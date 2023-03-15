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Госдума поддержала законопроект, позволяющий командирам частей применять дисциплинарный арест к подчиненным

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Госдума поддержала законопроект, позволяющий командирам частей применять дисциплинарный арест к подчиненным

Государственная дума Российской Федерации проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта о праве командиров воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации в период военного времени применять такую меру как дисциплинарный арест без судебного решения.


С инициативой принятия такого законопроекта выступили глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов и первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Оба депутата представляют фракцию «Единая Россия».

В соответствии с текстом законопроекта, дисциплинарный арест командиры воинских частей смогут применять к прапорщикам, мичманам, старшинам, сержантам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по контракту и призванным на нее по мобилизации, за совершение грубых дисциплинарных проступков.

Помимо командиров воинских частей, правом применения дисциплинарного ареста предлагается наделить начальников органов военной полиции ВС РФ. Судебное решение для дисциплинарного ареста требоваться не будет.

В числе грубых дисциплинарных поступков в законопроекте перечисляются самовольное оставление части, неявка в срок без уважительной причины на службу, нарушение правил хранения боевого оружия, уничтожение военного имущества.

Данная мера в случае ее принятия позволит усилить контроль командиров частей над дисциплиной в подразделениях, в том числе укомплектованных и мобилизованными военнослужащими. В условиях военного времени нарушения дисциплины могут привести к самым печальным последствиям, поэтому принятие данного законопроекта выглядит вполне объяснимым и оправданным.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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13 комментариев
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  1. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 17:16
    +2
    Госдума поддержала законопроект, позволяющий командирам частей применять дисциплинарный арест к подчиненным

    Опять репрессии!
  2. divan
    divan Сегодня, 17:17
    +3
    ну , надо же! , как быстро Дума наша родная может принимать законы!
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:18
    +2
    Гладко было на бумаге.
    Знаю, знаю текст моего комментария.
  4. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Сегодня, 17:20
    +4
    А гауптвахты то есть в наличии? Не в сушилках же залетчикам сроки мотать))
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:56
      0
      До принятия этого закона ,где залётчики находились если на гауптвахту отправлять нельзя ,закону такого нет.Может залётчиков " растреливали".Такого тоже не было.Ни чего из статьи не понятно.
  5. Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 17:22
    +7
    Опять Картаполов , то мобилизованные должны платить по кредитам то пво сами покупайте, теперь еще без решения суда это одни маты
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 17:25
      +4
      Его самого отправить на месяц "шагистикой" заняться, а потом на лбс закинуть...мож че в голове щелкнет...
    2. Маркони41
      Маркони41 Сегодня, 17:34
      0
      Цитата: Александр Галактионов
      Опять Картаполов , то мобилизованные должны платить по кредитам то пво сами покупайте, теперь еще без решения суда это одни маты

      А что вам не нравиться? Во времена СССР так тоже было. А сейчас наши мобики пьянствуют беспробудно, а управа на них только через решение суда - бред да и только.
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:27
    +1
    А когда будет закон о дисциплинанром аресте в отношении депутата госдумы ?
  7. Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 17:28
    +3
    А чем занимался этот Картаполов когда был МО ? Вообще Картаполова отправить на передок как Депутата ГД от ЕР и пусть особождает Донбасс или ЕР только морскую территорию может дарить Норвегии
  8. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 17:36
    +1
    Государственная дума Российской Федерации проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта о праве командиров воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации в период военного времени применять такую меру как дисциплинарный арест без судебного решения.

    Это что сейчас - на "губу" по решению суда? Или я что-то не так понял? Когда я служил, то командир части имел право, в соответствии с должностной компетенцией, применять к подчиненным дисциплинарный арест, с содержанием в общей или одиночной камере гауптвахты, на срок от 3 суток. Я, по лейтенантству, получил 3-е суток от начальника штаба дивизии, но в связи с тем, что офицерская камера была переполнена мичманами, меня на губу не приняли. "Отработал" дежурным по кораблю в свою "сходную" смену в воскресенье. В конце 80-х моряков с корабля довольно часто на губу отправляли. Представляю себе если бы это было через суд! Судьи "замахались" бы дела заслушивать. И немного лирики. Если "посадка" была летом, то дисциплинарно арестованные возвращались на корабль загорелыми и откормленными. Очень качественное и вкусное питание на гауптвахту поставляли из части ПВО - у них на камбузе работали гражданские.
  9. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 17:36
    -1
    Ну в Советской Армии была дисциплинарная мера наказания - арест на гауптвахте, ничего плохого в этом не было. И применялась эта мера включая и на младших офицеров.
  10. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 17:42
    +3
    Тогда зачем тут многие СМЕРШ требовали раз поднимается такой плач насчёт банальной ,, губы,,.И как хотим без дисциплины побеждать тем более многие из мобилизованных о ней не слышали служа срочную в тепличных условиях последних лет.Как воевать без дисциплины.К чему приводит бардак в армии история нашей страны наглядно демонстрирует В чем соглашусь что надо требовать со всех от солдата до чиновника генерала и министра.