских частей, правом применения дисциплинарного ареста предлагается наделить начальников органов военной полиции ВС РФ. Судебное решение для дисциплинарного ареста требоваться не будет.
В числе грубых дисциплинарных поступков в законопроекте перечисляются самовольное оставление части, неявка в срок без уважительной причины на службу, нарушение правил хранения боевого оружия, уничтожение военного имущества.
Данная мера в случае ее принятия позволит усилить контроль командиров частей над дисциплиной в подразделениях, в том числе укомплектованных и мобилизованными военнослужащими. В условиях военного времени нарушения дисциплины могут привести к самым печальным последствиям, поэтому принятие данного законопроекта выглядит вполне объяснимым и оправданным.